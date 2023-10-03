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Почти сотня улиц без света: где в Одессе не будет электроснабжения (список адресов)

3 октября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе не будет электроснабжения
Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 октября, часть одесситов останется без электроснабжения. Это связано с необходимостью энергетиков проведения ремонтно-восстановительных работ в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141.
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Степная, 1-31

Планируется возобновить электроснабжение до 20:00.

Южный РЭС:

  • пер. 1-й Магнитогорский, 1, 1/1, 1а, 3,
  • пер. 2-й Магнитогорский, 1а, 2, 2а, 3, 5,
  • Дача Ковалевского, 36а-81м,
  • ул. Магнитогорская, 1б-14а,
  • пер. Магнитогорский, 1в,
  • ул. Панченко, 1а-12,
  • пров. Панченко, 1б,
  • Рыболовная балка, 1г,
  • пер. Рулевой, 1-12а.
  • просп. Свободы, 32, 36.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Центральный РЭС:

  • ул. 1-я Пригородная, 15-37а,
  • ул. 1-я Степная, 1-74,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • ул. 2-я Пригородная, 1-65,
  • ул. 2-я Степная, 1-54,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • ул. 3-я Степная, 1-73,
  • ул. 4-я Пригородная, 1-99,
  • ул. 4-я Степная, 1-60,
  • ул. 7-я Степная, 1-49,
  • ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • Сиреневый проезд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • ул. Василия Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
  • ул. Вороного Николая, 4а, 7а,
  • ул. Вронского, 1-63а,
  • ул. Гастелло, 9-55,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • пер. Гранатный, 2-8/1,
  • ул. Дальницкая, 53, 53/1, 53/5,
  • ул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,
  • ул. Цветочная, 14/1, 14/18,
  • ул. Цветочная, 1-21,
  • ул. Апрельская, 1-33/1,
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • ул. Клименко, 25, 33в,
  • ул. Кондренко, 1а-79а,
  • ул. Граничная, 3а-74в,
  • пер. Граничный, 1-35,
  • ул. Корнюшина, 1а-27а,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • пер. Кострова, 7-37а,
  • ул. Литовская, 20, 20а,
  • пер. Малиновский, 7,
  • ул. Малиновского Маршала, 79-152,
  • ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
  • ул. Мельницкая, 32в,
  • ул. Николая Воронова, 1а-12,
  • ул. Минская, 7-49,
  • ул. Мельничная, 32а,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • ул. Александра Вронского, 14,
  • ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,
  • ул. Платанова, 1-126,
  • ул. Святослава Рихтера, 8-109,
  • ул. Сельская, 7-44,
  • ул. Спартаковская, 6-63,
  • ул. Степная, 43,
  • ул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,
  • ул. Текстильщиков, 1а-14а,
  • ул. Татьяны Тесс, 3а-60а,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • ул. Туристская, 1а-19,
  • пер. Туристский, 2-12б,
  • ул. Ударников, 11а, 11б.

Планируется возобновить электроснабжение до 17:00.

  • пер. 1-й Амурский, 1-18,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 1-й Лазурный, 1-7,
  • ул. 2-я Пригородная, 1-65,
  • ул. 2-я Степная, 1-54,
  • пер. 2-й Амурский, 1-18,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. 2-й Лазурный, 2-9,
  • пер. 3-й Лазурный, 1а-14а,
  • пер. 4-й Лазурный, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • пер. 5-й Лазурный, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
  • пер. 6-й Лазурный, 3, 4, 5, 6, 7,
  • ул. Амурская, 1-47,
  • ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • ул. Бородинская, 48-131,
  • ул. Василия Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
  • ул. Вороного Николая, 4а, 7а,
  • ул. Вронского, 1-63а,
  • ул. Гастелло, 9-55,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • пер. Гранатный, 2-8/1,
  • ул. Дальницкая, 53-53/5,
  • Дальницкове шоссе, 109а-159,
  • ул. Желябова, 7а-11б,
  • Ивановский переезд, 10,
  • ул. Магистральная, 76-112,
  • ул. Маковая, 2-60,
  • ул. Мельницкая, 35-51,
  • ул. Николая Аркаса, 47-126,
  • ул. Новикова, 2а корп. 412,
  • ул. Огородная, 101,
  • ул. Александра Вронского, 14,
  • ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,
  • ул. Патриотическая, 45-120,
  • ул. Петра Лещенко, 70-93в,
  • ул. Северная, 46-164,
  • пер. Проточный, 13, 15,
  • ул. Строганова, 12/4-37а,
  • Тираспольское шоссе, 117-152,
  • ул. Ударников, 12-35б,
  • ул. Ученическая, 10-24,
  • ул. Чумацкая, 4-103б.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

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