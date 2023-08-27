Чотири тонни кавунів та динь не допустили на одеські прилавки через нітрати

Кавуни з високим вмістом нітратів. Фото: Держпродспоживслужба

В Одесі, під час розпалу сезону кавунів, до прилавків ринків та магазинів не допустили майже 4 тонни баштанних. Також це стосується і динь, у яких виявили надвисокий вміст нітратів, що може бути смертельним для людини.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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"Фахівці Головного управління проводять відповідні фітосанітарні процедури до вантажів з кавунами та слідкують за тим, щоб до реалізації не були допущені харчові продукти рослинного походження через підвищений вміст нітратів", — йдеться у повідомленні.

Скільки не допустили до продажу

Від початку липня 2023 року на ринках області таких продуктів не допущено до продажу у кількості 3 859 кг, з них:

динь — 1 400 кг,

кавунів — 1 795 кг.

Як обрати кавун

Небезпечно купувати кавуни з пошкодженою шкіркою, вм’ятинами, підгнилі або розрізані. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні пошкодженого плоду, тому у разі вживання такого кавуна можливі шлунково-кишкові розлади.

Дозрівання кавунів і динь зазвичай прискорюють за допомогою нітратовмісних препаратів. Визначити "на око" нітрати неможливо, можна лише за допомогою лабораторних досліджень. Допустимий рівень вмісту нітратів у кавунах — 60 мг/кг.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на одному із найстаріших ринків Одеси "Привоз", де поспілкувалися з продавцями та дізналися не лише про ціни, а й зібрали найкращі рецепти.