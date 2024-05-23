Погода в Одесі і області сьогодні: 23 травня

Майже літо — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 23 травня, буде по-справжньому літньою, проте не надто сонячною. Синоптики передають хмари протягом всього дня, хочу після обіду температура підвищиться до +25 °C. Зазначимо, що на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.
- Температура морської води +18...+19 °C.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність, вранці місцями туман.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C.
- На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Україні 23 травня
У четвер очікується тепла погода по всій території України. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.
Ми раніше писали, що через сильні магнітні бурі над Одеською областю українці помітили багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.
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