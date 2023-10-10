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"Моряк" на аукціоні: на Одещині продають базу відпочинку

10 жовтня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині продають базу відпочинку
Будівля санаторію "Моряк". Фото: ФДМУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області виставили на продаж базу відпочинку "Моряк". Відкритий аукціон з приватизації відбудеться 27 жовтня на порталі державних закупівель Prozorro. 

Про це повідомили у Фонді держмайна України. 

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За інформацією ФДМУ, стартова ціна комплексу становить 807, 5 тисяч гривень. 

Що саме виставили на продаж

  • п’ять фінських будиночків з середньою площею 67 кв. м,
  • павільйон площею 105 кв. м,
  • будівлі яхт-клубу 151,1 кв. м та 78,5 кв. м,
  • вісім дерев’яних будинків площею по 42 кв. м кожен,
  • надвірні господарські будівлі, надвірні туалети та душові кабіни, альтанки та гойдалки.

Загальна площа нерухомого майна 1,3 тис. кв. м. На його території є водозабірна свердловина, а вся територія вимощена та огороджена.

Наразі об'єкт перебуває на балансі Ренійського морського торговельного порту.

Місцеперебування "Моряка"

База відпочинку розташовується у Ренійському районі, у рекреаційній зоні біля озера Кагул. Заснований санаторій був в 1960-х роках як оздоровчий комплекс для працівників одеської залізниці. З 2023-го не використовувався. 

Нагадаємо, прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.

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