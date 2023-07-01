Что нового на "Привозе" - цены главного рынка Одессы

Атмосфера на одесском рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Огурцы по 25 грн, а персики — 50 грн: цены на одесском рынке "Привоз" продолжают снижаться. Ассортимент с каждым днем увеличивается, потому что, наконец, настал сезон выращенных овощей и фруктов собственноручно. И если овощные ряды переполнены, то рыбные прилавки сегодня почти пустые. Впрочем, не все так плохо: хоть немного, но все же есть выбор живой речной рыбы, а также свежемороженой.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, а также узнали о чем говорят на главном рынке Одессы.

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Овощные ряды переполнены

Аккуратно выложенные продукты на базарных лотках манят одесситов. Каждый продавец старается как можно вкуснее презентовать овощи и фрукты, чтобы горожане имели возможность купить все свежее.

Овощные лотки. Фото: Новини.LIVE

У продавщицы Валентины основной ассортимент — овощи. Женщина говорит, что все они привезены из Одесской области, поэтому цена на них уже приемлема для всех.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Цены радуют глаз покупателей, поэтому они покупают некоторые продукты по несколько килограммов на заморозку или консервацию. Огурцы упали в цене до 35 грн/кг, то же касается и кабачков, и молодого картофеля. Правда, помидоры перец и чеснок, хоть и выращенные здесь, но пока цена держится на уровне в среднем до 100 грн/кг", — рассказала продавец Валентина.

Украинский чеснок. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Огурцы: 35 грн/кг

Помидоры: 80 — 120 грн/кг

Картофель молодой: 30 — 45 грн/кг

Перец: 100 грн/кг

Кабачки: 30 грн/кг

Чеснок: 150 грн/кг

Лук: 40 грн/кг

Морковь 80 грн/кг

Капуста: 40 грн/кг

Свёкла: 40-65 грн/кг

Рецепт приготовления картофеля с салом в духовке

Продавщица овощей Зоя, у которой ассортимент картофеля поражает, поделилась рецептом его приготовления с салом в духовке. Говорит, если нужно быстро что-то приготовить, а продуктов очень мало — это именно тот вариант.

Молодой картофель. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Зоя. Фото: Новини.LIVE

Необходимые продукты:

10 картофелин;

100 г сала с мясной прослойкой;

40 мл масла;

3 г соли;

2 г смеси молотых перцев.

Пошаговый рецепт

Картошку чистят, режут большими дольками и отваривают в течение 7 минут.

Сало нарезают средними ломтиками.

Охлажденный картофель нанизывают на шпажки, чередуя с кусочками сала.

Все солят, посыпают смесью перцев и отправляют в разогретую до 190°С духовку на пол часа.

На прилавках уже появились персики и абрикосы

Фруктовое разнообразие на рынке "Привоз" тоже немалое. Сочные спелые ягоды, традиционные персики, привезенные из соседней Молдовы или южных районов Одесчины, уже есть на прилавках. Да и цена, говорят продавцы, умеренная.

Фруктовые лотки. Фото: Новини.LIVE

Продавец Диана. Фото: Новини.LIVE

"Мы торгуем персиками, начиная с весны, когда их привозят из-за границы. Правда, это нектарин, очень сочный, сладкий и вкусный, ну и соответственно цена на него значительно выше, чем на обычный персик: 100 — 120 грн/ кг. А вот недавно уже появился и в нашей области этот фрукт. Сегодня его цена 50 грн/кг", — рассказывает продавец Диана.

Цены на фрукты и ягоды

Черешня: 80 грн/кг

Персики: 50 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 100 грн/кг

Нектарин: 120 грн/кг

Смородина: 150 грн/кг

Крыжовник: 70 грн/кг

Клубника: 100 грн/кг

Черника: 180 грн/кг

Голубика: 600 грн/кг

Авокадо: 90 грн/шт

Лимон: 130 грн/кг

Киви: 200 грн/кг

Вкусный крыжовник. Фото: Новини.LIVE

Сочная черешня. Фото: Новини.LIVE

Встретили мы на рынке "Привоз" и одесситку Ольгу Моисеевну. Женщина рассказывает, что летом пытается почти каждый день приходить на рынок. Она проживает рядом и предпочитает продукты именно из рыночных лотков. Говорит, они всегда свежие, ассортимент велик и поторговаться можно.

