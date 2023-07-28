Актуальный срез цен на одесском рынке "Привоз"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Традиционно к концу июля на прилавках одесских базаров массово начинают появляться бахчевые культуры. В этом году подавляющее большинство из них привезено из Одесской области. Цены, говорят продавцы, постепенно начинают снижаться, соответственно, одесситы смогут себе позволить полакомиться арбузами и дынями в изобилии.

Среди хороших новостей и то, что пока стабильно держится цена на мясо. Поэтому продавцы рекомендуют экономным хозяйкам, по возможности, сделать запасы на зиму, если есть где хранить его. Что же касается наличия рыбы на прилавках, то сейчас ее немного, и вся она свежая речная.

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Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.

Арбузов и дынь достаточно

Для тех, кто впервые приехал в Одессу, прогулка по овощным рядам знаменитого "Привоза" может превратиться в интересную экскурсию. Ведь создается впечатление, что здесь в отдельном открытом павильоне проходит настоящая выставка-ярмарка. Каждый из продавцов старается наиболее привлекательно презентовать свой товар.

Овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

У продавщицы Валентины все овощи и фрукты знают свое место. Это помогает покупателям сразу сориентироваться в своем выборе. Сейчас, говорит женщина, наибольшим спросом пользуются бахчевые культуры.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Вы только посмотрите, какие у нас хорошие арбузы и дыни. При необходимости мы можем прямо перед покупателем сделать надрез, чтобы они воочию убедились в том, что культуры созрели. Привезли нам их из Овидиопольского района. Цена на арбуз 25 грн /кг, а дыни — 65 грн/кг", — рассказывает продавщица Валентина.

Цены на овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Кукуруза: 15 грн/шт.

Огурцы: 35 грн/кг

Помидоры: 65-90 грн/кг

Баклажан: 50 грн/кг

Картофель: 20 грн/кг

Перец сладкий: 55 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Чеснок: 120 грн/кг

Лук: 35 грн/кг

Морковь: 65 грн/кг

Капуста: 25 грн/кг

Свекла: 35 грн/кг

Морковь: 40 грн/кг

Качаны кукурузы. Фото: Новини.LIVE

В некоторых одесских семьях из поколения в поколение традиционно раз в неделю мужчины самостоятельно идут на базар и производят закупки основных продуктов. Сегодня мы встретили на рынке "Привоз" одессита Андрея. Мужчина уже успел пройтись по основным овощным и мясным рядам и спешит домой, чтобы приготовить вкусное блюдо.

Одессит Андрей. Фото: Новини.LIVE

"Я купил бычьи яйца — это деликатес, который, несмотря на свою необычность, очень распространен в странах, где популярна коррида. Там даже больше ценят этот субпродукт, чем у нас. Я очень люблю вкусные блюда из яиц, сам готовлю их и обязательно добавляю туда зелень", — рассказал одессит.

Рецептом приготовления деликатеса из бычьих яиц Андрей поделился и с нами.

Жареные бычьи яйца на сковороде

Ингредиенты:

бычьи яйца: 4 шт.

лук: 2 шт.

соль и ароматные травы: по вкусу

масло

Приготовление:

Тщательно промыть продукт.

Посушить на воздухе 10-12 минут.

На подсохшей кожуре сделать продольные разрезы.

Аккуратно стянуть пальцами верхний слой, вывернув субпродукт наизнанку.

Далее, удалить внутреннюю оболочку.

Оставшуюся мягкую часть порезать произвольными кусочками.

Повторно тщательно промыть субпродукт. Работать с мякотью семенников нужно аккуратно, потому что она может легко развалиться и превратиться в фарш.

Далее нужно опустить мякоть яиц в кипяток и поварить 6-8 минут. После такой обработки следует еще раз промыть продукт горячей водой и только после этого обжарить.

Лук порезать крупными полукольцами и обжарить на разогретом масле до размягчения.

Добавить к овощу на сковороду кусочки бычьих яиц.

Посолить, всыпать пряные травы.

Жарить 15 минут при частом помешивании.

Подать с чесночным соусом.

Цены на фрукты и ягоды

Голубика: 150 грн/кг

Яблоки: 30 грн/кг

Персики: 85 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Абрикос: 120 грн/кг

Малина: 100 грн/кг

Дыня: 65 грн/кг

Виноград: 120 грн/кг

Нектарин: 120 грн/кг

Слива: 35 грн/кг

Атмосфера рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

На прилавках только речная рыба

В рыбном павильоне людей сегодня немного, к сожалению, и выбор живых биоресурсов не слишком велик, но разнообразен. Вся рыба или речная, или прудовая. Продавцы говорят, что заказывают ее немного, чтобы можно было в течение дня всю продать.

