Ремонт "Єврейської" лікарні: оголошено повторний тендер

Лікарня в Одесі. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі не змогли знайти підрядника для ремонту Міської клінічної лікарні № 01, відомої як "Єврейська". У попередньому тендері брав участь тільки один підрядник, але його скасували через розбіжності сум податку в договірній ціні та формі тендерної пропозиції. Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило повторний аукціон.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Пропозиції від учасників прийматимуть до 3 липня, цього ж дня початок аукціону. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Відомство готове заплатити за ремонт 168 млн грн.

Що планують зробити

Відомо, що це буде реставрація приміщень хірургічного павільйону. Загалом у списку зазначено понад 1000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати металевий парапет даху, вентканали, дашки, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку різних систем сповіщення та придбання меблів й обладнання.

Більше про ремонт "Єврейської лікарні"

Варто зазначити, що муніципальне управління капбудівництва намагалось відремонтувати лікарню ще з 2021 року. Тоді також проводили тендер, переможцем якого стала компанія "Одесголовпостач" з пропозицією на понад 126 млн грн. Однак у січні 2022 року результати аукціону були скасовані через "відсутність подальшої потреби" в закупівлі. Таким чином за три роки роботи здорожчали на 41 млн грн.

Інші тендери на ремонт лікарень в Одесі

В Одесі оголосили черговий тендер на ремонт корпусу міської інфекційної лікарні, що розташована по вулиці Пастера, 5/7. На роботи планують виділити майже 150 мільйонів гривень. Це вже не перша спроба знайти підрядника для проведення ремонтних робіт у цьому медичному закладі.

Крім того, управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5. На ці роботи виділяється понад 145 мільйонів гривень.

Також в Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень. Проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.