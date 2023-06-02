Тарань, персики та горох: свіжі ціни на "Привозі"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Якщо ви приїхали до Одеси, то обов’язково завітайте до одеського "Привозу". Продуктове різноманіття там з початком літа вражає. Містяни поспішають на закупи, аби поласувати сезонними овочами та фруктами. Адже саме влітку можна приготувати чимало ексклюзивних рибних та овочевих страв.

Журналісти Новини.LIVE побували на "Привозі" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів, а також дізнались, про що говорять на головному ринку Одеси.

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Ціни на овочі

За останні два тижні ціни на овочі та фрукти на деякі сезонні харчі знизилися. Пов’язано це із тим, що більшість із них українського виробництва та вирощені у теплицях та городах Одеської області. Найбільшим попитом нині користають помідори, огірки, кабачки.

Українські овочі. Фото: Новини.LIVE

Огірки: 80 грн/кг

Помідори: 130-150 грн/кг

Горох: 50 грн/кг

Картопля молода: 80 грн/кг

Перець: 120 грн/кг

Салат: 25 грн/кг

Кабачки: 65 грн/кг

Броколі: 135 грн/кг

Часник: 120 грн/кг

Цибуля: 65 грн/кг

Морква 65 грн/кг

Капуста: 45 грн/кг

Буряк: 65 грн/кг

Продавець Сергій розповідає, що нині б’є рекорди за ціною полуниця. І якщо ще два тижні тому вона коштувала 250 грн/кг, то сьогодні 50 грн/кг. Відповідно, одесити більше купують цієї ягоди, аби поласувати та зробити повидло чи варення. Тим часом ціна на цитрусові, що привезені із Туреччини, майже не змінилася. Стала ціна і на овочі.

Сергій — продавець овочів. Фото: Новини.LIVE

"Що стосується овочів, то ціна не змінюється вже протягом двох тижнів. Люди беруть кабачки, щоб посмажити, огірки та помідори для салатів. Капусту молоду ще беруть, тим паче, що ціна на неї навіть менше, ніж на стару", — зазначає Сергій.

Ціни на фрукти

Полуниця: 50 грн/кг

Черешня: 120 грн/кг

Персики (Туреччина): 120 грн/кг

Грейпфрут: 60 грн/кг

Апельсин: 70 грн/кг

Гранат: 200 грн/кг

Груша: 100 грн/кг

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн/кг

Лимон: 70 грн/кг

Ківі: 120 грн/кг

Банан: 65-70 грн/кг

Соковита полуниця. Фото: Новини.LIVE

Риби вдосталь, але різновиди зменшилися

Рибні ряди — одне із найпопулярніших місць на "Привозі". Тут чималий вибір сушеної та в’яленої риби, а також живої. Особливою популярністю влітку користується сушена та в’ялена риба. Її можна придбати як на ваги, так і поштучно.

У продавця Пилипа ятка із рибою переповнена. Каже, одесити віддають перевагу сушеній тараньці, барабульці, яка на смак схожа на варену креветку та камбалу. Особливо мають попит снеки.

Пилип — продавець риби. Фото: Новини.LIVE

"Чималий вибір рибних снеків. Їх нам постачають із Китаю, але через те, що в країні війна, деякі логістичні маршрути порушенні, тому інколи складно їх доставляли в Україну. Втім, попри це ми все одно намагаємося поповнювати асортимент рибною продукцією", — розповідає продавець риби Пилип.

Ціни на в’ялену та сушену рибу

Таранька: 400 грн/кг

Таранька з ікрою: 550 грн/кг

Бичок: 700 грн/кг

Лящ: 250 грн/кг

Щука: 550 грн/кг

Судак: 500 грн/кг

Кефаль: 25-50 грн/шт.

Камбала: 60 грн/шт.

Краснопірка: 20 грн/шт.

В'ялена та сушена риба. Фото: Новини.LIVE

Богдан разом з дружиною прийшли на "Привоз", щоб купити барабулю. Втім, каже чоловік, порівняно із попередніми роками різноманіття водних біоресурсів зменшилося, а все через те, що із початком війни місця вилову закриті.

Одесит Богдан з дружиною. Фото: Новини.LIVE

"Ми забрали останню барабулю, а ще купили бичків. Плануємо разом із друзями посидіти, посмакувати рибкою з пивом. Хоча я віддаю більше перевагу шашлику, який готую сам. Особливого рецепта нема. М'ясо мариную сам: цибуля, сіль, перець, спеції. Чим простіший рецепт, тим смачніший шашлик", — ділиться рецептом Богдан.

Ціни на рибу. Фото: Новини.LIVE

Свіжа риба

Продавчиня свіжої риби Альона розповідає, що нині одесити найбільше купують товстолоба. Це риба, яка швидко готується і дуже смачна. Можна зварити рибну юшку, посмажити філе або котлети.

Продавчиня риби Альона. Фото: Новини.LIVE

"Я люблю товстолоб готувати із чорносливом. Для цього беремо ось таку частину риби, окремо нарізаємо цибулю та моркву. Підсмажуємо на пательні, після чого викладаємо на форму засмажку, рибу поливаємо олією, посипаємо чорносливом, додаємо перець та сіль до свого смаку. Ставимо у духову шафу, нічим не накриваємо та смажимо 45 хвилин за температури 180 градусів", — поділилася рецептом приготування продавчиня Альона.

Ціна на рибу

Карп річний: 150 грн/кг

Товстолоб: 100 грн/кг

Судак: 220-250 грн/кг

Пеленгас: 150 грн/кг

Карась: 70 грн/кг

Сом: 180 грн/кг

Свіжа риба. Фото: Новини.LIVE

Рецепти від одеситів

Традиційно на одеському "Привозі" не лише продавці діляться власними рецептами приготування смачних страв із тих продуктів, які ж самі й продають, але й самі городяни та гості.

Петро Євгенович разом із дружиною Жанною Миколаївною планують приготувати рибну юшку. Для цього купили рибу, яку найбільше полюбляють в їх родині, — короп.

Подружжя одеситів про приготування рибної юшки. Фото: Новини.LIVE

"Рецепт рибної юшки дуже простий: спеції, небагато картоплі, петрушки, селери, часник, цибуля й обов'язково має бути сто грамів до страви", — розповідає одеситка Жанна Миколаївна.

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Життя на ринку вирує. Мешканці Одеси звикли із покоління в покоління передавати традицію робити закупи саме на "Привозі". Адже саме тут можна дізнатися останні новини міста, поділитися власною радістю, поскаржитися на чергове зростання тарифів та малу зарплату. Втім є те, що сьогодні об'єднує людей, — спільне бажання та мрія про якнайшвидшу перемогу України над ворогом.