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Які товари здорожчають в Одесі після 1 липня

25 червня 2023 19:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Які товари здорожчають в Одесі після 1 липня
Свіжоспечений хліб. Фото: Новини.LIVE
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Беженар Тетяна
журналіст

Зростання цін на електроенергію змусить одеський бізнес підіймати ціни на свої товари та послуги. Громадянам доведеться подумати про економію та спланувати витрати сімейного бюджету.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Які товари зростуть найбільше у ціні

Експерти прогнозують найбільший  ріст цін на товари, виготовлення яких потребує значного використання електроенергії. Зокрема, йдеться про пекарні. Тож, вірогідно, ціна на хліб в Одесі здорожчає. Також варто враховувати ріст цін на пальне та на сировину, наприклад, борошно. У комплексі це дасть суттєвий поштовх для цін.

Зростання ціни на продукти

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, фахівці прогнозують подорожчання продуктів. Через менший врожай ціна фруктів та овочів зросте на Одещині, а скільки буде коштувати продукт після постачання та обробки — наразі прогнозувати ніхто не береться.

Ціна на воду поки не змінюється

Поки що НКРЕКП вирішили відкласти питання перегляду тарифів на воду в Одесі через ріст ціни на електроенергію. Але це зовсім не означає, що від цього кроку відмовилися на довгий період.

Загалом аналітики підрахували, що усі товари та послуги здорожчають в межах 5 — 15%. Розмір подорожчання буде залежати від виду товару.

Нагадаємо, В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто. Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

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