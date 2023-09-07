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Около 30 тысяч жителей Одесской области остались без воды: в чем причина

7 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Около 30 тысяч жителей Одесской области остались без воды: в чем причина
Отключение воды. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода, сегодня 7 сентября в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • г. Одесса, ул. Самолетная, 5 все дома;
  • село Сычавка, все дома;
  • село Визирка, все дома;
  • г. Южный, порт Южный все дома;
  • г. Одесса, ул. Уильямса, все дома;
  • г. Одесса, ул. Академика Королева, все дома;

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение в Одессе планируют вернуть во все дома к 15:00, между тем в области воду дадут до 23:55.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое.

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