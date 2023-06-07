Кто из одесситов останется без электроснабжения

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 7 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение . Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Базарно, 47-80,

Екатерининская, 1-77,

Екатерининская площадь, 5, 9,

Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,

Пушкинская, 42, 42/13,

Ришельевская, 44, 44/46, 48,

Успенская, 65, 65/14, 67, 73, 75, 77,

Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19

Ак. Сахарова, 16-50,

Ак. Заболотного, 56-79,

Высоцкого, 1-25,

Генерала Бочарова, 75,

Марсельская, 38-60,

С. Палия, 21-111

Академика Панкратовой, 1-31А,

В. Хавкина, 1-31,

Круговая, 10Б-58,

Николаевская дорога, 132-221

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.