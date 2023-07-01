Що нового на "Привозі" – ціни головного ринку Одеси

Атмосфера на одеському ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Огірки по 25 грн, а персики — 50 грн: ціни на одеському ринку "Привоз" продовжують знижуватися. Асортимент з кожним днем більшає, бо, нарешті, настав сезон вирощених овочів та фруктів власноруч. І якщо овочеві ряди переповнені, то рибні сьогодні пустують, прилавки майже порожні. Втім не все так погано: хоч небагато, але все ж таки є вибір живої річкової риби, а також свіжомороженої.

Журналісти Новини.LIVE побували на Привозі та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів, а також дізнались про що говорять на головному ринку Одеси.

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Овочеві ряди переповнені

Акуратно викладені продукти на базарних ятках манять одеситів. Кожен продавець намагається якомога смачніше презентувати овочі та фрукти, аби містяни мали змогу купити все найсвіжіше.

Овочеві ятки. Фото: Новини.LIVE

У продавчині Валентини основний асортимент — овочі. Жінка каже, що всі вони привезені з Одеської області, а тому й ціна на них вже прийнятна для всіх.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Ціни радують око покупців, тому вони купують деякі продукти по кілька кілограмів на заморозку або консервацію. Огірки впали у ціні до 35 грн/кг, теж саме стосується і кабачків та молодої картоплі. Правда, помідори перець та часник, хоч і вирощені тут, але поки ціна тримається на рівні у середньому до 100 грн/кг", — розказала продавчиня Валентина.

Український часник.Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі

Огірки: 35 грн/кг

Помідори: 80-120 грн/кг

Картопля молода: 30-45 грн/кг

Перець: 100 грн/кг

Кабачки: 30 грн/кг

Часник: 150 грн/кг

Цибуля: 40 грн/кг

Морква 80 грн/кг

Капуста: 40 грн/кг

Буряк: 40-65 грн/кг

Рецепт приготування картоплі з салом у духовці

Продавчиня овочів Зоя, у якої асортимент картоплі вражає, поділилася рецептом її приготування з салом у духовці. Каже, якщо треба швидко щось приготувати, а продуктів обмаль — це саме той варіант.

Молода картопля. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Зоя. Фото: Новини.LIVE

Необхідні продукти:

10 картоплин;

100 г сала з м’ясним прошарком;

40 мл олії;

3 г солі;

2 г суміші мелених перців.

Покроковий рецепт

Картоплю чистять, ріжуть великими часточками й відварюють протягом 7 хвилин.

Сало нарізають середніми скибочками.

Охолоджену картоплю нанизують на шпажки, чергуючи зі шматочками сала.

Все солять, посипають сумішшю перців і відправляють в розігріту до 190°С духовку на пів години.

На прилавках вже з’явилися персики та абрикоса

Фруктове різноманіття на ринку "Привоз" теж чимале. Соковиті спілі ягоди, традиційні персики, привезені із сусідньої Молдови або ж південних районів Одещини, вже є на прилавках. Та й ціна, кажуть продавці, помірна.

Фруктові ятки. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Діана. Фото: Новини.LIVE

"Ми торгуємо персиками, починаючи із весни, коли їх привозять з-за кордону. Правда, це нектарин, дуже соковитий, солодкий і смачний, ну і, відповідно, ціна на нього значно вище, ніж на звичайний персик: 100 — 120 грн/кг. А от нещодавно вже достиг і в нашій області цей фрукт. Сьогодні його ціна 50 грн/кг", — розповідає продавчиня Діана.

Ціни на фрукти та ягоди

Черешня: 80 грн/кг

Персики: 50 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 100 грн/кг

Нектарин: 120 грн/кг

Смородина: 150 грн/кг

Аґрус: 70 грн/кг

Полуниця: 100 грн/кг

Чорниця: 180 грн/кг

Лохина: 600 грн/кг

Авокадо: 90 грн/шт

Лимон: 130 грн/кг

Ківі: 200 грн/кг

Смачний агрус. Фото: Новини.LIVE

Соковита черешня. Фото: Новини.LIVE

Зустріли ми на ринку "Привоз" і одеситку Ольгу Мойсеївну. Жінка розповідає, що влітку намагається майже кожного дня приходити на базар. Вона проживає поруч і віддає перевагу продуктам саме із ринкових яток. Каже, вони завжди свіжі, асортимент великий та й поторгуватися можна.

