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Какие товары подорожают в Одессе после 1 июля

25 июня 2023 19:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Какие товары подорожают в Одессе после 1 июля
Свежеиспеченный хлеб. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Рост цен на электроэнергию вынудит одесский бизнес поднимать цены на свои товары и услуги. Гражданам придется подумать об экономии и спланировать расходы семейного бюджета.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Эксперты прогнозируют наибольший рост цен на товары, производство которых требует значительного использования электроэнергии. В частности, речь идет о пекарнях. Так что, вероятно, цена на хлеб в Одессе подорожает. Также следует учитывать рост цен на горючее и сырье, например, муку. В комплексе это даст существенный толчок ценам.

Рост цены на продукты

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, специалисты прогнозируют подорожание продуктов. Из-за меньшего урожая цена фруктов и овощей вырастет в Одесской области, а сколько будет стоить продукт после поставки и обработки — пока прогнозировать никто не берется.

Цена на воду пока не меняется

Пока что НКРЭКУ решили отложить вопрос пересмотра тарифов на воду в Одессе из-за роста цены на электроэнергию. Но это совсем не значит, что от этого шага отказались на долгий период.

В целом аналитики подсчитали, что все товары и услуги подорожают в пределах 5-15%. Размер удорожания будет зависеть от вида товара.

Напомним, в Одессе разрабатывают новые тарифы за парковку авто. Суд отменил тарифы на парковку, принятые в прошлом году решением исполнительного комитета. Речь идет об установлении цены в час в размере 20 гривен.

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