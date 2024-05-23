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Майже літо — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні

23 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 23 травня
Люди гуляють на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 23 травня, буде по-справжньому літньою, проте не надто сонячною. Синоптики передають хмари протягом всього дня, хочу після обіду температура підвищиться до +25 °C. Зазначимо, що на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.
  • Температура морської води +18...+19 °C.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 23 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, вранці місцями туман.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C.
  • На автошляхах області видимість хороша.
Прогноз погоди в Одеській області 23 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 травня

У четвер очікується тепла погода по всій території України. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів. 

Майже літо — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот


Ми раніше писали, що через сильні магнітні бурі над Одеською областю українці помітили багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.

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