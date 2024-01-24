Маршрут изменился — как из Одессы выехать за границу в среду

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Сегодня, 24 января, на автомобильной трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются очереди в пределах Национального природного парка. Наибольшее скопление машин наблюдается на выезде из Одессы, в Маяках.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка между двумя КПП, в пределах природного парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 26 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты и Сафьян. Также есть пробка возле КПП "Удобное". А вот перед самой Орловкой дорога свободна и, по данным картографического сервиса, путешествие будет длиться 4 часа 18 минут.

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