Чим сьогодні багатий одеський "Привоз"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Будній день серед тижня, а на одеському "Привозі", як і завжди, яблуку ніде впасти. Всі прилавки заставлені продуктами, а охочих поласувати чимось смачненьким — не злічити. Нині сезон кавунів, динь та винограду. Ціни на них помірні, а порівняно із минулим місяцем — ще й впали до мінімуму.

Радує й вартість продуктів борщового набору: морква, цибуля, буряк, картопля, капуста — всього вдосталь, відповідно і ціна на овочі під кінець літа знизилася.

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Журналісти Новини.LIVE побували на одному із найстаріших ринків Одеси "Привоз", де поспілкувалися з продавцями та дізналися не лише про ціни, а й зібрали найкращі рецепти.

Борщовий набір подешевшав

Овочевий відділ одеського "Привозу" сьогодні переповнений товаром. Для тих, хто полюбляє готувати, це справжній рай. Адже тут можна знайти все, починаючи від зелені й до екзотичних продуктів. Продавці кажуть, що порівняно із початком літа ціни на деякі овочі та фрукти суттєво знизилися.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні рекордсмени за ціною — продукти борщового набору. Мало того, що їх вдосталь, бо фермери цього року постаралися і, як результат, нема дефіциту, так ще й ціна помірна. Для порівняння: якщо ще місяць тому морква коштувала до 80 грн/кг, то сьогодні її вартість 20 грн. Вдосталь також цибулі, буряка, картоплі, капусти", — розповідає продавчиня Валентина.

Ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі

Кукурудза: 10 грн/шт

Огірки: 30 грн/кг

Помідори: 30 — 45 грн/кг

Баклажани: 25 — 30 грн/кг

Картопля: 20 грн/кг

Перець солодкий: 40 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Часник: 120 грн/кг

Цибуля: 25 грн/кг

Капуста: 20 грн/кг

Буряк: 25 грн/кг

Морква: 20 грн/кг

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Сезон кавунів та динь

Особливою популярністю нині користуються кавуни, дині та виноград. І хоча на Одещині до початку війни не вирощували багато баштанних культур, наразі все, що представлено на міських базарах, — результат роботи наших аграріїв.

Прилавок одеського базару. Фото: Новини.LIVE

"До нас привозять кавуни та дині з Овідіопольського району. Вони соковиті, солодкі, смачні та без нітратів. Практично кожен, хто сьогодні купує овочі, не оминає баштанні культури", — зазначає продавчиня Валентина.

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та ягоди

Кавун: 20 грн/кг

Лохина: 120 грн/кг

Яблука: 30 грн/кг

Персики: 65 грн/кг

Малина: 100 грн/кг

Диня: 50 грн/кг

Виноград: 80 грн/кг

Нектарин: 110 грн/кг

Кавуни. Фото: Новини.LIVE

В’ялена та сушена риба

Небагатолюдний сьогодні знаменитий рибний павільйон. Там працює всього кілька продавців, які реалізують лише свіжу річкову та морожену рибу. Втім, чималий вибір в’яленої та сушеної риби. Тут прилавки переповнені різними видами. А головне, що продавці обов’язково дають можливість покупцям спробувати рибні продукти.

Продавець риби Філіп. Фото: Новини.LIVE

"Зараз саме сезон на в’ялену та сушену рибу. Люди купують її до пива, особливо, коли планують десь відпочинок біля моря. Також беруть снеки, вони останнім часом мають дуже великий попит. Правда, на кінець літа подорожчала таранька з ікрою", — розповідає продавець рибного відділу Філіп.

В'ялена та сушена риба. Фото: Новини.LIVE

Ціна на рибу

Рибний рулет: 150 грн за 100 г

Копчений лящ: 300 грн/кг

Барабулька: 400 грн/кг

Ікра сайди: 170 грн за 100 г

Ікра тріски: 180 грн за 100 г

Ікра судака: 200 грн за 100 г

Ікра минтая: 200 грн за 100 г

Ікра товстолоба: 220 грн за 100 г

Ковбаски з ікри. Фото: Новини.LIVE

Нині на ринку "Привоз" можна зустріти чимало туристів, які приїхали до Одеси з різних міст України. Біля рибного відділу ми познайомилися із подружжям дніпрян Юлією та Леонідом. Напередодні Дня народження жінки вони вирішили влаштувати невеличкий родинний відпочинок.

Юлія та Леонід разом з донькою. Фото: Новини.LIVE

"Наша поїздка не запланована, все сталося дуже спонтанно. Чоловік сьогодні захищає Україну в лавах ЗСУ, а я — волонтер. Йому дали відпустку на 3 дні, тому ми одразу вирішили, що варто приїхати до Одеси, аби хоча б трішки відірватися від війни та побути разом. Ось купили смачну рибу до пива, будемо сьогодні нею ласувати", — розповідає дніпрянка Юлія.

Рибні продукти. Фото: Новини.LIVE

І поки гості нашого міста насолоджуються відпочинком, одесити поспішають на "Привоз", аби зробити традиційні закупи. Хтось зі списком від дружини, а хтось із невеличкою, відомою в народі "кравчучкою". Одеситка Людмила сьогодні купує мінімум продуктів. Вона планує ввечері приготувати фарширований перець.

Одеситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Особливого рецепта приготування перцю у мене нема, роблю все, як зазвичай: підсмажую цибулю з морквою, додаю туди трохи червоних помідорів та фарш телятини. Обов’язково ще трохи зелені туди, сіль та перець до свого смаку. Все це потім перемішую з рисом і фарширую перець. Можна поставити на повільний вогонь та зварити, або ж ще в духовці приготувати", — поділилася рецептом одеситка Людмила.

Кішка одеського "Привозу". Фото: Новини.LIVE

Як бачимо, попри війну життя на одеському ринку "Привоз" триває. Продавці наразі рекомендують заощадливим господиням вже зробити запаси деяких продуктів на зиму, адже ціни помірні, а найголовніше, що поки нема передумов для їх здорожчання.