Ремонт "Еврейской" больницы: объявлен повторный тендер

Больница в Одессе. Фото иллюстративное: ОМР

В Одессе не смогли найти подрядчика для ремонта Городской клинической больницы №01, известной как "Еврейская". В предварительном тендере участвовал только один подрядчик, но его отменили из-за разногласий сумм налога в договорной цене и форме тендерного предложения. Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило повторный аукцион.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Предложения от участников будут принимать до 3 июля, в этот же день начало аукциона. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Ведомство готово заплатить за ремонт 168 млн грн.

Что планируют сделать

Известно, что это будет реставрация помещений хирургического павильона. В списке указано более 1000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируется выровнять поверхности стен и цоколя, утеплить фасад, обустроить металлический парапет крыши, вентканалы, козырьки, а также оконные и дверные проемы. Кроме того, в тендере говорится об установке различных систем оповещения и приобретения мебели и оборудования.

Больше о ремонте "Еврейской больницы"

Следует отметить, что муниципальное управление капстроительства пыталось отремонтировать больницу еще с 2021 года. Тогда также проводили тендер, победителем которого стала компания "Одесглавснаб" с предложением более чем на 126 млн грн. Однако в январе 2022 года результаты аукциона были отменены из-за "отсутствия дальнейшей потребности" в закупке. Таким образом, за три года работы подорожали на 41 млн грн.

Другие тендеры на ремонт больниц в Одессе

В Одессе объявили очередной тендер на ремонт корпуса городской инфекционной больницы, расположенной по улице Пастера, 5/7. На работы планируется выделить около 150 миллионов гривен. Это уже не первая попытка найти подрядчика для проведения ремонтных работ в медицинском учреждении.

Кроме того, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реконструкцию зданий роддома №5. На эти работы выделяется более 145 миллионов гривен.

Также в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 миллионов гривен. Однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.