Одесситка Ольга Моисеевна. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня я пришла на рынок "Привоз", чтобы купить вишню. Очень хочу компот сварить. Ну и, кроме того, еще забегу в молочный корпус, надо свежего домашнего сыра купить. Моя семья очень любит сырники, а еще и со свежим компотом Как говорят у нас в Одессе "картина маслом", — рассказывает одесситка Ольга Моисеевна.

Рыбные лотки опустели

Практически безлюдным сейчас оказался рыбный корпус. Традиционно здесь людей не счесть: одесситы очень любят свежую рыбу, а потому с самого раннего уходят сюда.

Отдел свежей рыбы. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время в основном работают отделы с сушеной и вяленой рыбой, а также одиночные лотки со свежей речной и свежемороженой рыбой.

Дмитрий — продавец рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Запрет на продажу рыбы наделал паники. Вот мы торгуем уже много лет речной рыбой, имеем все соответствующие сертификаты и документы. Но после того, как ввели новые правила, люди перестали покупать ее, опасаясь, что она может быть опасна. Впрочем, это вовсе не всегда правда", — рассказывает продавец рыбы Дмитрий.

Цены на свежую рыбу

Сом: 180 грн/кг

Толстолоб: 80 грн/кг

Карась: 120 грн/кг

Живой сом. Фото: Новини.LIVE

Речная рыба. Фото: Новини.LIVE

Продавщица рыбного отдела Надежда в отчаянии, ассортимент ее продукции уменьшился больше, чем вдвое. После введения запрета, говорит женщина, бывают дни, когда она почти ничего не зарабатывает. Но, несмотря на это, каждый раз все же становится за прилавок, чтобы не потерять своих постоянных покупателей.

Надежда — продавщица рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Многие из моих коллег вынуждены были закрыться и вот сейчас видите совсем пустые лотки. Люди остались без заработка. Наделали наши враги нам беды и горя. Но хочу сказать нашим покупателям, что мы ждем их, потому что остался сейчас ассортимент мороженой рыбы, которую везут из Балтийского моря и других стран Европы", — рассказывает продавец Надежда.

Скумбрия и хамса. Фото: Новини.LIVE

Цены на свежемороженую рыбу

Хамса: 150 грн/кг

Скумбрия: 160 грн/кг

Тюлька: 95 — 100 грн/кг

Мяса достаточно

В мясном корпусе ассортимента достаточно, а вот покупателей — не очень. Здесь есть и говядина, телятина, курятина, свинина. Наибольшим спросом пользуется именно свинина. Продавцы говорят, одесситы очень любят именно это мясо на шашлык. По сравнению с прошлым месяцем цена на него почти не изменилась.

Продавщица мяса — Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"Летом одесситы на суп или борщ берут ребра. Их цена сейчас 120 грн/кг. Очень редко бывает, когда прям килограмм берут. Обычно хозяйки покупают по пол килограмма, чтобы приготовить на один раз. Им проще через некоторое время снова посетить рынок и купить свежее мясо, чем замораживать его. Берут еще на шашлык: здесь уже у каждого свои предпочтения", — рассказала Татьяна.

Цены на мясо из свинины

Сало: 100-170 грн/кг

Ребра: 120 грн/кг

Челогач: 190 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Задняя часть: 190 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Подчеревок: 170 грн/кг

Ноги: 10-20 грн/шт.

Сало и ребра. Фото: Новини.LIVE

Ну и как уйти из мясного корпуса без рецепта от продавцов. На этот раз нам рассказали, как быстро приготовить запеченный подчеревок в духовке.

Ингредиенты:

Сало (подчеревок) — 500 г

Соль — 0,5 ч.л (по вкусу)

Черный молотый перец — 0,5 ч.л.

Лавровый лист молотый — 0,25 ч.л.

Чеснок — 3-5 зубчиков

Приготовление:

Сало посолить, поперчить, посыпать молотым лавровым листом.

Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс.

Натереть сало чесноком. Положить в рукав или завернуть в фольгу. Дать промариноваться минимум один час. Можно оставить в холодильнике в сутки.

Запекать в предварительно прогретой до 200 градусов духовке 30-45 минут (в зависимости от толщины сала).

Атмосфера рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Как видим, жизнь на рынке "Привоз" кипит: несмотря на войну и нововведения, тормозящие работу некоторых отделов, продуктовый ассортимент немалый. Цены пока держатся на уровне весенних, впрочем, люди уже жалуются, что после 1 июля, когда вырастут цены на топливо, автоматически вырастет и стоимость продуктов.