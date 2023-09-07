Майже 30 тисяч мешканців Одещини залишились без води: в чому причина

Відключення води. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 7 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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м. Одеса вул. Літакова, 5 усі будинки;

село Сичавка, усі будинки;

село Візирка, усі будинки;

м. Южне, порт Південний усі будинки;

м. Одеса вул. Вільямса, усі будинки;

м. Одеса вул. Академіка Корольова, усі будинки;

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 15:00, тим часом в області воду дадуть до 23:55.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.