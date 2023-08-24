Чем сегодня богат одесский "Привоз"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Будний день среди недели, а на одесском "Привозе", как всегда, яблоку негде упасть. Все прилавки заставлены продуктами, а желающих полакомиться чем-нибудь вкусненьким — не счесть. Сегодня сезон арбузов, дынь и винограда. Цены на них умеренные, а по сравнению с прошлым месяцем — еще упали до минимума.

Радует и стоимость продуктов борщевого набора: морковь, лук, свёкла, картофель, капуста — всего в изобилии, соответственно и цена на овощи к концу лета снизилась.

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Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших рынков Одессы "Привоз", где пообщались с продавцами и узнали не только цены, но и собрали лучшие рецепты.

Борщевой набор подешевел

Овощной отдел одесского "Привоза" сегодня переполнен товаром. Для тех, кто любит готовить, это настоящий рай. Ведь здесь можно найти все, начиная от зелени и до экзотических продуктов. Продавцы говорят, что по сравнению с началом лета цены на некоторые овощи и фрукты существенно снизились.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня рекордсмены по цене — продукты борщевого набора. Мало того, что их достаточно, потому что фермеры в этом году постарались и, как результат, нет дефицита, да еще и цена умеренная. Для сравнения: если еще месяц назад морковь стоила до 80 грн/кг, то сегодня ее стоимость 20 грн. Вдоволь также лука, свеклы, картофеля, капусты", — рассказывает продавщица Валентина.

Цены на овощи. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Кукуруза: 10 грн/шт

Огурцы: 30 грн/кг

Помидоры: 30 — 45 грн/кг

Баклажаны: 25 — 30 грн/кг

Картофель: 20 грн/кг

Перец сладкий: 40 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Чеснок: 120 грн/кг

Лук: 25 грн/кг

Капуста: 20 грн/кг

Свёкла: 25 грн/кг

Морковь: 20 грн/кг

Атмосфера рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Сезон арбузов и дынь

Особой популярностью пользуются арбузы, дыни и виноград. И хотя в Одесской области до начала войны не выращивали много бахчевых культур, все, что представлено на городских базарах, — результат работы наших аграриев.

Прилавок одесского базара. Фото: Новини.LIVE

"К нам привозят арбузы и дыни из Овидиопольского района. Они сочные, сладкие, вкусные и без нитратов. Практически каждый, кто сегодня покупает овощи, не обходит бахчевые культуры", — отмечает продавщица Валентина.

Атмосфера рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и ягоды

Арбуз: 20 грн/кг

Голубика: 120 грн/кг

Яблоки: 30 грн/кг

Персики: 65 грн/кг

Малина: 100 грн/кг

Дыня: 50 грн/кг

Виноград: 80 грн/кг

Нектарин: 110 грн/кг

Арбузы. Фото: Новини.LIVE

Вяленая и сушеная рыба

Немноголюден сегодня знаменитый рыбный павильон. Там работает всего несколько продавцов, реализующих только свежую речную и мороженую рыбу. Впрочем, немалый выбор вяленой и сушеной рыбы. Здесь прилавки переполнены разными видами. А главное, что продавцы обязательно предлагают покупателям попробовать рыбные продукты.

Продавец рыбы Филипп. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас именно сезон на вяленую и сушеную рыбу. Люди покупают ее к пиву, особенно, когда планируют где-то отдых у моря. Также берут снеки, они в последнее время пользуются очень большим спросом. Правда, на конец лета подорожала тарань с икрой", — рассказывает продавец рыбного отдела Филипп.

Вяленая и сушеная рыба. Фото: Новини.LIVE

Цена на рыбу

Рыбный рулет: 150 грн за 100 г

Копченый лещ: 300 грн/кг

Барабулька: 400 грн/кг

Икра сайды: 170 грн за 100 г

Икра трески: 180 грн за 100 г

Икра судака: 200 грн за 100 г

Икра минтая: 200 грн за 100 г

Икра толстолоба: 220 грн за 100 г

Колбаски с икрой. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на рынке "Привоз" можно встретить немало туристов, приехавших в Одессу из разных городов Украины. У рыбного отдела мы познакомились с супругами днепрян Юлией и Леонидом. В канун Дня рождения жены они решили устроить небольшой семейный отдых.

Юлия и Леонид вместе с дочерью. Фото: Новини.LIVE

"Наша поездка не запланирована, все произошло очень спонтанно. Муж сегодня защищает Украину в рядах ВСУ, а я — волонтер. Ему дали отпуск на 3 дня, поэтому мы сразу решили, что стоит приехать в Одессу, чтобы хоть немного оторваться от войны и побыть вместе. Вот купили вкусную рыбу к пиву, будем сегодня ею лакомиться", — рассказывает днепрянка Юлия.

Рыбные продукты. Фото: Новини.LIVE

И пока гости нашего города наслаждаются отдыхом, одесситы спешат на "Привоз", чтобы сделать традиционные покупки. Кто со списком от жены, а кто с небольшой, известной в народе "кравчучкой". Одесситка Людмила сегодня покупает минимум продуктов. Она планирует вечером приготовить фаршированный перец.

Одесситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Особого рецепта приготовления перца у меня нет, делаю все, как обычно: поджариваю лук с морковью, добавляю туда немного красных помидоров и фарш телятины. Обязательно еще немного зелени туда, соль и перец по своему вкусу. Все это потом перемешиваю с рисом и фарширую перец. Можно поставить на медленный огонь и сварить, или еще в духовке приготовить", — поделилась рецептом одесситка Людмила.

Кошка одесского "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Как видим, несмотря на войну, жизнь на одесском рынке "Привоз" продолжается. Продавцы рекомендуют экономным хозяйкам уже сделать запасы некоторых продуктов на зиму, ведь цены умеренные, а самое главное, что пока нет предпосылок для их удорожания.