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Почти лето — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня

23 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 23 мая
Люди гуляют по улице в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 23 мая, будет по-настоящему летней, но не слишком солнечной. Синоптики передают облака в течение всего дня, желаю после обеда температура повысится до +25 °C. Отметим, что на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +13...+15 °C, днем +23...+25 °C.
  • Температура морской воды +18...+19 °C.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 23 мая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями, утром местами туман.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области 23 мая.
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 мая

В четверг ожидается теплая погода на всей территории Украины. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

Почти лето синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот


Мы раньше писали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.

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