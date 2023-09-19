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Маневри РФ у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні

19 вересня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Маневри РФ у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні
Військовий корабель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, всі ракетоносії заведені до пунктів базування. Втім, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже щоб збільшити кількість носіїв "Калібрів", ворогові необхідно лише 2-3 години. Також бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 4 ворожі кораблі;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал на Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя. 

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 19 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 вересня.

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