В Одесі оголосили ще один тендер на ремонт лікарні — якої саме

Міська клінічна лікарня № 01. Фото: Google Maps

В Одесі відреставрують хірургічне відділення Міської клінічної лікарні № 01, що розташовується по вулиці М’ясоїдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 168 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, цього ж дня початок аукціону. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 168 266 300 грн.

Що планують зробити

Відомо, що це буде реставрація приміщень хірургічного павільйону. Загалом у списку зазначено понад 1000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати металевий парапет даху, вентканали, дашки, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку різних систем сповіщення та придбання меблів й обладнання.

Більше про тендери на "Еврейську лікарню"

Варто зазначити, що це уже друга закупівля на ремонт цієї лікарні. Минулу оголошували у квітні. Згідно з документами, приміщення будівлі літери "С", перепрофілюють під відділення для реабілітації. На ці цілі виділили 31 934 300 грн. Договір уклали 29 квітня з ТОВ "ТД "РАД". Зараз підрядник поки усуває неточності в поданих документах.

Дані з тендеру. Фото: скриншот

Інші тендери на ремонт лікарень в Одесі

Нагадаємо, в Одесі знову оголосили тендер на ремонт корпусу міської інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера, 5/7. Цього разу на роботи планують виділити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у місті продовжують планувати ремонтні роботи у медичних закладах. Так, Управління капбудівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5 на суму понад 145 мільйонів гривень.

Додамо, в Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.