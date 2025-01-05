Какая зарплата у одесситов в 2025 году

Почти лидеры — стало известно, сколько одесситы зарабатывают
Одесса вошла в пятерку городов Украины с самыми высокими заработными платами. По состоянию на январь 2025 года, средний заработок горожан составляет от 20 тысяч гривен и более.
Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.
Сколько зарабатывают в Одессе
Издание пишет, что одесситы в месяц зарабатывают от 21 500 до 22 148 гривен. Отметим, что в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами лидирует Киев со средним показателем 26 089 гривен. Львов и Днепр занимают второе и третье места соответственно, тогда как Одесса находится на четвертом.
Сколько зарабатывают в Николаеве и Херсоне
Для сравнения, в других регионах Украины средняя зарплата значительно ниже. Например в Николаеве средняя зарплата колеблется от 18 500 до 19 000, а в Херсоне, немного выше — от 18 500 до 21 000.
Зарплаты украинцев в 2025 году
Отметим, что в Государственный бюджет на текущий год заложили минималку на уровне 8 000 грн, и увеличение в ближайшее время не предвидится. Стоит учесть, что 8 000 грн — это сумма до вычета налогов, которые изменились с декабря 2024-го: "на руки" украинцы будут получать 6 160 грн (минус 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).
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