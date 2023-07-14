Ціни на одеському ринку "Привоз"

Рыба на "Привозе": чем радует главный одесский рынок
Продукты борщевого набора дешевеют, а цена на мясо начинает постепенно расти. Экономные хозяйки оптом скупают огурцы, помидоры, кабачок для консервации. Не обходят они и фруктовые ряды, ведь здесь многообразие поражает: крыжовник, смородина, черника сейчас главные фавориты.
Среди приятных событий на рынке "Привоз" — возвращение продавцов на свои рабочие места в рыбные ряды. И хотя разнообразие живых биоресурсов еще не слишком велико, впрочем, постепенно этот отдел после запрета продажи рыбы начинает оживать.
Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.
Овощи и фрукты продолжают дешеветь
Летом самое популярное место на одесском "Привозе" — овощные ряды. Наверное, нет ни одного человека, который, попав сюда, не купил хотя бы килограмм свежих помидоров или огурцов.
Практически у каждого продавца товар аккуратно выложен на прилавке и манит покупателей. С начала июля цены начали радовать одесситов, ведь каждый день они становятся меньше. Соответственно, покупательная способность растет.
"Все, что вы видите на прилавке, привезено из Одесской области, за исключением цитрусовых и некоторых ягод. Еще буквально неделю назад цена на виноград была 250 грн/кг, а сегодня уже 150 грн/кг. Упала цена и на огурцы — до 30-35 грн/кг. Все они одинакового размера, и сейчас их охотно берут хозяйки на консервацию", — рассказывает продавец Алиса.
Цены на овощи
- Спаржа: 100 грн/кг
- Кукуруза: 25 грн/кг
- Огурцы: 35 грн/кг
- Помидоры: 65 – 90 грн/кг
- Баклажан: 100 грн/кг
- Картофель молодой: 30 грн/кг
- Перец Капия: 150 грн/кг
- Перец сладкий: 80 грн/кг
- Кабачки: 25 грн/кг
- Чеснок: 150 грн/кг
- Лук: 50 грн/кг
- Морковь: 65 грн/кг
- Капуста: 35 грн/кг
- Свёкла: 60 грн/кг
- Грибы: 110-130 грн/кг
Продавщица Алиса не только продает овощи и фрукты, но и готовит из них разнообразные блюда. Говорит, как только выйдет на пенсию, у нее будет больше времени на кулинарию. Несмотря на занятость, женщина уже успела сделать определенные запасы на зиму. Сегодня она рассказала собственный рецепт приготовления аджики.
Аджика — это грузинская приправа, которую подают в разные блюда, чаще всего мясные. Алиса готовит аджику из кабачков или помидоров для зимнего хранения. Говорит, если вы планируете готовить ее без варки, то обязательно нужно добавить в банку измельченный аспирин, тогда в консервации не появится грибок, а содержимое не пропадет.
Аджика на зиму с овощами и яблоками
- Помидоры: 3 кг
- Яблоки: 0,5 кг
- Морковь: 0,5 кг
- Перец сладкий: 0,5 кг
- Перец острый: 2 шт.
- Чеснок: 150 г
- Масло растительное: 100 мл
- Уксус 9%: 50 мл
- Сахар: 2 ст. л
- Соль: 1,5 ст. л
Рецепт приготовления
Овощи и яблоки вымыть, удалить семечки и порезать ингредиенты кусочками. Все это сложить в блендер, измельчить до однородного состояния, раздельно измельчить чеснок. Вылить овощную массу в кастрюлю, поставить ее на огонь. Варить 1.5 часа до густоты, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло и чеснок. Перемешать, довести до кипения, затем варить еще 10 минут, в конце добавить чеснок. Разложить аджику в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Цены на фрукты и ягоды
- Голубика: 200 грн/кг
- Яблоки: 50-60 грн/кг
- Черешня: 100 грн/кг
- Персики: 100 грн/кг (Турция)
- Вишня: 80 грн/кг
- Абрикос: 100 грн/кг
- Нектарин: 150 грн/кг
- Смородина: 65 грн/кг
- Крыжовник: 80 грн/кг
- Клубника: 120 грн/кг
- Черника: 130 грн/кг
- Ежевика: 100 грн/кг
- Малина: 80 грн/кг
- Дыня: 85 грн/кг
- Виноград: 150 грн/кг
- Лайм: 150 грн/кг
- Апельсин: 100 грн/кг
- Лимон: 100 грн/кг
На прилавках начала появляться рыба
Наконец после почти месячного запрета на прилавках одесского "Привоза" начала появляться свежая речная рыба. Продавщица Елена невероятно рада, что она вернулась к своей работе и есть возможность не только продавать товар, но и иметь заработок. Ведь из-за нововведений некоторое время женщине пришлось простаивать.
