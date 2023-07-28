Актуальний зріз цін на одеському ринку "Привоз"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Традиційно під кінець липня на прилавках одеських базарів масово починають з’являтися баштанні культури. Цього року переважна більшість із них привезена з Одеської області. Ціни, кажуть продавці, поступово починають знижуватися, а відтак, одесити зможуть собі дозволити поласувати кавунами та динями вдосталь.

Серед хороших новин і те, що поки стабільно тримається ціна на м’ясо. Тому продавці рекомендують заощадливим господиням, за можливості, зробити закупи на зиму, якщо є де зберігати його. Що ж стосується наявності риби на прилавках, то наразі її небагато, і вся вона свіжа річкова та ставкова.

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Журналісти Новини.LIVE побували на відомому одеському ринку "Привоз" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів.

Кавунів та динь вдосталь

Для тих, хто вперше приїхав до Одеси, прогулянка овочевими рядами знаменитого "Привозу" може перетворитися на цікаву екскурсію. Адже складається враження, що тут в окремому відкритому павільйоні проходить справжня виставка-ярмарок. Кожен із продавців намагається найпривабливіше презентувати свій товар.

Овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

У продавчині Валентини всі овочі та фрукти знають своє місце. Це допомагає покупцям одразу зорієнтуватися у своєму виборі. Нині, каже жінка, найбільший попит мають баштанні культури.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Ви тільки-но подивіться, які у нас гарні кавуни та дині. За потреби ми можемо прямо перед покупцем зробити надріз, аби вони на власні очі переконалися у тому, що культури достиглі. Привезли нам їх з Овідіопольського району. Ціна на кавун 25 грн/кг, а дині — 65 грн/кг", — розповідає продавчиня Валентина.

Ціни на овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі

Кукурудза: 15 грн/шт.

Огірки: 35 грн/кг

Помідори: 65-90 грн/кг

Баклажан: 50 грн/кг

Картопля: 20 грн/кг

Перець солодкий: 55 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Часник: 120 грн/кг

Цибуля: 35 грн/кг

Морква: 65 грн/кг

Капуста: 25 грн/кг

Буряк: 35 грн/кг

Морква: 40 грн/кг

Качани кукурудзи. Фото: Новини.LIVE

В деяких одеських родинах із покоління в покоління традиційно раз на тиждень чоловіки самостійно йдуть на базар та роблять закупи основних продуктів. Сьогодні ми зустріли на ринку "Привоз" одесита Андрія. Чоловік вже встиг пройтися основними овочевими й м’ясними рядами та поспішає додому, аби приготувати смачну страву.

Одесит Андрій. Фото: Новини.LIVE

"Я купив бичачі яйця — це делікатес, який попри свою незвичайність дуже поширений в країнах, де популярна корида. Там навіть більше цінують цей субпродукт, ніж у нас. Я дуже люблю смачні страви із яєць, сам готую їх і обов’язково додаю туди зелень", — розказав одесит.

Рецептом приготування делікатесу із бичачих яєць Андрій поділився і з нами.

Смажені бичачі яйця на сковороді

Інгредієнти:

бичачі яйця: 4 шт.

цибуля: 2 шт.

сіль і ароматні трави: на смак

олія

Приготування:

Ретельно промити продукт.

Посушити на повітрі 10-12 хвилин.

На підсохлій шкірці зробити поздовжні розрізи.

Акуратно стягнути пальцями верхній шар, вивернувши субпродукт навиворіт.

Далі видалити внутрішню оболонку.

Решту м’яку частину порізати довільними шматочками.

Повторно ретельно промити субпродукт. Працювати з м'якушем насінників потрібно акуратно, бо вона може легко розвалитися і перетворитися на фарш.

Далі потрібно опустити м'якуш яєць в окріп і поварити 6-8 хвилин. Після такої обробки варто ще раз промити продукт гарячою водою і лише після цього обсмажити.

Цибулю порізати великими напівкільцями та обсмажити на розігрітій олії до розм’якшення.

Додати до овочу на сковороду шматочки бичачих яєць.

Посолити, всипати пряні трави.

Смажити 15 хвилин при частому помішуванні.

Подати з часниковим соусом.

Ціни на фрукти та ягоди

Лохина: 150 грн/кг

Яблука: 30 грн/кг

Персики: 85 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 120 грн/кг

Малина: 100 грн/кг

Диня: 65 грн/кг

Виноград: 120 грн/кг

Нектарин: 120 грн/кг

Слива: 35 грн/кг

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

На прилавках лише річкова риба

В рибному павільйоні людей сьогодні небагато, на жаль, і вибір живих біоресурсів не надто великий, але різноманітний. Вся риба або річкова, або ставкова. Продавці кажуть, що замовляють її небагато, аби можна було протягом дня всю продати.

