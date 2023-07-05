Чи зросте ціна на продукти на Одещині - думка фахівця

Продуктові ятки на одеських базарах. Фото: Новини.LIVE

Головне питання, яке сьогодні хвилює всіх українців, — що буде з цінами? У тому, що вони зростатимуть, сумнівів ні в кого немає, а от саме наскільки та чи це буде обґрунтовано? З одного боку, держава змушена повертати податки, скасовані з початком війни, аби наповнювати бюджет. З іншого — що робити людям, у яких зарплати залишаються на тому ж рівні, а в деяких навіть нижчі, ніж у довоєнний період.

Журналісти Новини.LIVE спробували розібратися в ціноутворенні та спрогнозувати, що чекає на українців у найближчі пів року.

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Купівельна спроможність громадян

З 1 липня урядом ухвалено рішення повернути ПДВ на паливо на рівень 20% та довоєнні акцизи. Через що, як і прогнозувалося, вартість пального почала зростати. Вже наступного дня на АЗС за бензин та дизель автолюбителям довелося платити на гривню, а в деяких випадках і на дві, більше за літр. І поки українці у здогадках, на скільки зростуть ціни на товар, бізнес уже рахує свої витрати на його доставлення. Економіст Едуард Каражія вважає, що однозначно після того, як піднялися ціни на паливо, для всіх, хто торгує та перевозить товар це буде привід підняти ціни на нього.

Економіст Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

"У нас був колись механізм формування ціни на товар: витрати, планова рентабельність та прибуток. Але нині ним вже майже не користуються. Ціни наразі формує споживач, а рентабельність ми визначаємо за фактом: скільки витрат, який дохід, відняли та отримали прибуток. І таким чином знаємо рівень доходу бізнесу, товару чи послуги. Треба розуміти, що ціни будуть зростати, але не через те, що витрати значно зросли, це лише умовний аргумент. Усе залежатиме від того, як реагуватиме ринок: якщо люди купуватимуть продукти за вищими цінами, то вони зростуть. Хоча у нинішній ситуації ціни не повинні зростати. Бо у нас нема дефіциту продуктів, їх достатньо, а от доходи населення не збільшуються", — зазначає Едуард Каражія.

Молочна продукція. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні бізнесу продати товар значно складніше, ніж до активної воєнної фази. А тому треба не підіймати ціни, а навпаки знижувати, зазначають спеціалісти. Ми можемо спостерігати, що товарообіг зменшився, і дуже серйозно, а ціни все одно зростають. Одне з пояснень — ускладнилася логістика. Те, що раніше доставлялося морським шляхом, за нинішніх умов необхідно вести із сусідніх держав автомобільним транспортом.

Продуктові ятки. Фото: Новини.LIVE

"Досі у нас є на ринку товари з Туреччини, а із Китаю не дуже багато. Навіть у різних областях України ціни на одні й ті ж продукти різні, але люди продовжують купувати їх, попри здорожчання. Ось це і є одним із головних факторів ціноутворення в нинішніх умовах — купівельна спроможність громадян", — розказав економіст.

Попит породжує пропозицію

Прогноз на найближчі пів року щодо зростання цін зробити дуже складно, можна навіть сказати, що неможливо, бо немає багатьох складових. Головна з яких — фінансова, а точніше, скільки грошей додатково буде видано населенню. Адже саме від рівня купівельної спроможності залежить, наскільки сильно зростуть ціни.

Молочна продукція. Фото: Новини.LIVE

Економіст про купівельну спроможність. Фото: Новини.LIVE

"Ми не можемо сказати, давайте не будемо платити людям гроші, щоб ціни не зростали. Це неправильно, тому тут не треба втручатися державі та своїми директивами знижувати ціни. Тут треба завозити більше товарів, прибрати або зменшити мито на імпортний товар. Але треба розуміти, наскільки дешеві продукти в Україні, в жодній європейській країні такого нема, там все набагато дорожче за витратами. Вони вважають, що 4–5 % рентабельності — це добре, у нас же бізнес менше ніж 25% націнки не робить, за виключенням продуктів, які швидко псуються",— говорить фахівець.

Попит народжує пропозицію: істина, яка актуальна й сьогодні. Тільки у наших реаліях варто додати ще один пункт — ціни. Чим більший попит, тим вищі ціни, саме це ми могли спостерігати на ринках останні пів року.

Ятки з яйцями. Фото: Новини.LIVE

"От згадайте, які були ціни на цибулю, коли її не було у достатній кількості. Така ж ситуація з помідорами, баштанними. І якби сьогодні аграрний сектор з розумінням засадив частину полів, яка була під зерновими, тими овочами, яких не вистачає, то тут вони й заробити можуть, і покрити дефіцит продуктів", — зазначив Едуард Каражія.

Овочі та фрукти

Єдине, що у нас можна хоч якось спрогнозувати, — це аграрний сектор. Якщо минулого року не вистачало на ринку цибулі, то ймовірно, що цього року її буде вдосталь. Відповідно, що і ціна на неї буде менша. Пояснюється це невідпрацьованим механізмом балансу. Зараз підґрунтя для підвищення цін нема. До того ж, чимало людей вирощують вдома продукцію. І це теж впливає на те, що буде надлишок продукції. Тому ціни на борщовий набір на одеських базарах вже почали знижуватися і, за прогнозами експерта, ще повинні падати.

