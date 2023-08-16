Одеський міжнародний кінофестиваль презентував фільм "Привоз".

Одеський "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Чорне море, ринок "Привоз", барахолка та роздуми про сенс буття — таким побачила найстаріший базар Одеси режисерка Єва Нейман. Прем’єра її фільму з однойменною назвою відбулася в одному із кінотеатрів міста. Презентацію провели у рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

Побували на прем’єрі й журналісти Новини.LIVE, які побачили таємні мрії продавчинь риби, сни вантажників та почули роздуми про сенс життя вустами тих, хто не уявляє свого життя без "Привозу".

Читайте також:

Зроблено в Одесі

Цього року Одеський кінофестиваль пройде одночасно у двох містах — Чернівцях та Одесі. Таке нововведення пов’язано з тим, що російські війська обстрілюють наше місто. Відтак, з метою безпеки основні заходи відбудуться з 19-26 серпня у Чернівцях. Натомість в морській столиці України з 12-17 серпня вже тривають покази фільмів спеціальної програми "Зроблено в Одесі".

Відвідувачі у кінотеатрі. Фото: Новини.LIVE

"Серце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі, тож для нас важливо, аби в рідному місті фестивалю також проводились заходи. Саме тому ми вирішили, що для Одеси цьогоріч має бути створено спеціальну програму", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Загалом до спеціальної програми увійшло шість фільмів, створених в Одесі або командами з міста. Серед них: "Край ріки" — режисер Василь Барков, "Крихка пам’ять" — режисер Ігор Іванько, "Одеса уві сні" — режисер Кирило Наумко, "Привоз" — режисерка Єва Нейман, "Три могили митця" — режисер Арутюн Хачатрян, "Цензорка" — режисер Петер Керекеш.

Глядачі у кінозалі. Фото: Новини.LIVE

Фільм "Привоз"

Одним із фільмів, який презентували в Одесі, стала картина "Привоз". Його створила сучасна одеська режисерка — Єва Нейман. Фільм документує життя одного з найстаріших і найбільших базарів Європи. В чуттєвій та іронічній формі вона показала пристрасті по обидва боки прилавків, сни вантажників, таємні мрії продавчинь риби, роздуми про світобудову і сенс життя.

Єва Нейман. Фото: Новини.LIVE

"Мені здається, що "Привоз" — це модель життя. Там є все, а найголовніше, що там є свобода. Таке відчуття не знайдеш більше ніде. Тому намагалася найяскравіше його передати. Мені самій дуже хочеться бути вільною і саме там я можу знайти це відчуття", — розповідає режисерка Єва Нейман.

Головні герої фільму — звичайні одесити, працівники "Привозу", покупці, базарна охорона, очільник барахолки. Іншими словами — всі, хто так чи інакше причетні до цього базару. Знімальна група розповідає, що після знімання кінострічки ринок став для них особливим.

Анжела Севастьянова. Фото: Новини.LIVE

"Як тільки я потрапляю на ринок "Привоз", то мене там впізнають, згадують і обов’язково щось дають із собою додому. Це така атмосфера людяності та гуманізму, що, мені здається, такого більше ніде немає, аби зовсім чужі люди так піклувалися про тебе", — ділиться своїми враженнями учасниця знімальної групи Анжела Севастьянова.

Учасники знімальної групи. Фото: Новини.LIVE

Мета, яка стояла перед знімальною групою, — передати не лише колорит, а й неповторний дух "Привозу". Адже, по суті, цей ринок можна назвати серцем Одеси. Тому особлива відповідальність лягала на того, хто монтував фільм.

Павло Залєсов. Фото: Новини.LIVE

"Робота із режисеркою Євою Нейман — це справжнє задоволення, бо вона по-своєму відчуває атмосферу "Привозу" і намагалася показати його таким, яким ми не звикли бачити. Там закладено реальність, яку не завжди пересічним громадянам видно. Там є все: і гарне, і погане, і добре, і зле", — зазначає монтажер Павло Залєсов.

Враження одеситів

Прем’єра фільму "Привоз" пройшла без перерв через повітряні тривоги й глядачі змогли спокійно переглянути стрічку та "посмакувати" кожним моментом, що режисерка намагалася передати. Для одеситки Юлії Сущенко — ця картина особлива. Жінка з минулого року проводить екскурсії "Привозом" для переселенців. Тому для неї було цікаво подивитися на легендарний ринок з іншого боку.

Юлія Сущенко. Фото: Новини.LIVE

"Ми знайомимо людей на "Привозі" саме із продавцями, з найкращими цікавинками, які можна знайти на ринку. А тут зовсім інша його сторона і ми стараємося не показувати його нашим гостям. На мою думку, Єва Нейман зробила такий сміливий крок і вирішила все це розкрити. Мене дуже вразив головний герой. Його внутрішній світ, він дуже бездонний та особливий", — ділиться враженнями від перегляду фільму Юлія Сущенко.

Фестиваль у Чернівцях

Нагадаємо, урочисті ж заходи ХІV Одеського міжнародного кінофестивалю відбудуться з 19 до 26 серпня у Чернівцях. Основою показів стануть національний та міжнародний конкурси, до яких, разом з ігровими картинами, увійшло чимало документальних робіт, що ніби відшкодовує відсутність третьої, традиційної для ОМКФ, конкурсної програми європейського документального кіно.