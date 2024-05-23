Погода в Одессе и области сегодня: 23 мая

Люди гуляют по улице в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 23 мая, будет по-настоящему летней, но не слишком солнечной. Синоптики передают облака в течение всего дня, желаю после обеда температура повысится до +25 °C. Отметим, что на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +13...+15 °C, днем +23...+25 °C.

Температура морской воды +18...+19 °C.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями, утром местами туман.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 мая

В четверг ожидается теплая погода на всей территории Украины. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот



Мы раньше писали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.