Кто из одесситов останется без электроснабжения
7 июня 2023 14:30
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
Сегодня, 7 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение . Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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- Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,
- Пушкинская, 42, 42/13,
- Ришельевская, 44, 44/46, 48,
- Успенская, 65, 65/14, 67, 73, 75, 77,
- Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19
- Ак. Сахарова, 16-50,
- Ак. Заболотного, 56-79,
- Высоцкого, 1-25,
- Генерала Бочарова, 75,
- Марсельская, 38-60,
- С. Палия, 21-111
- Академика Панкратовой, 1-31А,
- В. Хавкина, 1-31,
- Круговая, 10Б-58,
- Николаевская дорога, 132-221
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.