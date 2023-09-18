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Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на дежурстве

18 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на дежурстве
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море почти вдвое уменьшилось количество вражеских кораблей. Ракетоносителей на боевом дежурстве пока нет, впрочем, достаточно всего несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 4 вражеских корабля;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал на Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывательство" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 18 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 сентября.

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