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Негода на Одещині: бригади ДТЕК переведені у посилений режим

21 червня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Негода на Одещині: бригади ДТЕК переведені у посилений режим
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одещина готується до наближення негоди. Синоптики прогнозують дощ та сильні пориви вітру зі швидкістю 9-15 метрів за секунду. З метою забезпечення швидкого реагування на можливі аварійні ситуації, ДТЕК перевели 206 бригад енергетиків у посилений режим.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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Падіння дерев та обрив проводів становить серйозну загрозу в умовах негоди. Тому, у цей період, мешканцям району радять бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки. Важливо уникати наближення до ліній електропередачі, щоб убезпечити себе. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків, лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

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