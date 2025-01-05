Яка зарплата в одеситів у 2025 році

Чоловік тримає купюри в руках. Фото ілюстративне: freepik

Одеса увійшла до п’ятірки міст України з найвищими заробітними платами. Станом на січень 2025 року, середній заробіток містян складає від 20 тисяч гривень і більше.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

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Скільки заробляють в Одесі

Видання пише, що одесити у місяць заробляють від 21 500 до 22 148 гривень. Зазначимо, що у рейтингу міст із найвищими зарплатами лідирує Київ із середнім показником 26 089 гривень. Львів і Дніпро займають друге і третє місця відповідно, тоді як Одеса знаходиться на четвертому.

Скільки заробляють у Миколаєві та Херсоні

Для порівняння, в інших регіонах України середня зарплата значно нижча. Наприклад у Миколаєві середня зарплатня коливається від 18 500 до 19 00, а в Херсоні, трішки вища — від 18 500 до 21 000.

Заробітна плата в Миколаєві та Херсоні. Фото: скриншот

Зарплати українців у 2025 році

Зазначимо, що у Державний бюджет на поточний рік заклали мінімалку на рівні 8 000 грн, і збільшення найближчим часом не передбачається. Варто врахувати, що 8 000 грн — це сума до вирахування податків, які змінилися з грудня 2024-го: "на руки" українці отримуватимуть 6 160 грн (мінус 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору).

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