Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей arrow

Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей

5 січня 2025 18:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Яка зарплата в одеситів у 2025 році
Чоловік тримає купюри в руках. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса увійшла до п’ятірки міст України з найвищими заробітними платами. Станом на січень 2025 року, середній заробіток містян складає від 20 тисяч гривень і більше.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA

Читайте також:
Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей - фото 1
Заробітна плата в Одесі. Фото: скриншот

Скільки заробляють в Одесі

Видання пише, що одесити у місяць заробляють від 21 500 до 22 148 гривень. Зазначимо, що у рейтингу міст із найвищими зарплатами лідирує Київ із середнім показником 26 089 гривень. Львів і Дніпро займають друге і третє місця відповідно, тоді як Одеса знаходиться на четвертому.

Скільки заробляють у Миколаєві та Херсоні

Для порівняння, в інших регіонах України середня зарплата значно нижча. Наприклад у Миколаєві середня зарплатня коливається від 18 500 до 19 00, а в Херсоні, трішки вища — від 18 500 до 21 000.

Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей - фото 2
Заробітна плата в Миколаєві та Херсоні. Фото: скриншот

Зарплати українців у 2025 році

Зазначимо, що у Державний бюджет на поточний рік заклали мінімалку на рівні 8 000 грн, і збільшення найближчим часом не передбачається. Варто врахувати, що 8 000 грн — це сума до вирахування податків, які змінилися з грудня 2024-го: "на руки" українці отримуватимуть 6 160 грн (мінус 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору).

Нагадаємо, бригада "Азов" шукає на фронт автоелектриків. Також ми писали, скільки коштує купити чи винайняти в Одесі квартиру

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:42 Вірус HMPV поширився в Казахстан — скільки випадків зафіксовано

18:32 Аномальна температура — прогноз погоди в Україні на тиждень

18:17 Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей

18:17 У Польщі впав російський об'єкт — в поліції зробили перші заяви

18:02 Традиційні страви й вишиванки — другий Святвечір за версією ШІ

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

18:01 У Києві песики з господарями вийшли підтримати військовополонених

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

17:40 Зими й не видно — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі

17:35 Замете та заморозить — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

17:20 Виплати у декреті — яка мінімальна і максимальна сума у 2025

18:42 Вірус HMPV поширився в Казахстан — скільки випадків зафіксовано

18:32 Аномальна температура — прогноз погоди в Україні на тиждень

18:17 Майже лідери — стало відомо, скільки одесити заробляють грошей

18:17 У Польщі впав російський об'єкт — в поліції зробили перші заяви

18:02 Традиційні страви й вишиванки — другий Святвечір за версією ШІ

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

18:01 У Києві песики з господарями вийшли підтримати військовополонених

17:40 Зими й не видно — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі

17:35 Замете та заморозить — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

17:20 Виплати у декреті — яка мінімальна і максимальна сума у 2025

17:15 Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла