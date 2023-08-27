Четыре тонны арбузов и дынь не допустили на одесские прилавки из-за нитратов

Арбузы с высоким содержанием нитратов. Фото: Госпродпотребслужба

В Одессе, во время разгара сезона арбузов, на прилавки рынков и магазинов не допустили почти 4 тонны бахчевых. Также это касается и дынь, у которых обнаружили сверхвысокое содержание нитратов, что может оказаться смертельным для человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Читайте также:

"Специалисты Главного управления проводят соответствующие фитосанитарные процедуры для грузов с арбузами и следят за тем, чтобы к реализации не были допущены пищевые продукты растительного происхождения из-за повышенного содержания нитратов", — говорится в сообщении.

Сколько не допустили к продаже

С начала июля 2023 г. на рынках области таких продуктов не допущено к продаже в количестве 3 859 кг, из них:

дынь — 1 400 кг,

арбузов — 1795 кг.

Как выбрать арбуз

Опасно покупать арбузы с поврежденной кожурой, вмятинами, подгнившими или разрезанными. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода, поэтому при употреблении такого арбуза возможны желудочно-кишечные расстройства.

Созревание арбузов и дынь обычно ускоряют с помощью нитратосодержащих препаратов. Определить "на глаз" нитраты невозможно, можно только с помощью лабораторных исследований. Допустимый уровень содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших рынков Одессы "Привоз", где пообщались с продавцами и узнали не только цены, но и собрали лучшие рецепты.