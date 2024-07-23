Тендер на окна для Одесского облсовета: Prozorro

Здание Одесского райсовета. Фото: facebook/ Одесское БТИ

В Одесском областном совете объявили тендер на замену старых поврежденных окон в здании на Канатной, 83, известной в Одессе как "Стекляшка". На эти нужды из областного бюджета планируют выделить около 10 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали закупки

Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям объявило тендер на замену окон в здании Канатной 83, где расположены Одесский районный совет, управление и департаменты ОВА. Аукцион в формате открытых торгов с особенностями планируется провести 5 августа, а предложения будут приниматься до 2 августа.

Общая сумма закупки новых окон и работ составила 9 963 720 грн. Будущий подрядчик должен сдать объект до 30 ноября этого года.

Что именно планируют сделать

Согласно технической документации, во всех помещениях 15-ти этажного здания должны заменить оконные блоки. Работы будут содержать:

демонтаж старых рам, оконных коробок и подоконников;

остекление металлических рам двухслойными стеклопакетами;

установка пластиковых подоконных досок;

устройство пароизоляционного слоя плоских поверхностей из полиэтиленовой пленки;

штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов;

окрашивание стен водоэмульсионными смесями;

погрузка и вывоз мусора.

Отметим, что в документации указано только количество, а на оценку стоимости всех необходимых материалов и будущих работ, по всей видимости, объявят еще один тендер. Однако известно, что из бюджета выделить на оплату труда рабочих 9 659,97 грн в час.

Выплаты труда. Фото: скриншот

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Мы писали, что Управление СБУ в Одесской области планирует кардинально обновить автопарк служебных машин — там за два месяца объявили уже четвертую соответствующую закупку. В этот раз на два автомобиля планируют потратить более 2 млн грн.



Также в Одессе планируют устранить последствия разрушений, произошедших в Киевском районе города из-за российского ракетного удара в марте. Подрядчиков выбрали без использования электронной системы, а в целом работы оценили почти в 10 миллионов гривен.