Хто з одеситів залишиться без електропостачання

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Базарна, 47- 80,

Катерининська, 1-77,

Катерининська площа, 5, 9,

Ланжеронівська, 24, 24/19, 24А,

Пушкінська, 42, 42/13,

Рішельєвська, 44, 44/46, 48,

Успенська, 65, 65/14, 67, 73, 75, 77,

Чайковського провулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19

Ак. Сахарова, 16- 50,

Ак. Заболотного, 56- 79,

Висоцького, 1- 25,

Генерала Бочарова, 75,

Марсельська, 38- 60,

С.Палія, 21- 111

Академіка Панкратової, 1- 31А,

В. Хавкіна, 1- 31,

Кругова, 10Б- 58,

Миколаївська дорога, 132- 221

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.