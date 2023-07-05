Вырастет ли цена на продукты на Одесчине - мнение специалиста

Продуктовые лотки на одесских базарах. Фото: Новини.LIVE

Главный вопрос, который сегодня волнует всех украинцев, — что будет с ценами? В том, что они будут расти, сомнений ни у кого нет, а вот насколько и будет ли это обосновано? С одной стороны, государство вынуждено возвращать налоги, отмененные с началом войны, чтобы наполнять бюджет. С другой — что делать людям, у которых зарплаты остаются на том же уровне, а у некоторых даже ниже, чем в довоенный период.

Журналисты Новини.LIVE попытались разобраться в ценообразовании и спрогнозировать, что ждет украинцев в ближайшие полгода.

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Покупательная способность граждан

С 1 июля правительством было принято решение вернуть НДС на топливо на уровень 20% и довоенные акцизы. В результате, как и прогнозировалось, стоимость горючего начала расти. Уже на следующий день на АЗС за бензин и дизель автолюбителям пришлось платить на гривну, а в некоторых случаях и на две, больше. И пока украинцы в догадках, на сколько вырастут цены на товар, бизнес уже считает свои расходы по его доставке. Экономист Эдуард Каражия считает, что однозначно, после того, как поднялись цены на топливо, для всех, кто торгует и перевозит товар, это будет повод поднять цены на него.

Экономист Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

"У нас был когда-то механизм формирования цены на товар: затраты, плановая рентабельность и прибыль. Но сейчас им уже почти не пользуются. Цены сейчас формирует потребитель, а рентабельность мы определяем по факту: сколько расходов, какой доход отняли и получили прибыль. И таким образом знаем уровень дохода бизнеса, товара или услуги. Надо понимать, что цены будут расти, но не из-за того, что затраты значительно выросли, это лишь условный аргумент. Все будет зависеть от того, как отреагирует рынок: если люди будут покупать продукты по более высоким ценам, они вырастут. Хотя в нынешней ситуации цены не должны расти. Потому что у нас нет дефицита продуктов, их достаточно, а вот доходы населения не растут", — отмечает Эдуард Каражия.

Молочная продукция. Фото: Новини.LIVE

Сегодня бизнесу продать товар гораздо сложнее, чем до активной военной фазы. Поэтому надо не поднимать цены, а наоборот снижать, отмечают специалисты. Мы можем наблюдать, что товарооборот снизился, и очень серьезно, а цены все равно растут. Одно из объяснений — усложнилась логистика. То, что раньше доставлялось морским путем, в нынешних условиях необходимо вести из соседних государств автомобильным транспортом.

Продуктовые лотки. Фото: Новини.LIVE

"До сих пор у нас есть на рынке товары из Турции, а из Китая не очень много. Даже в разных областях Украины цены на одни и те же продукты разные, но люди продолжают покупать их, несмотря на удорожание. Вот это и есть один из главных факторов ценообразования в нынешних условиях — покупательная способность граждан", — рассказал экономист.

Спрос рождает предложение

Прогноз на ближайшие полгода по росту цен сделать очень сложно, можно даже сказать, что невозможно, потому что нет многих составляющих. Главная из которых — финансовая, а точнее, сколько денег дополнительно будет выдано населению. Ведь именно от уровня покупательной способности зависит, сколь сильно вырастут цены.

Молочная продукция. Фото: Новини.LIVE

Экономист о покупательной способности. Фото: Новини.LIVE

"Мы не можем сказать, давайте не будем платить людям деньги, чтобы цены не росли. Это неправильно, поэтому здесь не нужно вмешиваться государству и своими директивами снижать цены. Здесь нужно ввозить больше товаров, убрать или снизить пошлину на импортный товар. Но надо понимать, насколько дешевые продукты в Украине, ни в одной европейской стране такого нет, там все намного дороже по расходам. Они считают, что 4–5% рентабельности — это хорошо, у нас же бизнес меньше, чем 25%, наценки не делает, за исключением быстро портящихся продуктов", — говорит специалист.

Спрос рождает предложение: истина, которая актуальна и сегодня. Только в наших реалиях стоит добавить еще один пункт — цены. Чем больше спрос, тем выше цены, именно это мы могли наблюдать на рынках последние полгода.

Ятки с яйцами. Фото: Новини.LIVE

"Вот вспомните, какие были цены на лук, когда его не было в достаточном количестве. Такая же ситуация с помидорами, бахчевыми. И если бы сегодня аграрный сектор с пониманием засадил часть полей, которая была под зерновыми, недостающими овощами, то здесь они и заработать могут, и покрыть дефицит продуктов", — отметил Эдуард Каражия.

Овощи и фрукты

Единственное, что у нас можно хоть как-то спрогнозировать — аграрный сектор. Если в прошлом году не хватало на рынке лука, то вероятно, что в этом году его будет достаточно. Соответственно, что и цена на него будет меньше. Объясняется это неотработанным механизмом баланса. Сейчас предпосылок для повышения цен нет. К тому же многие выращивают дома продукцию. И это тоже влияет на то, что произойдет избыток продукции. Поэтому цены на суповой набор на одесских базарах уже начали снижаться и, по прогнозам эксперта, еще должны падать.

