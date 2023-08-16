Одесский международный кинофестиваль презентовал фильм "Привоз"

Одесский "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Черное море, рынок "Привоз", барахолка и размышления о смысле бытия — таким увидела старейший базар Одессы режиссер Ева Нейман. Премьера ее фильма с одноименным названием прошла в одном из кинотеатров города. Его презентовали в рамках Одесского международного кинофестиваля.

Побывали на премьере и журналисты Новини.LIVE, они увидели тайные мечты продавщиц рыбы, сны грузчиков, а также услышали размышления о смысле жизни устами тех, кто не представляет своей жизни без "Привоза".

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Сделано в Одессе

В этом году Одесский кинофестиваль пройдет одновременно в двух городах — Черновцах и Одессе. Такое новшество связано с тем, что российские войска обстреливают наш город. Следовательно, в целях безопасности основные мероприятия пройдут с 19-26 августа в Черновцах. В морской столице Украины с 12-17 августа уже продолжаются показы фильмов специальной программы "Сделано в Одессе".

Посетители кинотеатра. Фото: Новини.LIVE

"Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе, поэтому для нас важно, чтобы в родном городе фестиваля также проводились мероприятия. Именно поэтому мы решили, что для Одессы в этом году должна быть создана специальная программа", — отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Всего в специальную программу вошли шесть фильмов, созданных в Одессе или командами из города. Среди них: "Край реки" — режиссер Василий Барков, "Хрупкая память" — режиссер Игорь Иванько, "Одесса во сне" — режиссер Кирилл Наумко, "Привоз" — режиссер Ева Нейман, "Три могилы художника" — режиссер Арутюн Хачатрян, "Цензорка" — режиссер Петер Керекеш.

Зрители в кинотеатре. Фото: Новини.LIVE

Фильм "Привоз"

Одним из фильмов, представленных в Одессе, стала картина "Привоз". Его создала современный одесский режиссер Ева Нейман. Фильм документирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы. В чувственной и иронической форме она показала страсти с обеих сторон прилавков, сны грузчиков, тайные мечты продавщиц рыбы, размышления о мироустройстве и смысле жизни.

Ева Нейман. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что "Привоз" — это модель жизни. Там есть все, а самое главное, что там есть свобода. Такое чувство не найдешь больше нигде. Поэтому старалась ярче всего его передать. Мне самой очень хочется быть свободной и именно там я могу найти это ощущение", — рассказывает режиссер Ева Нейман.

Главные герои фильма — обычные одесситы, работники "Привоза", покупатели, базарная охрана, руководитель барахолки. Иными словами, все, кто так или иначе причастны к этому базару. Съемочная группа рассказывает, что после съемки киноленты рынок стал для них особенным.

Анжела Севастьянова. Фото: Новини.LIVE

"Как только я попадаю на рынок "Привоз", то меня там узнают, вспоминают и обязательно что-то дают с собой домой. Это такая атмосфера человечности и гуманизма, что мне кажется, такого больше нигде нет, чтобы совсем чужие люди так заботились о тебе", — делится своими впечатлениями участница съемочной группы Анжела Севастьянова.

Участники съемочной группы. Фото: Новини.LIVE

Цель, которая стояла перед съемочной группой, — передать не только колорит, но и неповторимый дух "Привоза". Ведь, в сущности, этот рынок можно назвать сердцем Одессы. Поэтому особая ответственность ложилась на того, кто монтировал фильм.

Павел Залесов. Фото: Новини.LIVE

"Работа с режиссером Евой Нейман — это настоящее удовольствие, потому что она по-своему испытывает атмосферу "Привоза" и пыталась показать его таким, каким мы не привыкли видеть. Там заложена реальность, которая не всегда рядовым гражданам видна. Там есть все: и хорошее, и плохое, и доброе, и злое", — отмечает монтажер Павел Залесов.

Впечатление одесситов

Премьера фильма "Привоз" прошла без перерывов из-за воздушных тревог и зрители смогли спокойно просмотреть ленту и "насладиться" каждым моментом, что режиссер пыталась передать. Для одесситки Юлии Сущенко эта картина особенная. Женщина с прошлого года проводит экскурсии по "Привозу" для переселенцев. Потому для нее было интересно посмотреть на легендарный рынок с другой стороны.

Юлия Сущенко. Фото: Новини.LIVE

"Мы знакомим людей на "Привозе" именно с продавцами, с чем-то интересным, что можно найти на рынке. А тут совсем другая его сторона и мы стараемся не показывать его нашим гостям. По моему мнению, Ева Нейман сделала такой смелый шаг и решила все это раскрыть. Меня поразил главный герой. Его внутренний мир, он очень бездонный и особенный", — делится впечатлениями от просмотра фильма Юлия Сущенко.

Фестиваль в Черновцах

Напомним, торжественные мероприятия XIV Одесского международного кинофестиваля состоятся с 19 по 26 августа в Черновцах. Основой показов станут национальный и международный конкурсы, в которые вместе с игровыми картинами вошло немало документальных работ, что возмещает отсутствие третьей, традиционной для ОМКФ, конкурсной программы европейского документального кино.