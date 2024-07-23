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Около 10 миллионов на окна — в облсовете Одессы объявили новый тендер

23 июля 2024 13:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Тендер на окна для Одесского облсовета: Prozorro
Здание Одесского райсовета. Фото: facebook/ Одесское БТИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесском областном совете объявили тендер на замену старых поврежденных окон в здании на Канатной, 83, известной в Одессе как "Стекляшка". На эти нужды из областного бюджета планируют выделить около 10 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали закупки

Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям объявило тендер на замену окон в здании Канатной 83, где расположены Одесский районный совет, управление и департаменты ОВА. Аукцион в формате открытых торгов с особенностями планируется провести 5 августа, а предложения будут приниматься до 2 августа.

Общая сумма закупки новых окон и работ составила 9 963 720 грн. Будущий подрядчик должен сдать объект до 30 ноября этого года.

Что именно планируют сделать

Согласно технической документации, во всех помещениях 15-ти этажного здания должны заменить оконные блоки. Работы будут содержать:

  • демонтаж старых рам, оконных коробок и подоконников;
  • остекление металлических рам двухслойными стеклопакетами;
  • установка пластиковых подоконных досок;
  • устройство пароизоляционного слоя плоских поверхностей из полиэтиленовой пленки;
  • штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов;
  • окрашивание стен водоэмульсионными смесями;
  • погрузка и вывоз мусора.

Отметим, что в документации указано только количество, а на оценку стоимости всех необходимых материалов и будущих работ, по всей видимости, объявят еще один тендер. Однако известно, что из бюджета выделить на оплату труда рабочих 9 659,97 грн в час.

Бюджет на работы
Выплаты труда. Фото: скриншот

Больше о тендерах в Одессе

Мы писали, что Управление СБУ в Одесской области планирует кардинально обновить автопарк служебных машин — там за два месяца объявили уже четвертую соответствующую закупку. В этот раз на два автомобиля планируют потратить более 2 млн грн.

Также в Одессе планируют устранить последствия разрушений, произошедших в Киевском районе города из-за российского ракетного удара в марте. Подрядчиков выбрали без использования электронной системы, а в целом работы оценили почти в 10 миллионов гривен.

Одесса тендер работа Одесская область Новости Одессы закупки бюджет окна

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