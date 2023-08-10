Майже 20 вулиць Одеси залишаться без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- пров. Кордонний;
- вул. Літературна;
- вул. Львівська;
- вул. Каманіна;
- вул. Бернардацці;
- вул. Фонтанська дорога;
- вул. Райдужна;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Миколи Вороного;
- вул. Пушкінська, 51-41;
- вул. Осипова, 16-26;
- вул. Базарна, 44-60;
- вул. Велика Арнаутська, 20-32;
- вул. Армійська;
- вул. Люстдорфська дорога, 172-178/1;
- вул. Академіка Вільямса, 44-56/3;
- вул. Базарна, 43.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.