Продукти борщового набору. Фото: Новини.LIVE

"Ціни у різних областях не будуть однаковими. Якщо раніше можна було без перешкод перевезти з одного регіону в інший, то сьогодні це буде набагато складніше. До прикладу, ціни в Херсонській області будуть менші з ряду причин, ніж в Одеській, але перекупники там можуть скуповувати продукцію дешевше і везти її сюди, щоб дорожче продати, бо тут купівельна спроможність вища, теж з ряду причин. І до речі, саме від них залежить ціна на товари, втім закликати їх до совісті, то безрезультатно. Такі правила гри на ринку", — пояснив економіст.

Ціна на м’ясо

Що стосується ціни на м’ясо, то тут експерт наголошує, що нині дефіциту на нього в країні нема, тож і вартість не має зростати. Втім ще один фактор, який впливає на зростання цін в Україні, — експорт. Чим більше продукції продають за кордон, тим менше її залишається на внутрішньому ринку, як наслідок вартість стає вищою.

М'ясні ятки. Фото: Новини.LIVE

"Для тих, хто сьогодні займається продажем м’яса птиці, експортна ціна — 2 євро на одному кілограмі. Втім, якщо підприємець в Україні продає цю ж тушку не за 2 євро, а 1,90 євро, то вважає, що це вже збиток. Хоча він навіть не задумується, що купівельна спроможність у європейських країнах значно вища, ніж в Україні. Але через те, що більша частина продукції йде на експорт, а менша залишається в Україні, а тут споживачі підтримують, так би мовити, це зростання цін, тому й відбувається здорожчання", — каже фахівець.

М'ясні ятки. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, станом на сьогодні ціна на свинину та яловичину на одеських базарах стабільна. Втім, охочих купити м'ясо нині не дуже багато. Аби продати хоча б щось, продавці навіть зменшують його вартість.

Вартість хліба

У періоди економічної стабільності в Україні перегляди цін на хлібобулочні вироби проводилися не частіше 2 разів на рік. Пов'язані вони з індексаціями зростання заробітних плат та комунальних платежів у зимові періоди, а також маркетинговим роком щодо врожаю зерна та відповідно до зростання контрактів з борошна.

Хлібобулочні вироби. Фото: Новини.LIVE

З роками низка факторів, що впливають на ціну на хліб, значно зросла, додавши пункт посередницьких послуг мереж супермаркетів з продажу продукції тощо. Однак основними чинниками як були, так і залишаються: енергоносії (газ, електроенергія, паливо), сировина та заробітна плата.

Свіжоспечений хліб. Фото: Новини.LIVE

"У період найскладнішої зими в історії України, з грудня 2022 року по лютий 2023 року, що супроводжувався стрибками цін на паливо, блекаутами в Одеській області, "Одеський коровай" не підвищував ціни на продукцію, намагаючись зберегти всі робочі місця 1055 співробітникам. У липні 2023 року, через значне зростання цін на енергоносії та ресурси для промислових підприємств, а саме: електропостачання близько + 65%, вода + 45% зростання, дизельне пальне та бензин близько 25 %, "Одеський коровай" переходить на режим максимальної оптимізації ресурсів, щоб мінімізувати зростання цін на хлібобулочні вироби в регіоні", — зазначили на хлібзаводі "Одеський коровай".

Проте перегляду цін не уникнути, адже слідом за енергоносіями піднімуться в ціні й всі сировинні ресурси, зокрема доставлення хліба в торгові точки. Скільки коштуватиме головний атрибут обіднього столу для українців, поки що не відомо, розрахунки поки що ведуться. Економіст Едуард Каражія зазначає, попри те, що ринок України сьогодні перенасичений зерном, ціна на хліб дорожчатиме ще через приватні пекарні. Адже саме вони фактично знищили великі хлібзаводи, у яких зовсім інша технологія роботи.

Економіст Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні є хліб різних категорій, відповідно і ціна на цього різниться. У невеличкій приватній пекарні він може коштувати 33 грн, 28 грн, 21 грн. Здається, що ціна наче нормальна, бо це, по суті, кишенькові гроші, але по вазі виявляється, якщо переводити в кілограми, то він значно дорожче, ніж той хліб, який випікають на великих заводах. По суті, сьогодні у малих пекарнях нема транспортних витрат, залишків хліба, вони знають, скільки продається, тут рентабельність значно вища. А хлібзавод по-іншому працює, вони випікають багато виробів, бо інакше рентабельність буде нижчою. Технологічно це різні підходи, результати й ціноутворення", — резюмував Едуард Каражія.

Тим часом в Департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА проінформували, що хлібороби області продовжують збирати цьогорічний врожай зернових. Перші результати радують: Україна точно буде з хлібом. А от що стосується ціни, то тут все залежатиме не лише від кількості зібраного врожаю, але й багатьох інших економічних факторів.