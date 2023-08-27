Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже 4 тонни баштанних не потрапили на одеські ринки через нітрати arrow

Майже 4 тонни баштанних не потрапили на одеські ринки через нітрати

27 серпня 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чотири тонни кавунів та динь не допустили на одеські прилавки через нітрати
Кавуни з високим вмістом нітратів. Фото: Держпродспоживслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі, під час розпалу сезону кавунів, до прилавків ринків та магазинів не допустили майже 4 тонни баштанних. Також це стосується і динь, у яких виявили надвисокий вміст нітратів, що може бути смертельним для людини.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. 

Читайте також:

"Фахівці Головного управління проводять відповідні фітосанітарні процедури до вантажів з кавунами та слідкують за тим, щоб до реалізації не були допущені харчові продукти рослинного походження через підвищений вміст нітратів", — йдеться у повідомленні. 

Скільки не допустили до продажу

Від початку липня 2023 року на ринках області таких продуктів не допущено до продажу у кількості 3 859 кг, з них:

  • динь — 1 400 кг,
  • кавунів — 1 795 кг.

Як обрати кавун

  • Небезпечно купувати кавуни з пошкодженою шкіркою, вм’ятинами, підгнилі або розрізані. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні пошкодженого плоду, тому у разі вживання такого кавуна можливі шлунково-кишкові розлади.
  • Дозрівання кавунів і динь зазвичай прискорюють за допомогою нітратовмісних препаратів. Визначити "на око" нітрати неможливо, можна лише за допомогою лабораторних досліджень. Допустимий рівень вмісту нітратів у кавунах — 60 мг/кг.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на одному із найстаріших ринків Одеси "Привоз", де поспілкувалися з продавцями та дізналися не лише про ціни, а й зібрали найкращі рецепти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз