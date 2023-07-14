Ціни на одеському ринку "Привоз"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Продукты борщевого набора дешевеют, а цена на мясо начинает постепенно расти. Экономные хозяйки оптом скупают огурцы, помидоры, кабачок для консервации. Не обходят они и фруктовые ряды, ведь здесь многообразие поражает: крыжовник, смородина, черника сейчас главные фавориты.

Среди приятных событий на рынке "Привоз" — возвращение продавцов на свои рабочие места в рыбные ряды. И хотя разнообразие живых биоресурсов еще не слишком велико, впрочем, постепенно этот отдел после запрета продажи рыбы начинает оживать.

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Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.

Овощи и фрукты продолжают дешеветь

Летом самое популярное место на одесском "Привозе" — овощные ряды. Наверное, нет ни одного человека, который, попав сюда, не купил хотя бы килограмм свежих помидоров или огурцов.

Овощные ряды. Фото: Новини.LIVE

Практически у каждого продавца товар аккуратно выложен на прилавке и манит покупателей. С начала июля цены начали радовать одесситов, ведь каждый день они становятся меньше. Соответственно, покупательная способность растет.

Алиса — продавец овощей и фруктов. Фото: Новини.LIVE

"Все, что вы видите на прилавке, привезено из Одесской области, за исключением цитрусовых и некоторых ягод. Еще буквально неделю назад цена на виноград была 250 грн/кг, а сегодня уже 150 грн/кг. Упала цена и на огурцы — до 30-35 грн/кг. Все они одинакового размера, и сейчас их охотно берут хозяйки на консервацию", — рассказывает продавец Алиса.

Цены на овощи

Спаржа: 100 грн/кг

Кукуруза: 25 грн/кг

Огурцы: 35 грн/кг

Помидоры: 65 – 90 грн/кг

Баклажан: 100 грн/кг

Картофель молодой: 30 грн/кг

Перец Капия: 150 грн/кг

Перец сладкий: 80 грн/кг

Кабачки: 25 грн/кг

Чеснок: 150 грн/кг

Лук: 50 грн/кг

Морковь: 65 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Свёкла: 60 грн/кг

Грибы: 110-130 грн/кг

Овощной прилавок. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Алиса не только продает овощи и фрукты, но и готовит из них разнообразные блюда. Говорит, как только выйдет на пенсию, у нее будет больше времени на кулинарию. Несмотря на занятость, женщина уже успела сделать определенные запасы на зиму. Сегодня она рассказала собственный рецепт приготовления аджики.

Аджика — это грузинская приправа, которую подают в разные блюда, чаще всего мясные. Алиса готовит аджику из кабачков или помидоров для зимнего хранения. Говорит, если вы планируете готовить ее без варки, то обязательно нужно добавить в банку измельченный аспирин, тогда в консервации не появится грибок, а содержимое не пропадет.

Аджика на зиму с овощами и яблоками

Помидоры: 3 кг

Яблоки: 0,5 кг

Морковь: 0,5 кг

Перец сладкий: 0,5 кг

Перец острый: 2 шт.

Чеснок: 150 г

Масло растительное: 100 мл

Уксус 9%: 50 мл

Сахар: 2 ст. л

Соль: 1,5 ст. л

Рецепт приготовления

Овощи и яблоки вымыть, удалить семечки и порезать ингредиенты кусочками. Все это сложить в блендер, измельчить до однородного состояния, раздельно измельчить чеснок. Вылить овощную массу в кастрюлю, поставить ее на огонь. Варить 1.5 часа до густоты, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло и чеснок. Перемешать, довести до кипения, затем варить еще 10 минут, в конце добавить чеснок. Разложить аджику в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Цитрусовые и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и ягоды

Голубика: 200 грн/кг

Яблоки: 50-60 грн/кг

Черешня: 100 грн/кг

Персики: 100 грн/кг (Турция)

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 100 грн/кг

Нектарин: 150 грн/кг

Смородина: 65 грн/кг

Крыжовник: 80 грн/кг

Клубника: 120 грн/кг

Черника: 130 грн/кг

Ежевика: 100 грн/кг

Малина: 80 грн/кг

Дыня: 85 грн/кг

Виноград: 150 грн/кг

Лайм: 150 грн/кг

Апельсин: 100 грн/кг

Лимон: 100 грн/кг

Одесситка делает закупки. Фото: Новини.LIVE

Ягоды на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На прилавках начала появляться рыба

Наконец после почти месячного запрета на прилавках одесского "Привоза" начала появляться свежая речная рыба. Продавщица Елена невероятно рада, что она вернулась к своей работе и есть возможность не только продавать товар, но и иметь заработок. Ведь из-за нововведений некоторое время женщине пришлось простаивать.