Продукты супового набора. Фото: Новини.LIVE

"Цены в разных областях не будут одинаковыми. Если раньше можно было беспрепятственно перевезти из одного региона в другой, то сегодня это будет гораздо сложнее. К примеру, цены в Херсонской области будут меньше по ряду причин, чем в Одесской, но перекупщики там могут скупать продукцию дешевле и везти ее сюда, чтобы дороже продать, потому что здесь покупательная способность выше, тоже по ряду причин. И кстати, именно от них зависит цена на товары, впрочем призывать их к совести, это безрезультатно", — объяснил экономист.

Цена на мясо

Что касается цены на мясо, то эксперт отмечает, что сейчас дефицита на него в стране нет, поэтому и стоимость не должна расти. Впрочем, еще один фактор, который влияет на рост цен в Украине, — экспорт. Чем больше продукции продают за границу, тем меньше ее остается на внутреннем рынке, как следствие, стоимость становится выше.

Мясные лотки. Фото: Новини.LIVE

"Для тех, кто сегодня занимается продажей мяса птицы, экспортная цена — 2 евро на одном килограмме. Впрочем, если предприниматель в Украине продает эту же тушку не за 2 евро, а 1,90 евро, то считает, что это уже убыток. Хотя он даже не задумываются, что покупательная способность в европейских странах значительно выше, чем в Украине, но из-за того, что большая часть продукции идет на экспорт, а меньшая остается в Украине, а здесь потребители поддерживают этот рост цен, поэтому и происходит удорожание", — говорит специалист.

Мясные лотки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, по состоянию на сегодняшний день цена на свинину и говядину на одесских базарах стабильна. Впрочем, желающих купить мясо, сейчас не очень много. Чтобы продать хотя бы что-нибудь, продавцы даже уменьшают его стоимость.

Стоимость хлеба

В периоды экономической стабильности в Украине пересмотры цен на хлебобулочные изделия проводились не чаще 2 раз в год. Связаны они с индексациями роста заработных плат и коммунальных платежей в зимние периоды, а также маркетинговым годом по урожаю зерна и в соответствии с ростом контрактов по муке.

Хлебобулочные изделия. Фото: Новини.LIVE

С годами ряд факторов, влияющих на цену хлеба, значительно возрос, добавив пункт посреднических услуг сетей супермаркетов по продаже продукции и т.д. Однако основными факторами как были, так и остаются: энергоносители (газ, электроэнергия, топливо), сырье и заработная плата.

Свежеиспеченный хлеб. Фото: Новини.LIVE

"В период самой сложной зимы в истории Украины, с декабря 2022-го по февраль 2023 года, сопровождавшихся скачками цен на топливо, блекаутами в Одесской области, "Одесский каравай" не повышал цены на продукцию, пытаясь сохранить все рабочие места 1055 сотрудникам. В июле 2023 года, в связи со значительным ростом цен на энергоносители и ресурсы для промышленных предприятий, а именно: электроснабжение около +65%, вода + 45% роста, дизельное топливо и бензин около 25%, "Одесский каравай" переходит на режим максимальной оптимизации ресурсов, чтобы минимизировать рост цен на хлебобулочные изделия в регионе", — отметили на хлебзаводе "Одесский каравай".

Однако пересмотра цен не избежать, ведь вслед за энергоносителями поднимутся в цене и все сырьевые ресурсы, в том числе доставка хлеба в торговые точки. Сколько будет стоить главный атрибут обеденного стола для украинцев, пока не известно, расчеты проводятся. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что, несмотря на то, что рынок Украины сегодня перенасыщен зерном, цена на хлеб будет дорожать еще из-за частных пекарен. Ведь именно они фактически уничтожили крупные хлебзаводы, у которых совсем другая технология работы.

Экономист Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня существует хлеб разных категорий, соответственно и цена на это отличается. В небольшой частной пекарне он может стоить 33 грн, 28 грн, 21 грн. Кажется, что цена нормальная, потому что это, по сути, карманные деньги, но по весу оказывается, если переводить в килограммы, то он значительно дороже, чем тот хлеб, который выпекают на крупных заводах. По сути, сегодня в малых пекарнях нет транспортных расходов, остатков хлеба, они знают, сколько продается, здесь рентабельность значительно выше. Хлебзавод по-другому работает, они выпекают много изделий, потому что иначе рентабельность будет ниже. Технологически это разные подходы, результаты и ценообразование", — резюмировал Эдуард Каражия.

Тем временем в Департаменте аграрной политики и продовольствия Одесской ОВА проинформировали, что аграрии области продолжают собирать урожай зерновых. Первые результаты радуют: Украина точно будет с хлебом. А вот что касается цены, то здесь все будет зависеть не только от количества собранного урожая, но и от многих других экономических факторов.