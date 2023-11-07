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Малая приватизация в Одесской области — на аукцион выставлено прибыльное предприятие

7 ноября 2023 19:00
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Бакума Олена
журналист
В Одесской области состоится малая приватизация предприятия, фонд госимущества выставил на торги 17 помещений
Торгово-складские помещения выставлены на аукцион. Фото: Новини.LIVE
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

Приватизация в Украине продолжается. В этот раз на аукцион Фонд госимущества выставил торгово-складские помещения на 7 км. Стартовая цена лота превышает 208 миллионов гривен и содержит уже готовый бизнес, который размещен на 6 га земли.

Журналисты Новини.LIVE одни из первых побывали на объекте и посмотрели, что предлагается потенциальным инвесторам.

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Состояние предприятия

Удобное месторасположение, вся необходимая инфраструктура и уже отлаженный бизнес. На территории 6 гектаров расположены капитальные здания, которые сейчас используются под склады, кроме этого, есть место, где можно устанавливать контейнеры, как на 7 км.

"Если рассматривать объект единого имущественного комплекса "ТВК", то он расположен в экономически привлекательном районе города Одессы, на территории смежного промышленного рынка 7 км. В состав этого объекта входят торгово-складские помещения, а также административные здания. Общая площадь занимает более 35 тыс. кв. м. Это 17 помещений по 2000 тыс. кв. м каждый», — отмечает и.о. директора регионального отделения Фонда госимущества Виктория Лысюк.

Виктория Лысюк о приватизации госпредприятия. Фото: Новини.LIVE

В Фонде госимущества уверяют, что приватизация предоставит новые рабочие места, привлечет инвестиции в экономику государства, что приведет к ее росту.

Готовый бизнес подпадает под приватизацию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость лота

Сейчас актив предприятия "ТВК" составляет 208 млн грн, именно эта сумма и стала стартовой в торгах на аукционе. На предприятии отмечают, что еще два года назад актив составлял 17 млн грн. Это может свидетельствовать о повышении прибыли.

"Чистая прибыль на 21 год составляла 2 млн 369 тыс. грн, сейчас только за 9 месяцев 23 года составляет 6 млн грн. Соотношение по активам предприятия — это более 1000%, а по чистой прибыли  275%", — уверяет руководитель госпредприятия "ТВК" Владимир Фещук.

Владимир Фещук о прибыли предприятия. Фото: Новини.LIVE

Привлекательность лота

В Фонде госимущества уверяют, что будущий владелец получит уже готовый активный бизнес. На сегодня у предприятия нет долга перед государством, что значительно повышает ценность этого лота.

"Это очень инвестиционно привлекательный участок. У нас есть 6,5 гектара земли, на которой находится 244 склада. Хочу отметить для будущих покупателей, что свободный земельный участок для застройки еще 3,5 га — это половина от того, что сейчас используется", — говорит руководитель госпредприятия "ТВК" Владимир Фещук.

На территории находится 244 склада. Фото: Новини.LIVE

"В настоящее время все земельные участки вокруг заняты. Только этот принадлежит государству. Однако отмечу, что мы продадим государственное предприятие, а не землю", — отмечает и.о. директора регионального отделения Фонда госимущества Виктория Лысюк.

Контейнеры, как на 7 км. Фото: Новини.LIVE

Сейчас у будущих владельцев госпредприятия "ТВК" есть 3 недели, чтобы предоставить заявку на участие в аукционе. Региональный Фонд госимущества назначил дату проведения торгов на 29 ноября.

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