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Почти 4 тонны бахчевых не попали на одесские рынки из-за нитратов

27 августа 2023 11:25
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Четыре тонны арбузов и дынь не допустили на одесские прилавки из-за нитратов
Арбузы с высоким содержанием нитратов. Фото: Госпродпотребслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе, во время разгара сезона арбузов, на прилавки рынков и магазинов не допустили почти 4 тонны бахчевых. Также это касается и дынь, у которых обнаружили сверхвысокое содержание нитратов, что может оказаться смертельным для человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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"Специалисты Главного управления проводят соответствующие фитосанитарные процедуры для грузов с арбузами и следят за тем, чтобы к реализации не были допущены пищевые продукты растительного происхождения из-за повышенного содержания нитратов", говорится в сообщении.

Сколько не допустили к продаже

С начала июля 2023 г. на рынках области таких продуктов не допущено к продаже в количестве 3 859 кг, из них:

  • дынь — 1 400 кг,
  • арбузов — 1795 кг.

Как выбрать арбуз

  • Опасно покупать арбузы с поврежденной кожурой, вмятинами, подгнившими или разрезанными. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода, поэтому при употреблении такого арбуза возможны желудочно-кишечные расстройства.
  • Созревание арбузов и дынь обычно ускоряют с помощью нитратосодержащих препаратов. Определить "на глаз" нитраты невозможно, можно только с помощью лабораторных исследований. Допустимый уровень содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших рынков Одессы "Привоз", где пообщались с продавцами и узнали не только цены, но и собрали лучшие рецепты.

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