"С первых дней запрета мы приняли решение, что нужно все сделать для того, чтобы вернуться на рабочие места. Пришлось готовить дополнительные справки, чтобы доказать, что наш товар сертифицирован и не несет никакой угрозы для людей. Сегодня вы видите, что вся рыба, которая есть на прилавке, — речная, цена на нее умеренная. Что же касается морской рыбы, то пока она под запретом. Но надеемся, что вскоре появится и она", — рассказывает продавец Елена.
Цена на рыбу
- Белый амур: 140 грн/кг
- Карп свежий: 150 грн/кг
- Карп зеркальный: 140 грн/кг
- Стейки карпа: 180 грн/кг
- Судак: 280 грн/кг
- Стейк судака: 300 грн/кг
- Толстолоб: 90 грн/кг
- Филе толсто лба: 180 грн/кг
- Сом: 130 - 150 грн/кг
- Сом живой: 180 грн/кг
- Мясо сома: 200 грн/кг
- Лещ: 70 грн/кг
Мясо начало расти в цене
В мясном корпусе на "Привозе" выбор мяса немаленький: здесь можно купить свинину, говядину, телятину, курятину, баранину — выбор разнообразен. Продавцы говорят, что цены на говядину по сравнению с прошлым месяцем начали расти.
"Все мясо у нас свежее, пока не берем его много на реализацию, потому что люди не покупают килограммами. Пока жаркая погода, и одесситы предпочитают овощи. Хотя летом пользуется спросом мясо для фарша, сердечки для салатов и печень для паштета или для запекания берут чистое мясо", — рассказал продавец мяса Александр.
Цены на мясо говядины и телятины
- Шпондра: 130 грн/кг
- Ребра: 130 грн/кг
- Грудинка: 150 грн/кг
- Шея: 170 грн/кг
- Мякоть: 220 грн/кг
- Молочная телятина: 230 грн/кг
- Лопатка: 220 грн/кг
- Голень: 190 грн/кг
- Мясо для фарша: 170 грн/кг
- Гуляш: 160 грн/кг
- Печень: 150 грн/кг
Особенностью одесского "Привоза" является то, что здесь не только можно купить продукты, но и узнать от продавцов вкусные рецепты приготовления. Продавец Александр поделился собственными секретами кулинарии, в частности салат из сердечка.
Сердце — это удивительно вкусный и полезный субпродукт, который просто идеально подходит для приготовления салатов. Его можно варить, тушить, запекать, жарить. Оно содержит достаточно богатый ряд полезных веществ: железо, фосфор, калий, магний, витамины А, С, Е, тиамин, фолиевую кислоту. Кроме того, сердце относится к достаточно легким по калорийности продуктам — 118 ккал на 100 г, поэтому, если вы на диете, обязательно отнеситесь с вниманием к этому продукту.
Салат из лука и сердца
Это наиболее распространенный и любимый многими вариант салата, который готовим из сердца и маринованного лука. Сочетание простое, но очень вкусное. Также сюда удачно вписывается кислый огурец и чуть-чуть свежей моркови. Для заправки лучше всего подойдет майонез. Салат, несмотря на его простоту, довольно сытный и питательный, он придется по вкусу многим. Добавим свежую нотку ароматным укропом.
Ингредиенты
- Сердце отварное: 150 г
- Лук: 80 г
- Уксус 9%: 50 мл
- Вода: 50 мл
- Морковь: 40 г
- Кислые огурцы: 50 г
- Майонез: 1 ст. л
- Укроп свежий: 5 г
- Соль, перец: по вкусу
Приготовление
- Подготовка всех необходимых продуктов по списку. Предварительно отварить сердце. Репчатый лук очистить и ополоснуть, по желанию можно использовать не только белый, но и красный лук.
- Нарезать лук полукольцами, залить водой с уксусом, оставить мариноваться 15 минут, после маринада слить.
- Кислые огурцы порезать маленькими кубиками либо кружочками, добавить к луку. Морковь почистить и вымыть, натереть на терке для корейской моркови. Добавить морковь после огурцов.
- Отварное сердце нарезать соломкой и добавить в салат. Все ингредиенты заправить майонезом, добавить соль и перец, нарезанный укроп, перемешать и подавать к столу.
Цены на мясо свинины
- Сало: 50 грн/кг
- Ребра: 200 грн/кг
- Челогач: 200 грн/кг
- Биток: 280 грн/кг
- Задняя часть: 200 грн/кг
- Шея: 280 грн/кг
- Подчеревок: 180 грн/кг
Как видим, несмотря на войну, жизнь на одесском рынке "Привоз" бурлит: цены на некоторые продукты радуют, поэтому продавцы советуют не игнорировать возможность сделать консервацию на зиму. А в Министерстве финансов в это время констатируют: по сравнению с предыдущим месяцем цены в среднем уменьшились на -2,77%. Экономисты прогнозируют, что тенденция снижения будет продолжаться и дальше. Подробнее читайте в нашем материале.