Маршрут змінився — як з Одеси виїхати за кордон у середу

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Сьогодні, 24 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку. Найбільше скупчення машин спостерігаються на виїзді з Одеси, у Маяках.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор між двома КПП, у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 26 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 18 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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