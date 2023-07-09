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На Одещині відвели понад 3 тисячі га землі для баштанних культур

9 липня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області виростять власні кавуни
Перший одеський кавун. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області аграрії виділили для баштанних культур 3200 гектарів чорнозему. Більша частина з них призначалася саме кавунам, а решта — під дині.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації. 

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"На тлі щоденних потрясінь незмінним залишається жага нашого одеського кавуна якнайшвидше потрапити на стіл до українських родин",— йдеться в повідомленні ОВА.

Також голова ОВА Олег Кіпер наголосив, що цьогоріч українці зможуть насолодитися кавунами, вирощеними в Україні, попри екоцид та злочини, які вчинив ворог на родючих землях Херсонщини. Кіпер оприлюднив фото кавуна з Одещини, що ледь зав'язався, якого назвав "молодшим братом херсонського".

Раніше ми писали, що на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Регіон вже наближається до межі в 400 тисяч тонн намолоченого зерна. Зараз середня врожайність становить 33,3 центнера на гектар.

Нагадаємо, комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Зазначимо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023 року.

 

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