"Моряк" на аукціоні: на Одещині продають базу відпочинку
В Одеській області виставили на продаж базу відпочинку "Моряк". Відкритий аукціон з приватизації відбудеться 27 жовтня на порталі державних закупівель Prozorro.
Про це повідомили у Фонді держмайна України.
За інформацією ФДМУ, стартова ціна комплексу становить 807, 5 тисяч гривень.
Що саме виставили на продаж
- п’ять фінських будиночків з середньою площею 67 кв. м,
- павільйон площею 105 кв. м,
- будівлі яхт-клубу 151,1 кв. м та 78,5 кв. м,
- вісім дерев’яних будинків площею по 42 кв. м кожен,
- надвірні господарські будівлі, надвірні туалети та душові кабіни, альтанки та гойдалки.
Загальна площа нерухомого майна 1,3 тис. кв. м. На його території є водозабірна свердловина, а вся територія вимощена та огороджена.
Наразі об'єкт перебуває на балансі Ренійського морського торговельного порту.
Місцеперебування "Моряка"
База відпочинку розташовується у Ренійському районі, у рекреаційній зоні біля озера Кагул. Заснований санаторій був в 1960-х роках як оздоровчий комплекс для працівників одеської залізниці. З 2023-го не використовувався.
Нагадаємо, прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.