Одеситка Ольга Моїсеївна. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні я прийшла на ринок "Привоз", щоб купити вишню. Дуже хочу компот зварити. Ну і, крім того, ще й забіжу до молочного корпусу, треба свіжого домашнього сиру купити. Моя родина дуже полюбляє сирнички, а ще й зі свіжим компотом, як кажуть у нас в Одесі "картина маслом",— розповідає одеситка Ольга Мойсеївна.

Рибки ятки спорожніли

Майже безлюдним сьогодні виявився рибний корпус. Традиційно тут людей не злічити: одесити дуже полюбляють свіжу рибу, а тому із самого рання йдуть сюди.

Відділ свіжої риби. Фото: Новини.LIVE

Нині переважно працюють відділи із сушеною та в’яленою рибою, а також є поодинокі ятки зі свіжою річковою та свіжомороженою рибою.

Дмитро — продавець риби. Фото: Новини.LIVE

"Заборона на продаж риби наробила паніки. Ось ми торгуємо вже багато років річковою рибою, маємо всі відповідні сертифікати та документи. Але після того, як ввели нові правила, люди перестали купувати її, побоюючись, що вона може бути небезпечна. Втім це зовсім не так", — розповідає продавець риби Дмитро.

Ціни на свіжу рибу

Сом: 180 грн/кг

Товстолоб: 80 грн/кг

Карась: 120 грн/кг

Живий сом. Фото: Новини.LIVE

Річкова риба. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня рибного відділу Надія у розпачі, асортимент її продукції зменшився більше, ніж вдвоє. Після введення заборони, розповідає жінка, бувають дні, коли вона майже нічого не заробляє. Але попри це кожен раз все ж таки стає за прилавок, аби не втратити своїх постійних покупців.

Надія — продавчиня риби. Фото: Новини.LIVE

"Багато хто із моїх колег змушений був закритися й ось зараз бачите зовсім порожні ятки. Люди залишилися без заробітку. Наробили наші вороги нам біди та горя. Але хочу сказати нашим покупцям, що ми чекаємо на них, бо залишився наразі асортимент мороженої риби, яку везуть із Балтійського моря та інших країн Європи", — розповідає продавчиня Надія.

Скумбрія та хамса. Фото: Новини.LIVE

Ціни на свіжоморожену рибу

Хамса: 150 грн/кг

Скумбрія: 160 грн/кг

Тюлька: 95 — 100 грн/кг

М’яса вдосталь

У м’ясному корпусі асортименту вдосталь, а от покупців — не дуже. Тут є і яловичина, телятина, курятина, свинина. Найбільше попит має саме свинина. Продавці кажуть, одесити дуже полюбляють м’ясо саме на шашлик. У порівнянні із минулим місяцем ціна на нього майже не змінилася.

Продавчиня м'яса — Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"Влітку одесити на суп чи борщ беруть ребра. Їх ціна зараз 120 грн/кг. А то дуже рідко буває, коли прям кілограм беруть. Зазвичай господині купують по пів кілограма, щоб приготувати на один раз. Їм простіше через деякий час знову завітати на ринок і купити свіже м’ясо, ніж заморожувати його. Беруть ще на шашлик: тут вже у кожного свої вподобання. Хтось бере задню частину, де є невеличкі прошарки сала, а хтось бере биток — тут чистий м'якуш",— розказує продавчиня Тетяна.

Ціни на м’ясо зі свинини

Сало: 100-170 грн/кг

Ребра: 120 грн/кг

Челогач: 190 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Задня частина: 190 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Підчеревок: 170 грн/кг

Ратиці: 10-20 грн/шт.

Сало та ребра. Фото: Новини.LIVE

Ну, і як піти з м'ясного корпусу без рецепта від продавців. На цей раз нам розповіли, як швидко приготувати запечений підчеревок у духовці.

Інгредієнти:

Сало (підчеревок) — 500 г

Сіль — 0,5 ч.л (на смак)

Чорний мелений перець — 0,5 ч.л

Лавровий лист мелений — 0,25 ч.л

Часник — 3-5 зубчиків

Приготування:

Сало посолити, поперчити, посипати молотим лавровим листом.

Часник натерти на дрібній терці або пропустити через прес.

Натерти сало часником. Покласти в рукав або загорнути в фольгу. Дати промаринуватися мінімум одну годину. Можна залишити в холодильнику на добу.

Запікати в заздалегідь прогрітій до 200 градусів духовці 30-45 хвилин (в залежності від товщини сала).

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Як бачимо, життя на ринку "Привоз" кипить: попри війну та нововведення, які гальмують роботу деяких відділів, продуктовий асортимент чималий. Ціни поки тримаються на рівні весняних, втім люди вже бідкуються, що після 1 липня, коли зростуть ціни на пальне, автоматично зросте й вартість продуктів.