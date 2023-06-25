Які товари здорожчають в Одесі після 1 липня

Свіжоспечений хліб. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін на електроенергію змусить одеський бізнес підіймати ціни на свої товари та послуги. Громадянам доведеться подумати про економію та спланувати витрати сімейного бюджету.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Які товари зростуть найбільше у ціні

Експерти прогнозують найбільший ріст цін на товари, виготовлення яких потребує значного використання електроенергії. Зокрема, йдеться про пекарні. Тож, вірогідно, ціна на хліб в Одесі здорожчає. Також варто враховувати ріст цін на пальне та на сировину, наприклад, борошно. У комплексі це дасть суттєвий поштовх для цін.

Зростання ціни на продукти

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, фахівці прогнозують подорожчання продуктів. Через менший врожай ціна фруктів та овочів зросте на Одещині, а скільки буде коштувати продукт після постачання та обробки — наразі прогнозувати ніхто не береться.

Ціна на воду поки не змінюється

Поки що НКРЕКП вирішили відкласти питання перегляду тарифів на воду в Одесі через ріст ціни на електроенергію. Але це зовсім не означає, що від цього кроку відмовилися на довгий період.

Загалом аналітики підрахували, що усі товари та послуги здорожчають в межах 5 — 15%. Розмір подорожчання буде залежати від виду товару.

Нагадаємо, В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто. Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.