Елена — продавщица рыбы. Фото: Новини.LIVE

"С первых дней запрета мы приняли решение, что нужно все сделать для того, чтобы вернуться на рабочие места. Пришлось готовить дополнительные справки, чтобы доказать, что наш товар сертифицирован и не несет никакой угрозы для людей. Сегодня вы видите, что вся рыба, которая есть на прилавке, — речная, цена на нее умеренная. Что же касается морской рыбы, то пока она под запретом. Но надеемся, что вскоре появится и она", — рассказывает продавец Елена.

Рыбный отдел. Фото: Новини.LIVE

Продажа рыбы. Фото: Новини.LIVE

Цена на рыбу

Белый амур: 140 грн/кг

Карп свежий: 150 грн/кг

Карп зеркальный: 140 грн/кг

Стейки карпа: 180 грн/кг

Судак: 280 грн/кг

Стейк судака: 300 грн/кг

Толстолоб: 90 грн/кг

Филе толсто лба: 180 грн/кг

Сом: 130 - 150 грн/кг

Сом живой: 180 грн/кг

Мясо сома: 200 грн/кг

Лещ: 70 грн/кг

Речная рыба. Фото: Новини.LIVE

Мясо начало расти в цене

В мясном корпусе на "Привозе" выбор мяса немаленький: здесь можно купить свинину, говядину, телятину, курятину, баранину — выбор разнообразен. Продавцы говорят, что цены на говядину по сравнению с прошлым месяцем начали расти.

Александр — продавец мяса. Фото: Новини.LIVE

"Все мясо у нас свежее, пока не берем его много на реализацию, потому что люди не покупают килограммами. Пока жаркая погода, и одесситы предпочитают овощи. Хотя летом пользуется спросом мясо для фарша, сердечки для салатов и печень для паштета или для запекания берут чистое мясо", — рассказал продавец мяса Александр.

Цены на мясо говядины и телятины

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Грудинка: 150 грн/кг

Шея: 170 грн/кг

Мякоть: 220 грн/кг

Молочная телятина: 230 грн/кг

Лопатка: 220 грн/кг

Голень: 190 грн/кг

Мясо для фарша: 170 грн/кг

Гуляш: 160 грн/кг

Печень: 150 грн/кг

Особенностью одесского "Привоза" является то, что здесь не только можно купить продукты, но и узнать от продавцов вкусные рецепты приготовления. Продавец Александр поделился собственными секретами кулинарии, в частности салат из сердечка.

Продажа мяса. Фото: Новини.LIVE

Сердце — это удивительно вкусный и полезный субпродукт, который просто идеально подходит для приготовления салатов. Его можно варить, тушить, запекать, жарить. Оно содержит достаточно богатый ряд полезных веществ: железо, фосфор, калий, магний, витамины А, С, Е, тиамин, фолиевую кислоту. Кроме того, сердце относится к достаточно легким по калорийности продуктам — 118 ккал на 100 г, поэтому, если вы на диете, обязательно отнеситесь с вниманием к этому продукту.

Салат из лука и сердца

Это наиболее распространенный и любимый многими вариант салата, который готовим из сердца и маринованного лука. Сочетание простое, но очень вкусное. Также сюда удачно вписывается кислый огурец и чуть-чуть свежей моркови. Для заправки лучше всего подойдет майонез. Салат, несмотря на его простоту, довольно сытный и питательный, он придется по вкусу многим. Добавим свежую нотку ароматным укропом.

Ингредиенты

Сердце отварное: 150 г

Лук: 80 г

Уксус 9%: 50 мл

Вода: 50 мл

Морковь: 40 г

Кислые огурцы: 50 г

Майонез: 1 ст. л

Укроп свежий: 5 г

Соль, перец: по вкусу

Приготовление

Подготовка всех необходимых продуктов по списку. Предварительно отварить сердце. Репчатый лук очистить и ополоснуть, по желанию можно использовать не только белый, но и красный лук. Нарезать лук полукольцами, залить водой с уксусом, оставить мариноваться 15 минут, после маринада слить. Кислые огурцы порезать маленькими кубиками либо кружочками, добавить к луку. Морковь почистить и вымыть, натереть на терке для корейской моркови. Добавить морковь после огурцов. Отварное сердце нарезать соломкой и добавить в салат. Все ингредиенты заправить майонезом, добавить соль и перец, нарезанный укроп, перемешать и подавать к столу.

Мясной прилавок. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо свинины

Сало: 50 грн/кг

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 280 грн/кг

Задняя часть: 200 грн/кг

Шея: 280 грн/кг

Подчеревок: 180 грн/кг

Как видим, несмотря на войну, жизнь на одесском рынке "Привоз" бурлит: цены на некоторые продукты радуют, поэтому продавцы советуют не игнорировать возможность сделать консервацию на зиму. А в Министерстве финансов в это время констатируют: по сравнению с предыдущим месяцем цены в среднем уменьшились на -2,77%. Экономисты прогнозируют, что тенденция снижения будет продолжаться и дальше. Подробнее читайте в нашем материале.