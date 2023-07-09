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В Одесской области отвели более 3 тысяч га земли для бахчевых культур

9 июля 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области вырастят собственные арбузы
Первый одесский арбуз. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области аграрии выделили для бахчевых культур 3200 гектаров чернозема. Большая часть из них предназначалась именно арбузом, а остальные под дыни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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"На фоне ежедневных потрясений неизменным остается жажда нашего одесского арбуза как можно быстрее попасть на стол в украинские семьи", — говорится в сообщении ОВА.

Также председатель ОВА Олег Кипер подчеркнул, что в этом году украинцы смогут насладиться арбузами, выращенными в Украине, несмотря на экоцид и преступления, которые совершил враг на плодородных землях Херсона. Кипер обнародовал фото едва завязавшегося арбуза из Одесчины, которого назвал "младшим братом херсонского".

Ранее мы писали, что на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

Напомним, комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесчины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Отметим, что более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили срочные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

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