Санаторий "Куяльник" вернулся в собственность государства

Здание санатория "Куяльник". Фото: Одесская областная прокуратура

Имущество санатория на курорте "Куяльник" Фонд госимущества Украины (ФГИУ) вернул в государственную собственность. Его имущество составляет около одного миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"Одесская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в государственную собственность имущества объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Подробности дела

В ходе судебного заседания выяснилось, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 квадратных метров.

Санаторий расположен на территории Куяльницкого лимана. Это курорт государственного значения, один из первых в мире, где стали применять грязелечение.

Скандальный "Куяльник"

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций. Без обязательного согласования Фонда госимущества чиновники незаконно продали 80 имущественных комплексов в разных регионах Украины — в том числе санаторий "Куяльник".

Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.