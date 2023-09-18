Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні

Військовий корабель. Фото: google

У Чорному морі майже вдвічі зменшилася кількість ворожих кораблів. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні наразі немає, втім, достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 4 ворожих кораблі;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал на Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 вересня.