Погода в Одессе и области сегодня: 23 мая

Почти лето — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 23 мая, будет по-настоящему летней, но не слишком солнечной. Синоптики передают облака в течение всего дня, желаю после обеда температура повысится до +25 °C. Отметим, что на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +13...+15 °C, днем +23...+25 °C.
- Температура морской воды +18...+19 °C.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями, утром местами туман.
- Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 23 мая
В четверг ожидается теплая погода на всей территории Украины. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.
Мы раньше писали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.
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