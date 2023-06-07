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Хто з одеситів залишиться без електропостачання

7 червня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хто з одеситів залишиться без електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  • Базарна, 47- 80, 
  • Катерининська, 1-77, 
  • Катерининська площа, 5, 9, 
  • Ланжеронівська, 24, 24/19, 24А, 
  • Пушкінська, 42, 42/13, 
  • Рішельєвська, 44, 44/46, 48, 
  • Успенська, 65, 65/14, 67, 73, 75, 77, 
  • Чайковського провулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19 
  • Ак. Сахарова, 16- 50, 
  • Ак. Заболотного, 56- 79, 
  • Висоцького, 1- 25, 
  • Генерала Бочарова, 75, 
  • Марсельська, 38- 60, 
  • С.Палія, 21- 111 
  • Академіка Панкратової, 1- 31А, 
  • В. Хавкіна, 1- 31, 
  • Кругова, 10Б- 58, 
  • Миколаївська дорога, 132- 221 

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

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