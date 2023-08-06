Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесский санаторий на Куяльнике вернулся в государственную собственность arrow

Одесский санаторий на Куяльнике вернулся в государственную собственность

6 августа 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Санаторий "Куяльник" вернулся в собственность государства
Здание санатория "Куяльник". Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Имущество санатория на курорте "Куяльник" Фонд госимущества Украины (ФГИУ) вернул в государственную собственность. Его имущество составляет около одного миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

"Одесская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в государственную собственность имущества объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Подробности дела

В ходе судебного заседания выяснилось, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 квадратных метров.

Санаторий расположен на территории Куяльницкого лимана. Это курорт государственного значения, один из первых в мире, где стали применять грязелечение.

Скандальный "Куяльник"

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций. Без обязательного согласования Фонда госимущества чиновники незаконно продали 80 имущественных комплексов в разных регионах Украины — в том числе санаторий "Куяльник".

Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз