Какая зарплата у одесситов в 2025 году

Мужчина держит купюры в руках. Фото иллюстративное: freepik

Одесса вошла в пятерку городов Украины с самыми высокими заработными платами. По состоянию на январь 2025 года, средний заработок горожан составляет от 20 тысяч гривен и более.

Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

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Сколько зарабатывают в Одессе

Издание пишет, что одесситы в месяц зарабатывают от 21 500 до 22 148 гривен. Отметим, что в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами лидирует Киев со средним показателем 26 089 гривен. Львов и Днепр занимают второе и третье места соответственно, тогда как Одесса находится на четвертом.

Сколько зарабатывают в Николаеве и Херсоне

Для сравнения, в других регионах Украины средняя зарплата значительно ниже. Например в Николаеве средняя зарплата колеблется от 18 500 до 19 000, а в Херсоне, немного выше — от 18 500 до 21 000.

Заработная плата в Николаеве и Херсоне. Фото: скриншот

Зарплаты украинцев в 2025 году

Отметим, что в Государственный бюджет на текущий год заложили минималку на уровне 8 000 грн, и увеличение в ближайшее время не предвидится. Стоит учесть, что 8 000 грн — это сумма до вычета налогов, которые изменились с декабря 2024-го: "на руки" украинцы будут получать 6 160 грн (минус 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).

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