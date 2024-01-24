Маршрут змінився — як з Одеси виїхати за кордон у середу
Сьогодні, 24 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку. Найбільше скупчення машин спостерігаються на виїзді з Одеси, у Маяках.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор між двома КПП, у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 26 хвилин.
Затори на Орлівку
Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 18 хвилин.
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