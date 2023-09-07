Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже 30 тисяч мешканців Одещини залишились без води: в чому причина arrow

Майже 30 тисяч мешканців Одещини залишились без води: в чому причина

7 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже 30 тисяч мешканців Одещини залишились без води: в чому причина
Відключення води. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 7 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де відключили воду на Одещині 

  • м. Одеса вул. Літакова, 5 усі будинки;
  • село Сичавка, усі будинки;
  • село Візирка, усі будинки;
  • м. Южне, порт Південний усі будинки;
  • м. Одеса вул. Вільямса, усі будинки;
  • м. Одеса вул. Академіка Корольова, усі будинки;

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 15:00, тим часом в області воду дадуть до 23:55.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз