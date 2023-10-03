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Майже сотня вулиць без світла: де в Одесі не буде електропостачання (перелік адрес)

3 жовтня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі не буде електропостачання
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 жовтня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • пров. 5-й Деревообробний, 3А-141.
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Матроська, 2,
  • вул. Степова, 1-31

Планують відновити електропостачання до 20:00.

Південний РЕМ:

  • пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1/1, 1а, 3,
  • пров. 2-й Магнітогорський, 1а, 2, 2а, 3, 5,
  • Дача Ковалевського, 36а-81м,
  • вул. Магнітогорська, 1б-14а,
  • пров. Магнітогорський, 1в,
  • вул. Панченка, 1а-12,
  • пров. Панченка, 1б,
  • Рибальська балка, 1г, 
  • пров. Рульовий, 1-12а.
  • просп. Свободи, 32, 36.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • вул. 1-а Приміська, 15-37а,
  • вул. 1-а Степова, 1-74,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • вул. 2-а Приміська, 1-65,
  • вул. 2-а Степова, 1-54,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • вул. 3-я Степова, 1-73,
  • вул. 4-а Приміська, 1-99,
  • вул. 4-а Степова, 1-60,
  • вул. 7-а Степова, 1-49,
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • Бузковий проїзд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • вул. Василя Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
  • вул. Вороного Миколи, 4а, 7а,
  • вул. Вронського, 1-63а,
  • вул. Гастелло, 9-55,
  • вул. Гранатна, 1-25,
  • пров. Гранатний, 2-8/1,
  • вул. Дальницька, 53, 53/1, 53/5,
  • вул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,
  • вул. Квіткова, 14/1, 14/18,
  • вул. Квіткова, 1-21,
  • вул. Квітнева, 1-33/1,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • вул. Клименко, 25, 33в,
  • вул. Кондренко, 1а-79а,
  • вул. Кордонна, 3а-74в,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • вул. Корнюшина, 1а-27а,
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • пров. Кострова, 7-37а,
  • вул. Литовська, 20, 20а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Малиновського Маршала, 79-152,
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
  • вул. Мельницька, 32в,
  • вул. Миколи Воронова, 1а-12,
  • вул. Мінська, 7-49,
  • вул. Млинова, 32а,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • вул. Олександра Вронського, 14,
  • вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,
  • вул. Платанова, 1-126,
  • вул. Святослава Ріхтера, 8-109,
  • вул. Сільська, 7-44,
  • вул. Спартаківська, 6-63,
  • вул. Степова, 43,
  • вул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,
  • вул. Текстильників, 1а-14а,
  • вул. Тетяни Тесс, 3а-60а,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • вул. Туристська, 1а-19,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • вул. Ударників, 11а, 11б.

Планують відновити електропостачання до 17:00.

  • пров. 1-й Амурський, 1-18,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 1-й Лазурний, 1-7,
  • вул. 2-а Приміська, 1-65,
  • вул. 2-а Степова, 1-54,
  • пров. 2-й Амурський, 1-18,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. 2-й Лазурний, 2-9,
  • пров. 3-й Лазурний, 1а-14а,
  • пров. 4-й Лазурний, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • пров. 5-й Лазурний, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
  • пров. 6-й Лазурний, 3, 4, 5, 6, 7,
  • вул. Амурська, 1-47,
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • вул. Бородінська, 48-131,
  • вул. Василя Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
  • вул. Вороного  Миколи, 4а, 7а,
  • вул. Вронського, 1-63а,
  • вул. Гастелло, 9-55,
  • вул. Гранатна, 1-25,
  • пров. Гранатний, 2-8/1,
  • вул. Дальницька, 53-53/5,
  • Дальницьке шосе, 109а-159,
  • вул. Желябова, 7а-11б,
  • Іванівський переїзд, 10,
  • вул. Магістральна, 76-112,
  • вул. Макова, 2-60,
  • вул. Мельницька, 35-51,
  • вул. Миколи Аркаса, 47- 126,
  • вул. Новикова, 2а корп. 412,
  • вул. Огородна, 101,
  • вул. Олександра Вронського, 14,
  • вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,
  • вул. Патріотична, 45-120,
  • вул. Петра Лещенка, 70-93в,
  • вул. Північна, 46-164,
  • пров. Проточний, 13, 15,
  • вул. Строганова, 12/4-37а,
  • Тираспольське шосе, 117-152,
  • вул. Ударників, 12-35б,
  • вул. Учнівська, 10-24,
  • вул. Чумацька, 4-103б.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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