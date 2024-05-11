В Одессе объявили еще один тендер на ремонт больницы — какой именно

Городская клиническая больница №01. Фото: Google Maps

В Одессе отреставрируют хирургическое отделение Городской клинической больницы № 01, расположенное по улице Мясоедовская, 32, известное как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 168 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 22 мая, в этот же день начало аукциона. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 168 266 300 грн.

Что планируют сделать

Известно, что это будет реставрация помещений хирургического павильона. Всего в списке указано более 1000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируется выровнять поверхности стен и цоколя, утеплить фасад, обустроить металлический парапет крыши, вентканалы, крыши, а также оконные и дверные проемы. Кроме того, в тендере говорится об установке различных систем оповещения и приобретения мебели и оборудования.

Больше о тендерах на "Еврейскую больницу"

Стоит отметить, что это уже вторая закупка по ремонту этой больницы. Прошлое объявляли в апреле. Согласно документам, помещение здания буквы "С" перепрофилируют под отделение для реабилитации. На эти цели выделили – 31 934 300 грн. Договор был заключен 29 апреля с ООО "ТД "РАД". Сейчас подрядчик пока устраняет неточности в поданных документах.

Данные по тендеру. Фото: скриншот

Другие тендеры на ремонт больниц в Одессе

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт корпуса городской инфекционной больницы, располагающейся по улице Пастера, 5/7. В этот раз на работы планируют выделить около 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в городе продолжают планировать ремонт в медицинских учреждениях. Так, Управление капстроительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на реконструкцию зданий роддома №5 в суде более 145 миллионов гривен.

Добавим, в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 миллионов гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.