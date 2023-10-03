Почти сотня улиц без света: где в Одессе не будет электроснабжения (список адресов)
Сегодня, 3 октября, часть одесситов останется без электроснабжения. Это связано с необходимостью энергетиков проведения ремонтно-восстановительных работ в преддверии отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света
Северный РЭС:
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141.
- ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Степная, 1-31
Планируется возобновить электроснабжение до 20:00.
Южный РЭС:
- пер. 1-й Магнитогорский, 1, 1/1, 1а, 3,
- пер. 2-й Магнитогорский, 1а, 2, 2а, 3, 5,
- Дача Ковалевского, 36а-81м,
- ул. Магнитогорская, 1б-14а,
- пер. Магнитогорский, 1в,
- ул. Панченко, 1а-12,
- пров. Панченко, 1б,
- Рыболовная балка, 1г,
- пер. Рулевой, 1-12а.
- просп. Свободы, 32, 36.
Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.
Центральный РЭС:
- ул. 1-я Пригородная, 15-37а,
- ул. 1-я Степная, 1-74,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- ул. 2-я Пригородная, 1-65,
- ул. 2-я Степная, 1-54,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- ул. 3-я Степная, 1-73,
- ул. 4-я Пригородная, 1-99,
- ул. 4-я Степная, 1-60,
- ул. 7-я Степная, 1-49,
- ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- пер. Сиреневый, 2/2,
- Сиреневый проезд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- ул. Василия Стуса, 2б, 2б корп.2, 2б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
- ул. Вороного Николая, 4а, 7а,
- ул. Вронского, 1-63а,
- ул. Гастелло, 9-55,
- ул. Гранатная, 1-25,
- пер. Гранатный, 2-8/1,
- ул. Дальницкая, 53, 53/1, 53/5,
- ул. Желябова, 7а, 9, 11, 11а, 11б,
- ул. Цветочная, 14/1, 14/18,
- ул. Цветочная, 1-21,
- ул. Апрельская, 1-33/1,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- ул. Клименко, 25, 33в,
- ул. Кондренко, 1а-79а,
- ул. Граничная, 3а-74в,
- пер. Граничный, 1-35,
- ул. Корнюшина, 1а-27а,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- пер. Кострова, 7-37а,
- ул. Литовская, 20, 20а,
- пер. Малиновский, 7,
- ул. Малиновского Маршала, 79-152,
- ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- ул. Мельницкая, 32в,
- ул. Николая Воронова, 1а-12,
- ул. Минская, 7-49,
- ул. Мельничная, 32а,
- пер. Мостовой, 1-4,
- ул. Александра Вронского, 14,
- ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,
- ул. Платанова, 1-126,
- ул. Святослава Рихтера, 8-109,
- ул. Сельская, 7-44,
- ул. Спартаковская, 6-63,
- ул. Степная, 43,
- ул. Строганова, 7, 9, 10, 11, 11а, 11в,
- ул. Текстильщиков, 1а-14а,
- ул. Татьяны Тесс, 3а-60а,
- ул. Тенистая, 9/12,
- ул. Туристская, 1а-19,
- пер. Туристский, 2-12б,
- ул. Ударников, 11а, 11б.
Планируется возобновить электроснабжение до 17:00.
- пер. 1-й Амурский, 1-18,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 1-й Лазурный, 1-7,
- ул. 2-я Пригородная, 1-65,
- ул. 2-я Степная, 1-54,
- пер. 2-й Амурский, 1-18,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. 2-й Лазурный, 2-9,
- пер. 3-й Лазурный, 1а-14а,
- пер. 4-й Лазурный, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- пер. 5-й Лазурный, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
- пер. 6-й Лазурный, 3, 4, 5, 6, 7,
- ул. Амурская, 1-47,
- ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- ул. Бородинская, 48-131,
- ул. Василия Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
- ул. Вороного Николая, 4а, 7а,
- ул. Вронского, 1-63а,
- ул. Гастелло, 9-55,
- ул. Гранатная, 1-25,
- пер. Гранатный, 2-8/1,
- ул. Дальницкая, 53-53/5,
- Дальницкове шоссе, 109а-159,
- ул. Желябова, 7а-11б,
- Ивановский переезд, 10,
- ул. Магистральная, 76-112,
- ул. Маковая, 2-60,
- ул. Мельницкая, 35-51,
- ул. Николая Аркаса, 47-126,
- ул. Новикова, 2а корп. 412,
- ул. Огородная, 101,
- ул. Александра Вронского, 14,
- ул. Алексея Косяченко, 2а-54/2,
- ул. Патриотическая, 45-120,
- ул. Петра Лещенко, 70-93в,
- ул. Северная, 46-164,
- пер. Проточный, 13, 15,
- ул. Строганова, 12/4-37а,
- Тираспольское шоссе, 117-152,
- ул. Ударников, 12-35б,
- ул. Ученическая, 10-24,
- ул. Чумацкая, 4-103б.
Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.
Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.