Віталій — продавець риби.Фото: Новини.LIVE

"Зараз найбільш ходовим товаром є короп та карась. З коропа виходить смачна рибна юшка, карася можна підсмажити, а товстолоба посолити. Судак — дієтична риба, її можна приготувати для дітей", — проінформував продавець риби Віталій.

Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціна на рибу

Окунь: 100 грн/кг

Карась: 80 грн/кг

Короп (річковий): 140 грн/кг

Короп (ставковий): 170 грн/кг

Товстолоб: 180 грн/кг

Судак: 180-250 грн/кг

Щука: 200 грн/кг

Сом: 150 грн/кг

Рибне різноманіття. Фото: Новини.LIVE

М’яса на ринку вдосталь

У м’ясному корпусі на "Привозі" людей небагато, а от асортимент продукції чималий. Найбільший попит влітку має дієтичне м’ясо, із якого готують юшку або суп. Раз на місяць, кажуть продавці, одесити обов’язково намагаються придбати реберця, аби посмажити їх, або ж м’якуш, з якого готують котлети.

Галина — продавчиня м'яса. Фото: Новини.LIVE

"Порівняно із минулим роком вартість м’яса суттєво зросла. Відповідно, це вплинуло на купівельну спроможність одеситів. Зважаючи на те, що зараз в літній сезон ціна на свинину та яловичину стабільна, я рекомендую господиням за можливості вже зробити заготівлю на зиму. Бо наразі йдуть розмови про те, що з осені вартість м’яса почне зростати", — поділилася своїми думками продавчиня Галина.

М'ясний відділ. Фото: Новини.LIVE

М’ясо яловичини й телятини

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Груднинка: 150 грн/кг

Шия: 170 грн/кг

М’якуш: 220 грн/кг

Молочна телятина: 230 грн/кг

Лопатка: 220 грн/кг

Гомілка: 190 грн/кг

М’ясо для фаршу: 170 грн/кг

Гуляш: 160 грн/кг

Печінка: 150 грн/кг

Печінка з грибами та цибулею

Свинячу печінку використовують у приготуванні багатьох смачних і корисних страв. Її можна смажити, тушкувати, зробити з неї запіканку, паштет або котлети. Перед приготуванням свинячої печінки її слід вимочити у воді або молоці.

Печінка. Фото: Новини.LIVE

Інгредієнти:

Печінка свиняча: 500 г

Печериці: 250 г

Олія: 100 мл

Борошно пшеничне: 3 ст. л

Сіль, перець чорний: до свого смаку

Цибуля ріпчаста: 1 шт.

Бульйон: 100 мл

Рецепт приготування

Цибулю нарізати кільцями, пів кільцями або дрібно. Обсмажити її на олії до красивого бурштинового кольору, але не до сухості.

На іншій сковорідці обсмажити на сильному вогні цілі дрібні печериці, щоб вони максимально зберегли соковитість. Коли гриби охолонуть, більші порізати на четвертинки, а зовсім маленькі залишити цілими.

Печінку промити й нарізати невеликими шматочками, жилаві ділянки видалити. Для більш ніжного смаку перед тим печінку можна замочити в суміші молока і води 1:1 з дрібкою солі. Потім її обов'язково просушити паперовим рушником.

Нарізану печінку добре присипати борошном і перемішати, щоб кожен шматочок був ним покритий. На сковороді розігріти олію й викласти печінку. Смажити її треба на сильному вогні, не накриваючи кришкою, близько 10 хвилин, постійно помішуючи.

У сотейник викласти цибулю, гриби та печінку. Посолити й поперчити, частину солі за бажанням можна замінити соєвим соусом. Залити бульйоном (або водою) й залишити тушкуватися під кришкою на повільному вогні близько 15 хвилин. Якщо печінка молодої тварини, то вона тушкуватиметься менше.

Ціни на м’ясо свинини

Сало: 50 грн/кг

М’якуш: 240 грн/кг

Лопатка: 165 грн/кг

Ребра: 180 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 195 грн/кг

Задня частина: 175 грн/кг

Шия: 280 грн/кг

Підчеревок: 180 грн/кг

Ратиці: 10 грн/шт

Печінка: 55 грн/кг

Серце: 70 грн/кг

Легені: 40 грн/кг

Нирки: 40 грн/кг

М'ясо на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як бачимо, ціни на деякі харчі суттєво знизилися порівняно з минулим роком. Зокрема, це стосується овочів, що входять до переліку борщового набору. Натомість м’ясо, як зазначили продавці, зросло у вартості й незабаром, імовірно, знову почне збільшуватися у ціні. Але найголовніше, що попри воєнний стан в країні, дефіциту продуктів сьогодні немає, а відтак, підґрунтя для їх здорожчання, на думку економістів, немає. Позитивним моментом, що впливає сьогодні на ціни, є й те, що українські аграрії почали більше вирощувати овочів та фруктів, які йдуть на вітчизняний ринок.