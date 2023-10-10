"Моряк" на аукционе: в Одесской области продают базу отдыха
В Одесской области была выставлена на продажу база отдыха "Моряк". Открытый аукцион по приватизации состоится 27 октября на портале государственных закупок Prozorro.
Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.
По информации ФГИУ, стартовая цена комплекса составляет 807,5 тысячи гривен.
Что именно выставили на продажу
- пять финских домиков со средней площадью 67 кв. м,
- павильон площадью 105 кв. м,
- здания яхт-клуба 151,1 кв. м и 78,5 кв. м,
- восемь деревянных домов площадью по 42 кв. м каждый,
- дворовые хозяйственные постройки, дворовые туалеты и душевые кабины, беседки и качели.
Общая площадь недвижимого имущества 1,3 тыс. кв. м. На его территории есть водозаборная скважина, а вся территория вымощена и ограждена.
В настоящее время объект находится на балансе Ренийского морского торгового порта.
Местонахождение "Моряка"
База отдыха находится в Ренийском районе, в рекреационной зоне у озера Кагул. Основан санаторий был в 1960-х годах в качестве оздоровительного комплекса для работников одесской железной дороги. С 2023 года не использовался.
Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.