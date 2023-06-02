Тарань, персики и горох: свежие цены на "Привозе"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Если вы приехали в Одессу, то обязательно посетите одесский "Привоз". Продуктовое разнообразие там с началом лета поражает. Горожане спешат на закупки, чтобы полакомиться сезонными овощами и фруктами. Ведь именно летом можно приготовить немало эксклюзивных рыбных и овощных блюд.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, а также узнали, о чем говорят на главном рынке Одессы.

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Цены на овощи

За последние две недели цены на овощи и фрукты на некоторые сезонные продукты снизились. Связано это с тем, что большинство из них украинского производства и выращены в теплицах и на огородах Одесской области. Наибольшим спросом пользуются помидоры, огурцы, кабачки.

Украинские овощи. Фото: Новини.LIVE

Огурцы: 80 грн/кг

Помидоры: 130-150 грн/кг

Горох: 50 грн/кг

Картофель молодой: 80 грн/кг

Перец: 120 грн/кг

Салат: 25 грн/кг

Кабачки: 65 грн/кг

Брокколи: 135 грн/кг

Чеснок: 120 грн/кг

Лук: 65 грн/кг

Морковь 65 грн/кг

Капуста: 45 грн/кг

Свекла: 65 грн/кг

Продавец Сергей рассказывает, что сейчас бьет рекорд по цене клубника. И если еще две недели назад она стоила 250 грн/кг, то сегодня 50 грн/кг. Соответственно, одесситы больше покупают эту ягоду, чтобы полакомиться и сделать повидло или варенье. Между тем цена на цитрусовые, привезенные из Турции, почти не изменилась. Постоянная цена и на овощи.

Сергей — продавец овощей. Фото: Новини.LIVE

"Что касается овощей, то цена не меняется уже в течение двух недель. Люди берут кабачки, чтобы пожарить, огурцы и помидоры для салатов. Капусту молодую еще берут, тем более что цена на нее даже меньше, чем на старую", — отмечает Сергей.

Цены на фрукты

Клубника: 50 грн/кг

Черешня: 120 грн/кг

Персики (Турция): 120 грн/кг

Грейпфрут: 60 грн/кг

Апельсин: 70 грн/кг

Гранат: 200 грн/кг

Груша: 100 грн/кг

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн/кг

Лимон: 70 грн/кг

Киви: 120 грн/кг

Банан: 65-70 грн/кг

Сочная клубника. Фото: Новини.LIVE

Рыбы достаточно, но разновидности уменьшились

Рыбные ряды — одно из самых популярных мест на "Привозе". Здесь большой выбор сушеной и вяленой рыбы, а также живой. Особой популярностью летом пользуется сушеная и вяленая рыба. Ее можно приобрести как на вес, так и поштучно.

У продавца Филиппа лоток с рыбой переполнен. Говорит, одесситы предпочитают сушеную тарань, барабульку, которая на вкус похожа на вареную креветку и камбалу. Особенно пользуются спросом снеки.

Филипп — продавец рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Немалый выбор рыбных снеков. Их нам доставляют из Китая, но из-за того, что в стране война, некоторые логистические маршруты нарушены, поэтому иногда сложно их доставлять в Украину. Впрочем, несмотря на это, мы все равно пытаемся пополнять ассортимент рыбной продукцией", — рассказывает продавец рыбы Филипп.

Цены на вяленую и сушеную рыбу

Тарань: 400 грн/кг

Тарань с икрой: 550 грн/кг

Бычок: 700 грн/кг

Лещ: 250 грн/кг

Щука: 550 грн/кг

Судак: 500 грн/кг

Кефаль: 25-50 грн/шт.

Камбала: 60 грн/шт.

Краснопёрка: 20 грн/шт.

Вяленая и сушеная рыба. Фото: Новини.LIVE

Богдан вместе с супругой пришли на "Привоз", чтобы купить барабулю. Впрочем, говорит мужчина, по сравнению с предыдущими годами, разнообразие водных биоресурсов уменьшилось, а все из-за того, что с началом войны места отлова закрыты.

Одессит Богдан с женой. Фото: Новини.LIVE

"Мы забрали последнюю барабульку, а еще купили бычков. Планируем вместе с друзьями посидеть, посмаковать рыбкой с пивом. Хотя я предпочитаю шашлык, который готовлю сам. Особого рецепта нет. Мясо мариную сам: лук, соль, перец, специи. Чем проще рецепт, тем вкуснее шашлык", — делится рецептом Богдан.

Цены на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Свежая рыба

Продавщица свежей рыбы Алена рассказывает, что сейчас одесситы больше покупают толстолоб. Это быстро готовящаяся рыба, которая очень вкусная. Можно сварить рыбную похлебку, пожарить филе или котлеты.

Продавщица рыбы Алена. Фото: Новини.LIVE

"Я люблю толстолоб готовить с черносливом. Для этого берем вот такую часть рыбы, отдельно нарезаем лук и морковь. Поджариваем на сковороде, после чего выкладываем на форму зажарку, поливаем маслом, посыпаем черносливом, добавляем перец и соль по своему вкусу. Ставим в духовку, ничем не накрываем и жарим 45 минут при температуре 180 градусов", — поделилась рецептом приготовления продавщица Алена.

Цена на рыбу

Карп годовой: 150 грн/кг

Толстолоб: 100 грн/кг

Судак: 220-250 грн/кг

Пеленгас: 150 грн/кг

Карась: 70 грн/кг

Сом: 180 грн/кг

Свежая рыба. Фото: Новини.LIVE

Рецепты от одесситов

Традиционно на одесском "Привозе" не только продавцы делятся собственными рецептами приготовления вкусных блюд из тех продуктов, которыми торгуют, но и сами горожане и гости.

Петр Евгеньевич вместе с женой Жанной Николаевной планируют приготовить рыбную юшку. Для этого купили рыбу, которую больше всего любят в их семье, — карп.

Супруги одесситов о приготовлении ухи. Фото: Новини.LIVE

"Рецепт рыбной похлебки очень простой: специи, немного картофеля, петрушки, сельдерея, чеснок, лук и обязательно должно быть сто граммов к блюду", — рассказывает одесситка Жанна Николаевна.

Атмосфера на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Жизнь на рынке бурлит. Жители Одессы привыкли из поколения в поколение передавать традицию делать закупки именно на "Привозе". Ведь именно здесь можно узнать последние новости города, поделиться собственной радостью, пожаловаться на очередной рост тарифов и маленькую зарплату. Впрочем, есть то, что сегодня объединяет людей, — общее желание и мечта о скорейшей победе Украины над врагом.