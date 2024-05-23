Погода в Одесі і області сьогодні: 23 травня

Люди гуляють на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 23 травня, буде по-справжньому літньою, проте не надто сонячною. Синоптики передають хмари протягом всього дня, хочу після обіду температура підвищиться до +25 °C. Зазначимо, що на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.

Температура морської води +18...+19 °C.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, вранці місцями туман.

Без істотних опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 травня

У четвер очікується тепла погода по всій території України. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

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