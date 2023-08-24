Чем сегодня богат одесский "Привоз": о чем говорят люди и какие цены
Будний день среди недели, а на одесском "Привозе", как всегда, яблоку негде упасть. Все прилавки заставлены продуктами, а желающих полакомиться чем-нибудь вкусненьким — не счесть. Сегодня сезон арбузов, дынь и винограда. Цены на них умеренные, а по сравнению с прошлым месяцем — еще упали до минимума.
Радует и стоимость продуктов борщевого набора: морковь, лук, свёкла, картофель, капуста — всего в изобилии, соответственно и цена на овощи к концу лета снизилась.
Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших рынков Одессы "Привоз", где пообщались с продавцами и узнали не только цены, но и собрали лучшие рецепты.
Борщевой набор подешевел
Овощной отдел одесского "Привоза" сегодня переполнен товаром. Для тех, кто любит готовить, это настоящий рай. Ведь здесь можно найти все, начиная от зелени и до экзотических продуктов. Продавцы говорят, что по сравнению с началом лета цены на некоторые овощи и фрукты существенно снизились.
"Сегодня рекордсмены по цене — продукты борщевого набора. Мало того, что их достаточно, потому что фермеры в этом году постарались и, как результат, нет дефицита, да еще и цена умеренная. Для сравнения: если еще месяц назад морковь стоила до 80 грн/кг, то сегодня ее стоимость 20 грн. Вдоволь также лука, свеклы, картофеля, капусты", — рассказывает продавщица Валентина.
Цены на овощи
- Кукуруза: 10 грн/шт
- Огурцы: 30 грн/кг
- Помидоры: 30 — 45 грн/кг
- Баклажаны: 25 — 30 грн/кг
- Картофель: 20 грн/кг
- Перец сладкий: 40 грн/кг
- Кабачки: 20 грн/кг
- Чеснок: 120 грн/кг
- Лук: 25 грн/кг
- Капуста: 20 грн/кг
- Свёкла: 25 грн/кг
- Морковь: 20 грн/кг
Сезон арбузов и дынь
Особой популярностью пользуются арбузы, дыни и виноград. И хотя в Одесской области до начала войны не выращивали много бахчевых культур, все, что представлено на городских базарах, — результат работы наших аграриев.
"К нам привозят арбузы и дыни из Овидиопольского района. Они сочные, сладкие, вкусные и без нитратов. Практически каждый, кто сегодня покупает овощи, не обходит бахчевые культуры", — отмечает продавщица Валентина.
Цены на фрукты и ягоды
- Арбуз: 20 грн/кг
- Голубика: 120 грн/кг
- Яблоки: 30 грн/кг
- Персики: 65 грн/кг
- Малина: 100 грн/кг
- Дыня: 50 грн/кг
- Виноград: 80 грн/кг
- Нектарин: 110 грн/кг
Вяленая и сушеная рыба
Немноголюден сегодня знаменитый рыбный павильон. Там работает всего несколько продавцов, реализующих только свежую речную и мороженую рыбу. Впрочем, немалый выбор вяленой и сушеной рыбы. Здесь прилавки переполнены разными видами. А главное, что продавцы обязательно предлагают покупателям попробовать рыбные продукты.
"Сейчас именно сезон на вяленую и сушеную рыбу. Люди покупают ее к пиву, особенно, когда планируют где-то отдых у моря. Также берут снеки, они в последнее время пользуются очень большим спросом. Правда, на конец лета подорожала тарань с икрой", — рассказывает продавец рыбного отдела Филипп.
Цена на рыбу
- Рыбный рулет: 150 грн за 100 г
- Копченый лещ: 300 грн/кг
- Барабулька: 400 грн/кг
- Икра сайды: 170 грн за 100 г
- Икра трески: 180 грн за 100 г
- Икра судака: 200 грн за 100 г
- Икра минтая: 200 грн за 100 г
- Икра толстолоба: 220 грн за 100 г
Сейчас на рынке "Привоз" можно встретить немало туристов, приехавших в Одессу из разных городов Украины. У рыбного отдела мы познакомились с супругами днепрян Юлией и Леонидом. В канун Дня рождения жены они решили устроить небольшой семейный отдых.
"Наша поездка не запланирована, все произошло очень спонтанно. Муж сегодня защищает Украину в рядах ВСУ, а я — волонтер. Ему дали отпуск на 3 дня, поэтому мы сразу решили, что стоит приехать в Одессу, чтобы хоть немного оторваться от войны и побыть вместе. Вот купили вкусную рыбу к пиву, будем сегодня ею лакомиться", — рассказывает днепрянка Юлия.
И пока гости нашего города наслаждаются отдыхом, одесситы спешат на "Привоз", чтобы сделать традиционные покупки. Кто со списком от жены, а кто с небольшой, известной в народе "кравчучкой". Одесситка Людмила сегодня покупает минимум продуктов. Она планирует вечером приготовить фаршированный перец.
"Особого рецепта приготовления перца у меня нет, делаю все, как обычно: поджариваю лук с морковью, добавляю туда немного красных помидоров и фарш телятины. Обязательно еще немного зелени туда, соль и перец по своему вкусу. Все это потом перемешиваю с рисом и фарширую перец. Можно поставить на медленный огонь и сварить, или еще в духовке приготовить", — поделилась рецептом одесситка Людмила.
Как видим, несмотря на войну, жизнь на одесском рынке "Привоз" продолжается. Продавцы рекомендуют экономным хозяйкам уже сделать запасы некоторых продуктов на зиму, ведь цены умеренные, а самое главное, что пока нет предпосылок для их удорожания.