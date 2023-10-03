Де в Одесі не буде електропостачання

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 жовтня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

пров. 5-й Деревообробний, 3А-141.

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Матроська, 2,

вул. Степова, 1-31

Планують відновити електропостачання до 20:00.

Південний РЕМ:

пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1/1, 1а, 3,

пров. 2-й Магнітогорський, 1а, 2, 2а, 3, 5,

Дача Ковалевського, 36а-81м,

вул. Магнітогорська, 1б-14а,

пров. Магнітогорський, 1в,

вул. Панченка, 1а-12,

пров. Панченка, 1б,

Рибальська балка, 1г,

пров. Рульовий, 1-12а.

просп. Свободи, 32, 36.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Центральний РЕМ:

вул. 1-а Приміська, 15-37а,

вул. 1-а Степова, 1-74,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

вул. 2-а Приміська, 1-65,

вул. 2-а Степова, 1-54,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

вул. 3-я Степова, 1-73,

вул. 4-а Приміська, 1-99,

вул. 4-а Степова, 1-60,

вул. 7-а Степова, 1-49,

вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,

пров. Бузковий, 2/2,

Бузковий проїзд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,

вул. Василя Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,

вул. Вороного Миколи, 4а, 7а,

вул. Вронського, 1-63а,

вул. Гастелло, 9-55,

вул. Гранатна, 1-25,

пров. Гранатний, 2-8/1,

вул. Дальницька, 53, 53/1, 53/5,

вул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,

вул. Квіткова, 14/1, 14/18,

вул. Квіткова, 1-21,

вул. Квітнева, 1-33/1,

пров. Килимовий, 5, 7, 9,

вул. Клименко, 25, 33в,

вул. Кондренко, 1а-79а,

вул. Кордонна, 3а-74в,

пров. Кордонний, 1-35,

вул. Корнюшина, 1а-27а,

пров. Короткий, 2, 3, 4,

пров. Кострова, 7-37а,

вул. Литовська, 20, 20а,

пров. Малиновський, 7,

вул. Малиновського Маршала, 79-152,

вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,

вул. Мельницька, 32в,

вул. Миколи Воронова, 1а-12,

вул. Мінська, 7-49,

вул. Млинова, 32а,

пров. Мостовий, 1-4,

вул. Олександра Вронського, 14,

вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,

вул. Платанова, 1-126,

вул. Святослава Ріхтера, 8-109,

вул. Сільська, 7-44,

вул. Спартаківська, 6-63,

вул. Степова, 43,

вул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,

вул. Текстильників, 1а-14а,

вул. Тетяни Тесс, 3а-60а,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Туристська, 1а-19,

пров. Туристський, 2-12б,

вул. Ударників, 11а, 11б.

Планують відновити електропостачання до 17:00.

пров. 1-й Амурський, 1-18,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 1-й Лазурний, 1-7,

вул. 2-а Приміська, 1-65,

вул. 2-а Степова, 1-54,

пров. 2-й Амурський, 1-18,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

пров. 2-й Лазурний, 2-9,

пров. 3-й Лазурний, 1а-14а,

пров. 4-й Лазурний, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

пров. 5-й Лазурний, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,

пров. 6-й Лазурний, 3, 4, 5, 6, 7,

вул. Амурська, 1-47,

вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,

вул. Бородінська, 48-131,

вул. Василя Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,

вул. Вороного Миколи, 4а, 7а,

вул. Вронського, 1-63а,

вул. Гастелло, 9-55,

вул. Гранатна, 1-25,

пров. Гранатний, 2-8/1,

вул. Дальницька, 53-53/5,

Дальницьке шосе, 109а-159,

вул. Желябова, 7а-11б,

Іванівський переїзд, 10,

вул. Магістральна, 76-112,

вул. Макова, 2-60,

вул. Мельницька, 35-51,

вул. Миколи Аркаса, 47- 126,

вул. Новикова, 2а корп. 412,

вул. Огородна, 101,

вул. Олександра Вронського, 14,

вул. Олексія Косяченка, 2а-54/2,

вул. Патріотична, 45-120,

вул. Петра Лещенка, 70-93в,

вул. Північна, 46-164,

пров. Проточний, 13, 15,

вул. Строганова, 12/4-37а,

Тираспольське шосе, 117-152,

вул. Ударників, 12-35б,

вул. Учнівська, 10-24,

вул. Чумацька, 4-103б.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.