Санаторій "Куяльник" повернувся у власність держави

Будівля санаторію "Куяльник". Фото: Одеська обласна прокуратура

Майно санаторію на курорті "Куяльник" Фонд держмайна України (ФДМУ) повернув у державну власність. Його майно складає близько одного мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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"Одеська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у державну власність майна об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Подробиці справи

Під час судового засідання з'ясувалося, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 квадратних метрів.

Санаторій розташований на території Куяльницького лиману. Це курорт державного значення, один з перших у світі, де почали застосовувати грязелікування.

Скандальний "Куяльник"

Державне бюро розслідувань викрило масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України — серед них санаторій "Куяльник".

Нагадаємо, прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.