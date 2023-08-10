Почти 20 улиц Одессы останутся без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: google

Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

пер. Граничный;

ул. Литературная;

ул. Львовская;

ул. Команино;

ул. Бернардации;

ул. Фонтанская дорога;

ул. Радужно;

ул. Василия Стуса;

ул. Николая Вороного;

ул. Пушкинская, 51-41;

ул. Осипова, 16–26;

ул. Базарно, 44-60;

ул. Большая Арнаутская, 20-32;

ул. Армейская;

ул. Люстдорфская дорога, 172–178/1;

ул. Академика Уильямса, 44-56/3;

ул. Базарно, 43.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, до 2025 года может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.