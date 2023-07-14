Ціна одеському ринку "Привоз"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Продукти борщового набору дешевшають, а ціна м’ясо починає поступово зростати. Заощадливі господині гуртом скуповують огірки, помідори, кабачок для консервації. Не оминають і фруктові ряди, адже тут різноманіття вражає: аґрус, смородина, чорниця нині головні фаворити.

Серед приємних подій на ринку "Привоз" — повернення продавців на свої робочі місця в рибні ряди. І хоча різноманіття живих біоресурсів ще не надто велике, втім поступово цей відділ після заборони продажу риби починає оживати.

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Овочі та фрукти продовжують дешевшати

Влітку найпопулярніше місце на одеському "Привозі" — овочеві ряди. Напевне, немає жодної людини, яка б, потрапивши сюди, не купила хоча б кілограм свіжих помідорів чи огірків.

Овочеві ряди. Фото: Новини.LIVE

Практично у кожного продавця товар акуратно викладений на прилавку та манить покупців. З початку липня ціни почали радувати одеситів, адже щодня вони стають меншими. Відповідно, купівельна спроможність зростає.

Аліса — продавчиня овочів та фруктів. Фото: Новини.LIVE

"Все, що ви бачите на прилавку, привезене з Одеської області, за винятком цитрусових та деяких ягід. Ще буквально тиждень тому ціна на виноград була 250 грн/кг, а сьогодні вже 150 грн/кг. Впала ціна й на огірки — до 30-35 грн/кг. Всі вони однакового розміру, і зараз їх охоче беруть господині на консервацію", — розповідає продавчиня Аліса.

Ціни на овочі

Спаржа: 100 грн/кг

Кукурудза: 25 грн/кг

Огірки: 35 грн/кг

Помідори: 65-90 грн/кг

Баклажан: 100 грн/кг

Картопля молода: 30 грн/кг

Перець Капія: 150 грн/кг

Перець солодкий: 80 грн/кг

Кабачки: 25 грн/кг

Часник: 150 грн/кг

Цибуля: 50 грн/кг

Морква: 65 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Буряк: 60 грн/кг

Гриби: 110-130 грн/кг

Овочевий прилавок. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Аліса не лише продає овочі та фрукти, але й охоче готує з них різноманітні страви. Каже, як тільки вийде на пенсію, матиме більше часу на кулінарію. Попри зайнятість жінка вже встигла зробити певні запаси на зиму. Сьогодні вона розказала власний рецепт приготування аджики.

Аджика — це грузинська приправа, яку подають до різних страв, найчастіше м'ясних. Аліса готує аджику з кабачків або помідорів для зимового зберігання. Каже, якщо ви плануєте готувати її без варіння, то обов'язково треба додати в банку подрібнений аспірин, тоді в консервації не з'явиться грибок, а вміст не пропаде.

Аджика на зиму з овочів і яблук

Помідори: 3 кг

Яблука: 0,5 кг

Морква: 0,5 кг

Перець солодкий: 0,5 кг

Перець гострий: 2 шт.

Часник: 150 г

Олія: 100 мл

Оцет 9%: 50 мл

Цукор: 2 ст. л

Сіль: 1,5 ст. л

Рецепт приготування

Овочі і яблука вимити, видалити насіння і нарізати інгредієнти шматочками. Все це скласти в блендер, подрібнити до однорідного стану, окремо подрібнити часник. Вилити овочеву масу в каструлю, поставити її на вогонь. Варити 1.5 години до густоти, додати сіль, цукор, оцет, олію і часник. Перемішати, довести до кипіння, а потім варити ще 10 хвилин, в кінці додати часник. Розкласти аджику в стерилізовані банки та закрити кришками.

Цитрусові та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та ягоди

Лохина: 200 грн/кг

Яблука: 50-60 грн/кг

Черешня: 100 грн/кг

Персики: 100 грн/кг (Туреччина)

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 100 грн/кг

Нектарин: 150 грн/кг

Смородина: 65 грн/кг

Аґрус: 80 грн/кг

Полуниця: 120 грн/кг

Чорниця: 130 грн/кг

Ожина: 100 грн/кг

Малина: 80 грн/кг

Диня: 85 грн/кг

Виноград: 150 грн/кг

Лайм: 150 грн/кг

Апельсин: 100 грн/кг

Лимон: 100 грн/кг

Одеситка робить закупи. Фото: Новини.LIVE

Ягоди на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На прилавках почала з’являтися риба

Нарешті після майже місячної заборони на прилавках одеського "Привозу" почала з’являтися свіжа річна риба. Продавчиня Олена неймовірно рада, що вона повернулася до своєї роботи та має не лише змогу продавати товар, але є й заробіток. Адже через нововведення певний час жінці довелося простоювати.

