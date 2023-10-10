В Одесской области продают базу отдыха

Здание санатория "Моряк". Фото: ФГИУ

В Одесской области была выставлена на продажу база отдыха "Моряк". Открытый аукцион по приватизации состоится 27 октября на портале государственных закупок Prozorro.

Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

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По информации ФГИУ, стартовая цена комплекса составляет 807,5 тысячи гривен.

Что именно выставили на продажу

пять финских домиков со средней площадью 67 кв. м,

павильон площадью 105 кв. м,

здания яхт-клуба 151,1 кв. м и 78,5 кв. м,

восемь деревянных домов площадью по 42 кв. м каждый,

дворовые хозяйственные постройки, дворовые туалеты и душевые кабины, беседки и качели.

Общая площадь недвижимого имущества 1,3 тыс. кв. м. На его территории есть водозаборная скважина, а вся территория вымощена и ограждена.

В настоящее время объект находится на балансе Ренийского морского торгового порта.

Местонахождение "Моряка"

База отдыха находится в Ренийском районе, в рекреационной зоне у озера Кагул. Основан санаторий был в 1960-х годах в качестве оздоровительного комплекса для работников одесской железной дороги. С 2023 года не использовался.

Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.