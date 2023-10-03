Майже сотня вулиць без світла: де в Одесі не буде електропостачання (перелік адрес)
Сьогодні, 3 жовтня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- пров. 5-й Деревообробний, 3А-141.
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Степова, 1-31
Планують відновити електропостачання до 20:00.
Південний РЕМ:
- пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1/1, 1а, 3,
- пров. 2-й Магнітогорський, 1а, 2, 2а, 3, 5,
- Дача Ковалевського, 36а-81м,
- вул. Магнітогорська, 1б-14а,
- пров. Магнітогорський, 1в,
- вул. Панченка, 1а-12,
- пров. Панченка, 1б,
- Рибальська балка, 1г,
- пров. Рульовий, 1-12а.
- просп. Свободи, 32, 36.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Центральний РЕМ:
- вул. 1-а Приміська, 15-37а,
- вул. 1-а Степова, 1-74,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- вул. 2-а Приміська, 1-65,
- вул. 2-а Степова, 1-54,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- вул. 3-я Степова, 1-73,
- вул. 4-а Приміська, 1-99,
- вул. 4-а Степова, 1-60,
- вул. 7-а Степова, 1-49,
- вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- пров. Бузковий, 2/2,
- Бузковий проїзд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- вул. Василя Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
- вул. Вороного Миколи, 4а, 7а,
- вул. Вронського, 1-63а,
- вул. Гастелло, 9-55,
- вул. Гранатна, 1-25,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- вул. Дальницька, 53, 53/1, 53/5,
- вул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,
- вул. Квіткова, 14/1, 14/18,
- вул. Квіткова, 1-21,
- вул. Квітнева, 1-33/1,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- вул. Клименко, 25, 33в,
- вул. Кондренко, 1а-79а,
- вул. Кордонна, 3а-74в,
- пров. Кордонний, 1-35,
- вул. Корнюшина, 1а-27а,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- пров. Кострова, 7-37а,
- вул. Литовська, 20, 20а,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Малиновського Маршала, 79-152,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- вул. Мельницька, 32в,
- вул. Миколи Воронова, 1а-12,
- вул. Мінська, 7-49,
- вул. Млинова, 32а,
- пров. Мостовий, 1-4,
- вул. Олександра Вронського, 14,
- вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,
- вул. Платанова, 1-126,
- вул. Святослава Ріхтера, 8-109,
- вул. Сільська, 7-44,
- вул. Спартаківська, 6-63,
- вул. Степова, 43,
- вул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,
- вул. Текстильників, 1а-14а,
- вул. Тетяни Тесс, 3а-60а,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Туристська, 1а-19,
- пров. Туристський, 2-12б,
- вул. Ударників, 11а, 11б.
Планують відновити електропостачання до 17:00.
- пров. 1-й Амурський, 1-18,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 1-й Лазурний, 1-7,
- вул. 2-а Приміська, 1-65,
- вул. 2-а Степова, 1-54,
- пров. 2-й Амурський, 1-18,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. 2-й Лазурний, 2-9,
- пров. 3-й Лазурний, 1а-14а,
- пров. 4-й Лазурний, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- пров. 5-й Лазурний, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
- пров. 6-й Лазурний, 3, 4, 5, 6, 7,
- вул. Амурська, 1-47,
- вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- вул. Бородінська, 48-131,
- вул. Василя Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
- вул. Вороного Миколи, 4а, 7а,
- вул. Вронського, 1-63а,
- вул. Гастелло, 9-55,
- вул. Гранатна, 1-25,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- вул. Дальницька, 53-53/5,
- Дальницьке шосе, 109а-159,
- вул. Желябова, 7а-11б,
- Іванівський переїзд, 10,
- вул. Магістральна, 76-112,
- вул. Макова, 2-60,
- вул. Мельницька, 35-51,
- вул. Миколи Аркаса, 47- 126,
- вул. Новикова, 2а корп. 412,
- вул. Огородна, 101,
- вул. Олександра Вронського, 14,
- вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,
- вул. Патріотична, 45-120,
- вул. Петра Лещенка, 70-93в,
- вул. Північна, 46-164,
- пров. Проточний, 13, 15,
- вул. Строганова, 12/4-37а,
- Тираспольське шосе, 117-152,
- вул. Ударників, 12-35б,
- вул. Учнівська, 10-24,
- вул. Чумацька, 4-103б.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.