Олена — продавчиня риби. Фото: Новини.LIVE

"З перших днів заборони ми прийняли для себе рішення, що треба все зробити для того, аби повернутися на робочі місця. Довелося готувати додаткові довідки, аби довести, що наш товар сертифікований та не несе ніякої загрози для людей. Сьогодні ви бачите, що вся риба, яка є на прилавку — річкова, ціна на неї помірна. Що ж стосується морської риби, то поки вона під забороною. Але маємо надію на те, що незабаром з'явиться і вона", — розповідає продавчиня Олена.

Рибний відділ. Фото: Новини.LIVE

Продаж риби. Фото: Новини.LIVE

Ціна на рибу

Білий амур: 140 грн/кг

Короп свіжий: 150 грн/кг

Карп дзеркальний: 140 грн/кг

Стейки коропа: 180 грн/кг

Судак: 280 грн/кг

Стейк судака: 300 грн/кг

Товстолоб: 90 грн/кг

Філе товсто лоба: 180 грн/кг

Сом: 130 — 150 грн/кг

Сом живий: 180 грн/кг

М’ясо сома: 200 грн/кг

Лящ: 70 грн/кг

Річкова риба. Фото: Новини.LIVE

М’ясо почало зростати у ціні

У м’ясному корпусі на "Привозі" вибір м’яса чималий: тут можна купити свинину, яловичину, телятину, курятину, баранину — вибір різноманітний. Продавці кажуть, що ціни на яловичину порівняно з минулим місяцем почали зростати.

Олександр — продавець м'яса. Фото: Новини.LIVE

"Все м’ясо у нас свіже, поки не беремо його багато на реалізацію, бо люди не купують кілограмами. Наразі спекотна погода, й одесити віддають перевагу овочам. Хоча влітку має попит м’ясо для фаршу, сердечка для салатів та печінка для паштету або ж для запікання беруть чисте м’ясо", — розказав продавець м’яса Олександр.

Ціна на м'ясо яловичини й телятини

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Грудинка: 150 грн/кг

Шия: 170 грн/кг

М’якуш: 220 грн/кг

Молочна телятина: 230 грн/кг

Лопатка: 220 грн/кг

Гомілка: 190 грн/кг

М’ясо для фаршу: 170 грн/кг

Гуляш: 160 грн/кг

Печінка: 150 грн/кг

Особливістю одеського "Привозу" є те, що тут ви можете не лише купити продукти, але й дізнатися від продавців смачні рецепти приготування. Продавець Олександр поділився власними секретами кулінарії, зокрема — салат із сердечка.

Продаж м'яса. Фото: Новини.LIVE

Серце — це дивовижно смачний і корисний субпродукт, який просто ідеально підходить для приготування салатів. Його можна варити, тушкувати, запікати, смажити. Воно містить доволі багатий ряд корисних речовин: залізо, фосфор, калій, магній, вітаміни А, С, Е, тіамін, фолієву кислоту. Окрім цього, серце належить до доволі легких за калорійністю продуктів — 118 ккал на 100 г, тому якщо ви на дієті, обов’язково поставтеся з увагою до цього продукту.

Салат з серця та цибулі

Це найбільш розповсюджений та улюблений багатьма варіант салату, який готуємо з серця і маринованої цибулі. Поєднання просте, але дуже смачне. Також сюди вдало вписується кислий огірок і трохи свіжої моркви. Для заправки найкраще підійде майонез. Салат, попри його простоту, доволі ситний і поживний, він прийдеться до смаку багатьом. Додамо свіжу нотку ароматним кропом.

Інгредієнти

Серце відварене: 150 г

Цибуля: 80 г

Оцет 9 %: 50 мл

Вода: 50 мл

Морква: 40 г

Кислі огірки: 50 г

Майонез: 1 ст. л

Кріп свіжий: 5 г

Сіль, перець: до свого смаку

Приготування

Підготувати усі необхідні продукти за списком. Заздалегідь відварити серце. Ріпчасту цибулю очистити та ополоснути, за бажанням можна використовувати не тільки білу, але й червону цибулю. Нарізати цибулю напівкільцями, залити водою з оцтом, залишити маринуватися 15 хвилин, після маринад злити. Кислі огірки нарізати невеличкими кубиками або кружальцями, додати до цибулі. Моркву почистити та вимити, натерти на тертці для корейської моркви. Додати моркву після огірків. Відварене серце нарізати соломкою та додати у салат. Всі інгредієнти заправити майонезом, додати сіль і перець, нарізаний кріп, все перемішати та подавати до столу.

М'ясний прилавок. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо свинини

Сало: 50 грн/кг

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 280 грн/кг

Задня частина: 200 грн/кг

Шия: 280 грн/кг

Підчеревок: 180 грн/кг

Ратиці: 10 грн/шт.

Як бачимо, попри війну, життя на одеському ринку "Привоз" вирує: ціни на деякі продукти радують, а тому продавці радять не ігнорувати можливість зробити консервацію на зиму. А в Міністерстві фінансів тим часом констатують: порівняно з попереднім місяцем ціни в середньому зменшились на -2,77%. Економісти прогнозують, що тенденція зниження триватиме й надалі. Детальніше читайте у нашому матеріалі.