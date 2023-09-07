Майже 30 тисяч мешканців Одещини залишились без води: в чому причина
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 7 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відключили воду на Одещині
- м. Одеса вул. Літакова, 5 усі будинки;
- село Сичавка, усі будинки;
- село Візирка, усі будинки;
- м. Южне, порт Південний усі будинки;
- м. Одеса вул. Вільямса, усі будинки;
- м. Одеса вул. Академіка Корольова, усі будинки;
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 15:00, тим часом в області воду дадуть до 23:55.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.