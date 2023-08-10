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Почти 20 улиц Одессы останутся без воды: список адресов

10 августа 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Почти 20 улиц Одессы останутся без воды: список адресов
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • пер. Граничный;
  • ул. Литературная;
  • ул. Львовская;
  • ул. Команино;
  • ул. Бернардации;
  • ул. Фонтанская дорога;
  • ул. Радужно;
  • ул. Василия Стуса;
  • ул. Николая Вороного;
  • ул. Пушкинская, 51-41;
  • ул. Осипова, 16–26;
  • ул. Базарно, 44-60;
  • ул. Большая Арнаутская, 20-32;
  • ул. Армейская;
  • ул. Люстдорфская дорога, 172–178/1;
  • ул. Академика Уильямса, 44-56/3;
  • ул. Базарно, 43.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, до 2025 года может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.

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