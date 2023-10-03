Где в Одессе не будет электроснабжения

Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 3 октября, часть одесситов останется без электроснабжения. Это связано с необходимостью энергетиков проведения ремонтно-восстановительных работ в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141.

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Матросская, 2,

ул. Степная, 1-31

Планируется возобновить электроснабжение до 20:00.

Южный РЭС:

пер. 1-й Магнитогорский, 1, 1/1, 1а, 3,

пер. 2-й Магнитогорский, 1а, 2, 2а, 3, 5,

Дача Ковалевского, 36а-81м,

ул. Магнитогорская, 1б-14а,

пер. Магнитогорский, 1в,

ул. Панченко, 1а-12,

пров. Панченко, 1б,

Рыболовная балка, 1г,

пер. Рулевой, 1-12а.

просп. Свободы, 32, 36.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Центральный РЭС:

ул. 1-я Пригородная, 15-37а,

ул. 1-я Степная, 1-74,

пер. 1-й Сиреневый, 1-6,

ул. 2-я Пригородная, 1-65,

ул. 2-я Степная, 1-54,

пер. 2-й Сиреневый, 1-19,

ул. 3-я Степная, 1-73,

ул. 4-я Пригородная, 1-99,

ул. 4-я Степная, 1-60,

ул. 7-я Степная, 1-49,

ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,

пер. Сиреневый, 2/2,

Сиреневый проезд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,

ул. Василия Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,

ул. Вороного Николая, 4а, 7а,

ул. Вронского, 1-63а,

ул. Гастелло, 9-55,

ул. Гранатная, 1-25,

пер. Гранатный, 2-8/1,

ул. Дальницкая, 53, 53/1, 53/5,

ул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,

ул. Цветочная, 14/1, 14/18,

ул. Цветочная, 1-21,

ул. Апрельская, 1-33/1,

пер. Ковровый, 5, 7, 9,

ул. Клименко, 25, 33в,

ул. Кондренко, 1а-79а,

ул. Граничная, 3а-74в,

пер. Граничный, 1-35,

ул. Корнюшина, 1а-27а,

пер. Короткий, 2, 3, 4,

пер. Кострова, 7-37а,

ул. Литовская, 20, 20а,

пер. Малиновский, 7,

ул. Малиновского Маршала, 79-152,

ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,

ул. Мельницкая, 32в,

ул. Николая Воронова, 1а-12,

ул. Минская, 7-49,

ул. Мельничная, 32а,

пер. Мостовой, 1-4,

ул. Александра Вронского, 14,

ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,

ул. Платанова, 1-126,

ул. Святослава Рихтера, 8-109,

ул. Сельская, 7-44,

ул. Спартаковская, 6-63,

ул. Степная, 43,

ул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,

ул. Текстильщиков, 1а-14а,

ул. Татьяны Тесс, 3а-60а,

ул. Тенистая, 9/12,

ул. Туристская, 1а-19,

пер. Туристский, 2-12б,

ул. Ударников, 11а, 11б.

Планируется возобновить электроснабжение до 17:00.

пер. 1-й Амурский, 1-18,

пер. 1-й Сиреневый, 1-6,

пер. 1-й Лазурный, 1-7,

ул. 2-я Пригородная, 1-65,

ул. 2-я Степная, 1-54,

пер. 2-й Амурский, 1-18,

пер. 2-й Сиреневый, 1-19,

пер. 2-й Лазурный, 2-9,

пер. 3-й Лазурный, 1а-14а,

пер. 4-й Лазурный, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

пер. 5-й Лазурный, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,

пер. 6-й Лазурный, 3, 4, 5, 6, 7,

ул. Амурская, 1-47,

ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,

ул. Бородинская, 48-131,

ул. Василия Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,

ул. Вороного Николая, 4а, 7а,

ул. Вронского, 1-63а,

ул. Гастелло, 9-55,

ул. Гранатная, 1-25,

пер. Гранатный, 2-8/1,

ул. Дальницкая, 53-53/5,

Дальницкове шоссе, 109а-159,

ул. Желябова, 7а-11б,

Ивановский переезд, 10,

ул. Магистральная, 76-112,

ул. Маковая, 2-60,

ул. Мельницкая, 35-51,

ул. Николая Аркаса, 47-126,

ул. Новикова, 2а корп. 412,

ул. Огородная, 101,

ул. Александра Вронского, 14,

ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,

ул. Патриотическая, 45-120,

ул. Петра Лещенко, 70-93в,

ул. Северная, 46-164,

пер. Проточный, 13, 15,

ул. Строганова, 12/4-37а,

Тираспольское шоссе, 117-152,

ул. Ударников, 12-35б,

ул. Ученическая, 10-24,

ул. Чумацкая, 4-103б.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.