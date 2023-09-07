Около 30 тысяч жителей Одесской области остались без воды: в чем причина
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода, сегодня 7 сентября в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где отключили воду в Одесской области
- г. Одесса, ул. Самолетная, 5 все дома;
- село Сычавка, все дома;
- село Визирка, все дома;
- г. Южный, порт Южный все дома;
- г. Одесса, ул. Уильямса, все дома;
- г. Одесса, ул. Академика Королева, все дома;
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение в Одессе планируют вернуть во все дома к 15:00, между тем в области воду дадут до 23:55.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое.