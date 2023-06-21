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Непогода в Одесской области: бригады ДТЭК переведены в усиленный режим

21 июня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Непогода в Одесской области: бригады ДТЭК переведены в усиленный режим
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесчина готовится к приближению непогоды. Синоптики прогнозируют дождь и сильные порывы ветра со скоростью 9-15 м/с. С целью обеспечения быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации ДТЭК перевели 206 бригад энергетиков в усиленный режим.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Падение деревьев и обрыв проводов представляет серьезную угрозу в условиях непогоды. Поэтому в этот период жителям района советуют быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности. Важно избегать приближения к линиям электропередачи, чтобы обезопасить себя.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, что в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

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