Виталий — продавец рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас наиболее ходовым товаром является карп и карась. Из карпа выходит вкусная уха, карася можно поджарить, а толстолоба — посолить. Судак — это диетическая рыба, ее можно приготовить для детей", — проинформировал продавец рыбы Виталий.

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цена на рыбу

Окунь: 100 грн/кг

Карась: 80 грн/кг

Карп (речной): 140 грн/кг

Карп (прудовый): 170 грн/кг

Толстолоб: 180 грн/кг

Судак: 180-250 грн/кг

Щука: 200 грн/кг

Сом: 150 грн/кг

Рыбное разнообразие. Фото: Новини.LIVE

Мяса на рынке в изобилии

В мясном корпусе на "Привозе" людей немного, а вот ассортимент продукции немалый. Наибольшим спросом летом пользуется диетическое мясо, из которого готовят уху или суп. Раз в месяц, говорят продавцы, одесситы обязательно пытаются приобрести ребрышки, чтобы пожарить их, или мякоть, из которой готовят котлеты.

Галина — продавщица мяса. Фото: Новини.LIVE

"По сравнению с прошлым годом стоимость мяса существенно выросла. Соответственно, это повлияло на покупательскую способность одесситов. Учитывая, что сейчас в летний сезон цена на свинину и говядину стабильна, я рекомендую хозяйкам, по возможности, уже сделать заготовку на зиму. Потому что сейчас идут разговоры о том, что с осени стоимость мяса начнет расти", — поделилась своим мнением продавец Галина.

Мясной отдел. Фото: Новини.LIVE

Мясо говядины и телятины

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Грудинка: 150 грн/кг

Шея: 170 грн/кг

Мякоть: 220 грн/кг

Молочная телятина: 230 грн/кг

Лопатка: 220 грн/кг

Голень: 190 грн/кг

Мясо для фарша: 170 грн/кг

Гуляш: 160 грн/кг

Печень: 150 грн/кг

Печень с грибами и луком

Свиную печень используют в приготовлении многих вкусных и полезных блюд. Ее можно жарить, тушить, сделать из нее запеканку, паштет или котлеты. Перед приготовлением свиной печени ее следует вымочить в воде или молоке.

Печень. Фото: Новини.LIVE

Ингредиенты:

Печень свиная: 500 г

Шампиньоны: 250 г

Масло: 100 мл

Мука пшеничная: 3 ст. л

Соль, перец черный: по вкусу

Лук репчатый: 1 шт.

Бульон: 100 мл

Рецепт приготовления

Лук нарезать кольцами, полукольцами или мелко. Обжарить ее на растительном масле до красивого янтарного цвета, но не до сухости.

На другой сковороде обжарить на сильном огне целые мелкие шампиньоны, чтобы они максимально сохранили сочность. Когда грибы остынут, порезать больше на четвертинки, а совсем маленькие оставить целыми.

Печень промыть и нарезать небольшими кусочками, удалить жиловые участки. Для более нежного вкуса перед этим печень можно замочить в смеси молока и воды 1:1 с щепоткой соли. Затем ее обязательно просушить бумажным полотенцем.

Нарезанную печень хорошо присыпать мукой и перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт. На сковороде разогреть растительное масло и выложить печень. Жарить ее следует на сильном огне, не накрывая крышкой, около 10 минут, постоянно помешивая.

В сотейник выложить лук, грибы и печень. Посолить и поперчить часть соли по желанию можно заменить соевым соусом. Залить бульоном (или водой) и оставить тушиться под крышкой на медленном огне около 15 минут. Если печень молодого животного, то она будет тушиться меньше.

Цены на мясо свинины

Сало: 50 грн/кг

Мякоть: 240 грн/кг

Лопатка: 165 грн/кг

Ребра: 180 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 195 грн/кг

Задняя часть: 175 грн/кг

Шея: 280 грн/кг

Подчеревок: 180 грн/кг

Копыта: 10 грн/шт

Печень: 55 грн/кг

Сердце: 70 грн/кг

Легкие: 40 грн/кг

Почки: 40 грн/кг

Мясо на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как видим, цены на некоторые продукты существенно снизились по сравнению с прошлым годом. В частности, это касается овощей, входящих в список борщового набора. Мясо, как отметили продавцы, выросло в цене и вскоре вероятно снова начнет увеличиваться в цене. Но самое главное, что, несмотря на военное положение в стране, дефицита продуктов сегодня нет, а значит, оснований для их подорожания, по мнению экономистов, нет. Позитивным моментом, влияющим сегодня на цены, является то, что украинские аграрии начали больше выращивать овощи и фрукты, которые идут на отечественный рынок.