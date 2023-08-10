Почти 20 улиц Одессы останутся без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- пер. Граничный;
- ул. Литературная;
- ул. Львовская;
- ул. Команино;
- ул. Бернардации;
- ул. Фонтанская дорога;
- ул. Радужно;
- ул. Василия Стуса;
- ул. Николая Вороного;
- ул. Пушкинская, 51-41;
- ул. Осипова, 16–26;
- ул. Базарно, 44-60;
- ул. Большая Арнаутская, 20-32;
- ул. Армейская;
- ул. Люстдорфская дорога, 172–178/1;
- ул. Академика Уильямса, 44-56/3;
- ул. Базарно, 43.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 21:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, до 2025 года может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.