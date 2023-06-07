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Кто из одесситов останется без электроснабжения

7 июня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто из одесситов останется без электроснабжения
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение . Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Базарно, 47-80,
  • Екатерининская, 1-77,
  • Екатерининская площадь, 5, 9,
  • Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,
  • Пушкинская, 42, 42/13,
  • Ришельевская, 44, 44/46, 48,
  • Успенская, 65, 65/14, 67, 73, 75, 77,
  • Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19
  • Ак. Сахарова, 16-50,
  • Ак. Заболотного, 56-79,
  • Высоцкого, 1-25,
  • Генерала Бочарова, 75,
  • Марсельская, 38-60,
  • С. Палия, 21-111
  • Академика Панкратовой, 1-31А,
  • В. Хавкина, 1-31,
  • Круговая, 10Б-58,
  • Николаевская дорога, 132-221

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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