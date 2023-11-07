На Одещині відбудеться мала приватизація підприємства, фонд держамайна виставив на торги 17 приміщень

Торгово-складські приміщення виставлені на аукціон. Фото: Новини.LIVE

Приватизація в Україні продовжується. Цього разу на аукціон Фонд держмайна виставив торгово-складські приміщення на 7 км. Стартова ціна лота перевищує 208 мільйонів гривень та містить вже готовий бізнес, який розміщений на 6 га землі.

Журналісти Новини.LIVE одні з перших побували на об'єкті та подивилися, що пропонується потенційним інвесторам.

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Стан підприємства

Зручне місце розташування, вся необхідна інфраструктура та вже налагоджений бізнес. На території 6 гектарів розташовані капітальні будівлі, які зараз використовуються під склади, крім цього, є місце, де можна встановлювати контейнери, як на 7 км.

"Якщо розглядати об'єкт єдиного майнового комплексу "ТВК", то він розташований в економічно привабливому районі міста Одеси на території, суміжній промисловому ринку 7 км. До складу цього об'єкту входять торгово-складські приміщення, а також адміністративні. Загальна площа займає понад 35 тис. кв м. Це 17 приміщень по 2000 тис. кв м кожен", — зазначає в.о. директора регіонального відділення Фонду державного майна Вікторія Лисюк.

Вікторія Лисюк про приватизацію держпідприємства. Фото: Новини.LIVE

У фонді держмайна запевняють, що приватизація надасть нові робочі місця, залучить інвестиції в економіку держави, що призведе до її зростання.

Готовий бізнес підпадає під приватизацію. Фото: Новини.LIVE

Вартість лота

Наразі актив підприємства "ТВК" становить 208 млн грн, саме ця сума і стала стартовою в торгах на аукціоні. На підприємстві зазначають, що ще два роки тому актив становив 17 млн грн. Це може свідчити про підняття прибутку.

"Чистий прибуток на 21 рік становив 2 млн 369 тис. грн, наразі тільки за 9 місяців 23 року становить 6 млн грн. Співвідношення за активами підприємства — це більше ніж 1000%, а за чистим прибутком — 275%", — запевняє керівник держпідприємства "ТВК" Володимир Фещук.

Володимир Фещук про прибутки підприємства. Фото: Новини.LIVE

Привабливість лота

У Фонді держмайна запевняють, що майбутній власник отримає вже готовий активний бізнес. Станом на сьогодні у підприємства немає боргу перед державою, що значно підвищує цінність цього лота.

"Це дуже інвестиційно приваблива ділянка. Ми маємо 6,5 гектара землі, на якій розташовані 244 склади. Хочу зазначити для майбутніх покупців, що вільна земельна ділянка для забудови ще 3,5 га — це половина від того, що нині використовується", — запевняє керівник держпідприємства "ТВК" Володимир Фещук.

На території розташовано 244 склади. Фото: Новини.LIVE

"Наразі всі земельні ділянки навкруги є зайнятими. Лише ця належить державі. Однак зазначу, що ми продаємо державне підприємство, а не землю", — зазначає в.о. директора регіонального відділення Фонду держмайна Вікторія Лисюк.

Контейнери, як на 7 км. Фото: Новини.LIVE

Наразі у майбутніх власників держпідприємства "ТВК" є 3 тижні, аби надати заявку на участь в аукціоні. Регіональне відділення Фонду держмайна назначило дату проведення торгів на 29 листопада.